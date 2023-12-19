Конкурс РФС «Россия – футбольная страна» начинает четвертый сезон. Победители получат 350 тысяч

Подайте заявку и вдохновите Россию футболом.

Десятого декабря, во всемирный день футбола, стартовал уже четвертый сезон проекта РФС «Россия – футбольная страна». Если вы ничего про него раньше не слышали, то сейчас расскажем.

В чем суть конкурса и как он устроен

«Россия – футбольная страна» – конкурс, который развивает футбольные инициативы в регионах. С 2020 года в трех сезонах со всей страны поучаствовало 1484 проекта. Кто может принять участие в четвертом сезоне? Если у вас яркий, самобытный или социально важный проект о футболе, то обязательно подавайте заявку на платформе конкурса.

Вот успешные примеры и ориентиры: чемпионат сел Башкирии, команда многодетных мам, детская лига по снежному футболу, матчи людей после трансплантологии. О других проектах можно узнать на сайте конкурса.

В четвертом сезоне сразу восемь номинаций.

– лучший массовый проект в футболе;

– лучший проект для лиц с ОВЗ;

– лучший проект для женщин;

– лучшая любительская лига;

– лучший любительский клуб;

– лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;

– лучшая футбольная инициатива;

– лучший проект для детей.

Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место – 300 тысяч, третье – 250 тысяч.

Основные этапы конкурса

Сначала нужно подать заявку до четвертого февраля. Следом сезон развивается по следующему графику:

Региональный этап: с 12 февраля до 13 марта. В нем выбираются лучшие проекты в каждом регионе.

Межрегиональный отбор: с 18 марта. Лучшие проекты регионов соревнуются между собой и попадают в финальную стадию.

Национальный этап: до 24 мая. Он проходит в два круга. Сначала определяется пятерка лучших в каждой номинации. Затем претенденты защищают проект по видеосвязи перед национальным жюри.

Народного победителя выберут пользователи Sports.ru в голосовании. Перед ним истории претендентов будут рассказаны в блоге «Страна, где любят футбол». Проект с самым большим количеством голосов получит приз – 350 тысяч рублей.

Что еще получат победители помимо внимания и денежного приза

Президент РФС Александр Дюков подчеркивает важность конкурса «Россия – футбольная страна» для небольших регионов и обещает, что у него есть и международные перспективы.

«Каждый год мы открываем для себя удивительные проекты, и хотя не все из них попадают в число победителей и призеров по итогам национального этапа, они становятся визитной карточкой своих регионов. Отмечу роль конкурса в качестве ступени к международному признанию, ведь победители, помимо поддержки и заслуженного внимания к их проектам, получают возможность представлять Россию в премии UEFA Grassroots Awards.

Приглашаю организаторов проектов массового футбола принять участие в новом сезоне конкурса «Россия – футбольная страна» и желаю удачи всем участникам!»

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