«Клуб – как родственник». Она уже 10 лет с любовью говорит о томском футболе – даже после смерти «Томи»

Любовь Курчавова – с историей любви.

«Томь» лишилась профессионального статуса в январе 2023 года, но до сих пор есть люди, для которых этот клуб очень важен.

Анна Савиных – в их числе.

Уже почти 10 лет она ведет в ВК группу «Блондинка в томском футболе». Пока «Томь» жила, Анна ежедневно рассказывала о клубе. Но и сейчас по-прежнему ведет группу – следит за футболом в Томской области и жизнью бывших игроков «Томи».

Рассказываем историю безусловной любви к футболу, которую не останавливает ничего.

Проект «Блондинка в томском футболе» – участник всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия – футбольная страна», который уже три года проводит РФС.

Как Анна полюбила футбол? А «Томь»?

– Я занимаюсь скучной офисной работой. Футбол полюбила благодаря семье – дядя играл за рубцовское «Торпедо». Сейчас он тренирует девчонок и пацанов в Томске. С детства ходила на его матчи – впервые на стадионе оказалась в 5 лет. Родители тоже были погружены в футбол: одно время они очень сильно болели за «Томь» и водили нас с братом на стадион. «Томь» была в моей жизни с детства. Потом родители перестали так сильно увлекаться футболом, и эстафета словно перешла мне.

У нас сравнительно небольшой город, поэтому «Томь» была единственным местным клубом, за который можно поболеть на стадионе, получить эмоции. И, кажется, в конце 90-х и нулевых за команду болели все. Если ты болел за «Томь», то испытывал от этого гордость. В любом месте можно поговорить про команду: в школе, на работе. Везде. Потом, к 2010-м, когда дела у «Томи» пошли похуже, многие разочаровались.

Люди начинали странно реагировать, если ты говоришь, что болеешь за «Томь» – посмеиваться с издевкой какой-то. Меня это всегда только распаляло – и до сих пор задевает, если кто-то плохо говорит про «Томь». Я в таких случаях всегда защищаю команду. Мне кажется, дело в том, что я с детства росла в атмосфере любви. Для меня «Томь» – как родственник или член семьи: когда на него начинают нападать, хочется защитить. Мне всегда интересно болеть за «Томь», несмотря на поражения и неудачи.

Как Анна придумала группу про томский футбол?

– Летом 2014-го я создала блог и тем же летом поступила на томский журфак. До этого в соцсетях я общалась с болельщиками «Томи» и в какой-то момент поняла, что мне не хватает пространства, где я могу высказываться. Хотелось создать площадку, где я смогу реализовывать творческие порывы.

Я создавала группу с мыслью объединить там девчонок. Хотелось, чтобы у них была площадка, где они смогут открыто делиться впечатлениями. Чтобы миф, что футбол – только мужская игра, разрушался. Начав вести блог, я поняла, что за «Томь» болеет достаточное количество девчонок. Причем они ходили на стадион не для галочки или за компанию. Они действительно любят эту игру и искренне переживали за команду. Но со временем ситуация изменилась сама по себе: специально сегодня посмотрела статистику сообщества, и 80% участников – это мужчины.

В разное время у меня были помощники, и сейчас есть человек, который помогает, но в основном я делаю все сама. Даже если кто-то из тех, у кого есть доступ, хочет что-то выложить, то делают это только с моего разрешения. Перерыв брала только после рождения ребенка – тогда я ушла в декрет везде. На тот период просто передала блог нескольким людям, но очень быстро вернулась. Мне кажется, секрет блога как раз в том, что он такой личный и девчачий. Все-таки для Томска (да и не только для него) это уникальная история.

Пока я училась, судьба свела меня с людьми, которые помогли устроиться на практику в пресс-службу «Томи». Меня тогда все уже знали, выражали респект, иногда просили разместить какой-нибудь материал, предлагали билеты и атрибутику для розыгрышей. Прямо перед смертью «Томи» у меня был разговор с директором, что я в каком-то качестве буду работать в клубе – появилась академия, у нее тоже были соцсети. Но не срослось, потому что все развалилось. Поэтому получается, что я была связана с клубом, но всегда держалась особнячком.

Что изменилось для блога после исчезновения «Томи»?

– После исчезновения клуба мотивация стала минимальной. Иногда возникает идея для поста или интерактива, но потом я понимаю, что сейчас, возможно, не так актуально его публиковать.

Раньше, когда существовала «Томь» и были регулярные матчи, на ведение блога уходило довольно много времени: надо публиковать посты до, во время и после игры. Несколько часов в день я на это тратила. Помню, ноябрь, на улице мороз, а ты сидишь на трибуне и пишешь пост замерзшими руками. Потом приезжаешь домой, еще что-то пишешь, мониторишь соцсети, ищешь фотографии. Сейчас я слежу за бывшими игроками «Томи» и местным футболом, но бывают дни, когда я вообще ничего в блог не выкладываю.

Как Анна справляется с негативом в комментариях? А как реагирует семья?

– Семья меня всегда поддерживала – сначала родители, а потом и муж. Он никогда не интересовался футболом, но из-за того, как я увлечена, тоже стал иногда ходить на матчи и даже помогать с блогом: делал посты, искал фотографии, придумывал со мной игры. И, возможно, это была одна из причин, по которой я не бросала это дело: я видела, что меня все поддерживают, и от этого было проще. Ведь я занимаюсь этим исключительно на энтузиазме – дохода нет и никогда не было. Это просто моя инициатива, поэтому мне важно, чтобы близкие поддерживали меня на этом пути.

Иногда я сталкиваюсь с негативом. Когда это происходит, я просто закрываюсь, мне не хочется ничего делать. Начинает казаться, что это никому не нужно, что слова этих людей – правда. Но за все эти годы негатива было не так много. С активными подписчиками я часто общаюсь. Даже по аватаркам их уже различаю. С некоторыми я знакома лично. Бывало, прихожу на стадион, а со мной здороваются болельщики: «О, мы подписаны на твою группу». Блог познакомил меня с огромным количеством людей – благодаря ему я нашла приятелей, друзей и подруг.

Мужчин, которые пишут про борщ или что-то такое, я просто блокирую. Раньше пыталась что-то доказывать, ругаться в комментариях, с кем-то – даже в личных сообщениях. А потом поняла, что таким мужчинам, к сожалению, уже ничего не докажешь. У них есть эта точка зрения, и она не только футбола касается. Не хочу этого негатива, ведь подобные комментарии читаю не только я, но и девушки, подписанные на сообщество. Это может их задеть, поэтому зачем такие комментарии нужны?

После исчезновения «Томи» Анна думала, что блог потерял смысл. Но оказалось, что он нужен болельщикам

– Вся эта ситуация с «Томью» длится уже около полутора лет. Где-то год назад стало понятно, что никакого футбола у нас не будет. Первая моя реакция на все эти события довольно эгоистична: я сразу подумала про себя и группу. Что я буду делать? Нет команды – соответственно, нет смысла вести сообщество. А потом я увидела, что подписчикам нужно продолжать: хотя бы ради того, чтобы было с кем обсудить эту ситуацию или поностальгировать. Так я поняла, что бросать не надо. Да и мне самой это важно. Думала: может, в недалеком будущем команда возродится, и все будет хорошо?

За последний год без «Томи» подписчиков стало сильно больше. Бывало, за несколько лет не было такого прироста. Парадокс: команды нет, а подписчиков больше. Для меня это показатель, что нужно продолжать. Пусть их немного, но я четко понимаю, что это не боты, а люди, которые знают либо меня, либо «Томь». Сколько бы я ни говорила, что группу веду больше для себя, что это самореализация, но мне важна обратная связь.

Уже сейчас понятно, что в ближайшие годы руководство области не планирует возрождать команду. Несмотря на это, я готова продолжать. Даже шутила: когда придумывала название 10 лет назад, то зрила в корень и не привязала его к «Томи». Это «томский футбол» – так и осталось. Пусть он какой-то местечковый, но это тоже важно. Особенно женский футбол меня интересует, потому что у нас про него никто никогда не рассказывал, не знакомил с девчонками, которые играли в женской «Томи», пока она существовала. Поэтому сейчас я думаю, что мне будет, о чем писать.

Болельщики пытались спасти «Томь», но не смогли. Анна верит в возрождение клуба

– Ситуация вокруг «Томи» была длящейся. Как бы громко это ни звучало, мы очень долго пытались спасти клуб, делали кампании в соцсетях, привлекали внимание. С нами встречались представители власти, обещали что-то. Получается, мы продлевали эту агонию и думали, что все получится. Когда стало понятно, что нет, у меня внутри были опустошение, разочарование и чувство тотальной несправедливости. Наше футбольное сообщество кричало, било в колокола, привлекало известных игроков – например, Соболева. Казалось, мы сможем что-то сделать, а оказалось, что нас никто не услышал.

Было чувство несправедливости: «Почему так? Почему мы кричим, а нас не слышат?» Были и слезы. Все было. Иногда я думаю об этом: существовал клуб, а потом он просто исчез, и все делают вид, что так и должно быть. Еще сильнее я не понимаю людей, которые этому радуются. А я с таким сталкивалась. Говорят: «О, не будет этих дармоедов с баснословными зарплатами. Играть не умеют, зачем они нужны нашему городу?». Сами понимаете, никаких огромных зарплат в «Томи» в последнее время не было.

В финансовые проблемы «Томи» я старалась сильно не вникать, потому что понимаю: есть сторона, которую мы видим, а есть то, что никогда не узнаем. И лучше туда не лезть, чтобы не разочароваться окончательно. Я никогда не работала в клубе, поэтому не знаю, как там все обстояло. Не знаю, куда тратились или не тратились деньги, куда они утекали. Могу лишь строить догадки.

Я хочу верить в то, что «Томь» возродится. Но, к сожалению, мне кажется, что даже если это произойдет, то это будет уже не та «Томь» из детства.

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