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    Пора карточных войн

    В Hearthstone добавят внутриигровые турниры

    Компания Blizzard анонсировала ряд изменений для карточной игры Hearthstone. Они появятся в течение 2018 года. Одним из них станет добавление внутриигровых турниров. Устраивать собственные турниры можно будет как дома, так и на встречах фанатов и других крупных мероприятиях. Бета-тестирование начнется в середине года.

    В стандартном режиме год мамонта сменится годом ворона. Наборы "Пробуждение древних богов", "Вечеринка в Каражане" и "Злачный город Прибамбасск" уйдут в вольный формат. В стандарте останутся только базовый, классический, дополнения 2017 года и 2018. Также добавятся в "Зас славы" три новые карты: "Вайш'ирский оракул", "Ледяная глыба" и "Огненный великан". После патча каждую карту можно распылить на полную стоимость.

    Кроме всего этого Blizzard добавит нового героя для друидов - Лунара. Персонаж станет доступен игроку после 10 побед в стандартном режиме. 

    2 марта разработчики устроят сессию вопросов и ответов на Twitch.tv!

    Старт запланирован на 22:00 по Москве!

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