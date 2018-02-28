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    Sports.ru
    baltika
    Блог Все о киберспорте и видеоиграх

    Спокойной ночи!

    Команда cyberlivenews желает вам доброй ночи!!!

    Ну что народ, еще раз извинюсь за мое долгое отсутствие, надеюсь не заскучали)

    Сегодня конечно не особо материала интересного, но завтра будет интереснее, тем более я ТАКОЕ накопал, не поверите))

    В общем желаю всем спокойной ночи, еще раз извиняюсь, пойду материала на завтра наберу, проредактирую и тоже спать. Всем удачи!

    Оставайтесь в курсе событий вместе с cyberlivenews!!!

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