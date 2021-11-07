Знакомимся с Севильей через призму футбола. И выбираем рестораны по советам Хоакина

А еще пьем вино от «Бетиса».

Пушкин иногда обращался к испанской теме, хоть и не был в этой стране.

Например, в стихотворении «Ночной зефир» он писал:

«Ночной зефир

Струит эфир.

Шумит,

Бежит

Гвадалквивир».

Гвадалквивир – главная река Андалусии. В древности она называлась Бетис, а древнеримская провинция, которая располагалась на территории Андалусии, носила название «Бетика».

У реки есть связь с футболом. В ее честь называется футбольная команда «Бетис». Клуб уважает историю и не забывает о происхождении – в прошлом сезоне их третья форма была вдохновлена рекой Гвадалквивир (она изображена в виде зеленой линии, разбивающей футболку на две части).

«Бетис» базируется в испанской Севилье, городе, о котором Sports.ru расскажет вместе с производителем шин Hankook в рамках спецпроекта о самых интересных городах текущего розыгрыша Лиги Европы. В этом блоге вы сможете виртуально путешествовать по всему свету – то же самое можно сделать, оформив покупку шин Hankook: на них появились уникальные DMX и QR-коды, которые позволяют отслеживать полный путь логистики продукции. Технологичное и эко-френдли решение – больше никаких печатных каталогов.

Если приехали в Севилью, не ломитесь в первый день по музеям, лучше спокойно прокатиться по реке на катере или яхте. Цена вопроса – 20-25 евро. Ориентир – Торре-дель-Оро или Золотая башня, оттуда отправляются корабли. Это мавританская башня, которую построили для защиты гавани Севильи в 1220 году.

Иногда ее используют для футбольных целей. Ла Лига крутила там хайлайты к севильскому дерби, которым возвращался футбол в Испании после ковидной паузы. А в честь победы «Севильи» в Лиге Европы-2020 башню окрасили в цвета клуба.

«Бетис» и «Севилья» обожают свой город. Есть доказательства.

«Севилья» и «Бетис» – непримиримые соперники. Противостояние началось в начале XX века. Власти города решили создать футбольный клуб. Желающих было слишком много, поэтому руководство отбирало только игроков из высших сословий.

Такой подход разозлил часть местных, через два года студенты политехнического колледжа Севильи с улицы Сервантеса создали свой клуб, назвав его «Севилья Баломпье». К ним присоединились некоторые руководители «Севильи», недовольные политикой в команде.

В 1910-м появился еще один клуб – «Бетис», через четыре года он объединился с «Севильей Баломпье». С тех пор считается, что «Севилья» представляет аристократию и буржуазию, а «Бетис» – простой народ и рабочий класс. Несмотря на соперничество, «Бетис» и «Севилью» точно объединяет одно – любовь к городу.

В сезоне-2018/19 у «Бетиса» была третья форма, посвященная достопримечательностям Севильи.

На принте можно рассмотреть:

• знаменитую Хиральду, четырехугольную башню, выполненную в мавританском стиле, которая поднимается над Севильским кафедральным собором (ее высота около 98 метров).

• мост Изабеллы II, построенный в XIX веке, он объединяет центр Севильи с душевным районом Триана (к нему мы еще вернемся). Лучшее место, чтобы полюбоваться на реку Гвадалквивир.

• Метрополь Парасоль – самая оригинальная и футуристичная достопримечательность Севильи, конструкция из бетона и дерева, состоящая из шести зонтов в форме гигантских грибов. Под крышей строения находятся рестораны, кафе, магазины, археологический музей, фермерский рынок и панорамная терраса.

• дом Адриатика – здание страховой компании «Адриатика», построенное в 1914 году. Выполнено в стиле неомудехар (сочетание мавританского, готического и ренессансного видов искусства) с элементами эклектики, исламская архитектура здесь сочетается с андалузским регионализмом.

Форму на сезон-2020/21 «Бетис» презентовал в городе. Внимание на задний план.

На фоне игроков в новой форме расположена площадь Испании. Она представляет собой полуэллиптический архитектурный комплекс диаметром, в центре которого красивый фонтан. По периметру построено полукруглое здание, символизирующее объятия между Испанией и ее бывшими американскими колониями. Площадь оформлена сразу в двух стилях – ар-деко и неомудехар. Здание огибает канал длиной 515 метров, из-за чего площадь называют севильской Венецией.

«Севилья» пару лет назад сделала ребрендинг – новый визуальный стиль, шрифт, альтернативное лого, иконки. И тоже опиралась на городскую архитектуру. Например, на Севильский Алькасар, королевский дворец, начало строительства здания относят к 1364 году.

«Бетис» продает вино под своим брендом

Андалусия известна своими винами – например, это родина хереса. Вина в этом регионе настолько популярны, что под своим брендом их продает «Бетис». Клуб сотрудничает с маркетинговой компанией Gastropass 360º, которая помогает с поиском виноделен и производством.

В ассортименте не только херес, но и другие красные и белые вина, в том числе риоха – специалитет совсем другого региона на севере Испании. Средняя цена – в районе 15 евро, при желании выгоднее купить наборы: онлайн или зайти в заведение VinosBetis на улице Асунсьон 72 в Севилье.

В какие заведения сходить в Севилье? Советует легенда «Бетиса» Хоакин

Чтобы прочувствовать дух города, обязательно нужно посетить местные заведения. Довериться в этом лучше опытному человеку. Легендарный Хоакин из «Бетиса» – идеальный вариант. Во время предсезонки он пропустил матч из-за похмелья. И в целом производит впечатление человека, который кайфует от жизни.

View this post on Instagram A post shared by Joaquin Sanchez (@joaquinarte)

В основном Хоакин тусуется в Триане, модном районе, где полно атмосферных ресторанов на берегу реки, рынок Mercado de Triana на месте руин замка Сан-Хорхе XV-XVIII веков и бары. А теперь к заведениям, в которые гоняет ветеран «Бетиса».

• María Trifulca. Лучший ресторан с панорамой и видом нарек. Он открылся в 2016 году и занимает здание последней севильской морской станции. У заведения четыре этажа, несколько террас и летних веранд на улице.

• Los Baltazares. Уютный ресторанчик на окраине Севильи, работают на вынос.

• El Gallinero de Sandra. Ресторан современной кухни из списка Мишлена. Можно перекусить на 38-70 евро.

• La Piconera, Вечерний фламенко-клуб.

Бонус. Если вдруг захотите купить головной убор, есть магазин шляп Maquedano. Его владельцем был первый сосьо (Прим. Sports.ru: категория футбольных болельщиков в Испании, которые платят членские взносы и получают бонусы или возможность повлиять на судьбу клуба – например, выбрать президента) в истории «Севильи» Федерико Карденаз.

***

В ноябре «Бетису» предстоит сыграть в Леверкузене против «Байера» в рамках группового этапа Лиги Европы. К этому моменту наступят холода и дороги заледенеют. И к этому точно будут готовы владельцы продукции Hankook: некоторые модели, например Winter i*Cept evo 3, прекрасно отводят снег благодаря усовершенствованному протектору и улучшают сцепление и тягу на заснеженных дорогах. У Германии и Hankook есть еще кое-что общее: шины бренда используются при комплектации премиум-авто, в частности, Audi.

Фото: Instagram/joaquinarte; en.wikipedia.org; footyheadlines.com; sevillafc.es; timeout.com; shop.realbetisbalompie.es