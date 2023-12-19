Конкурс РФС «Россия – футбольная страна» начинает четвертый сезон. Победители получат 350 тысяч
Подайте заявку и вдохновите Россию футболом.
Десятого декабря, во всемирный день футбола, стартовал уже четвертый сезон проекта РФС «Россия – футбольная страна». Если вы ничего про него раньше не слышали, то сейчас расскажем.
В чем суть конкурса и как он устроен
«Россия – футбольная страна» – конкурс, который развивает футбольные инициативы в регионах. С 2020 года в трех сезонах со всей страны поучаствовало 1484 проекта. Кто может принять участие в четвертом сезоне? Если у вас яркий, самобытный или социально важный проект о футболе, то обязательно подавайте заявку на платформе конкурса.
Вот успешные примеры и ориентиры: чемпионат сел Башкирии, команда многодетных мам, детская лига по снежному футболу, матчи людей после трансплантологии. О других проектах можно узнать на сайте конкурса.
В четвертом сезоне сразу восемь номинаций.
– лучший массовый проект в футболе;
– лучший проект для лиц с ОВЗ;
– лучший проект для женщин;
– лучшая любительская лига;
– лучший любительский клуб;
– лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;
– лучшая футбольная инициатива;
– лучший проект для детей.
Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место – 300 тысяч, третье – 250 тысяч.
Основные этапы конкурса
Сначала нужно подать заявку до четвертого февраля. Следом сезон развивается по следующему графику:
Региональный этап: с 12 февраля до 13 марта. В нем выбираются лучшие проекты в каждом регионе.
Межрегиональный отбор: с 18 марта. Лучшие проекты регионов соревнуются между собой и попадают в финальную стадию.
Национальный этап: до 24 мая. Он проходит в два круга. Сначала определяется пятерка лучших в каждой номинации. Затем претенденты защищают проект по видеосвязи перед национальным жюри.
Народного победителя выберут пользователи Sports.ru в голосовании. Перед ним истории претендентов будут рассказаны в блоге «Страна, где любят футбол». Проект с самым большим количеством голосов получит приз – 350 тысяч рублей.
Что еще получат победители помимо внимания и денежного приза
Президент РФС Александр Дюков подчеркивает важность конкурса «Россия – футбольная страна» для небольших регионов и обещает, что у него есть и международные перспективы.
«Каждый год мы открываем для себя удивительные проекты, и хотя не все из них попадают в число победителей и призеров по итогам национального этапа, они становятся визитной карточкой своих регионов. Отмечу роль конкурса в качестве ступени к международному признанию, ведь победители, помимо поддержки и заслуженного внимания к их проектам, получают возможность представлять Россию в премии UEFA Grassroots Awards.
Приглашаю организаторов проектов массового футбола принять участие в новом сезоне конкурса «Россия – футбольная страна» и желаю удачи всем участникам!»
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