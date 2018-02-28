Пора карточных войн

В Hearthstone добавят внутриигровые турниры

Компания Blizzard анонсировала ряд изменений для карточной игры Hearthstone. Они появятся в течение 2018 года. Одним из них станет добавление внутриигровых турниров. Устраивать собственные турниры можно будет как дома, так и на встречах фанатов и других крупных мероприятиях. Бета-тестирование начнется в середине года.

В стандартном режиме год мамонта сменится годом ворона. Наборы "Пробуждение древних богов", "Вечеринка в Каражане" и "Злачный город Прибамбасск" уйдут в вольный формат. В стандарте останутся только базовый, классический, дополнения 2017 года и 2018. Также добавятся в "Зас славы" три новые карты: "Вайш'ирский оракул", "Ледяная глыба" и "Огненный великан". После патча каждую карту можно распылить на полную стоимость.

Кроме всего этого Blizzard добавит нового героя для друидов - Лунара. Персонаж станет доступен игроку после 10 побед в стандартном режиме.

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