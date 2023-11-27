«Хочется, чтобы память жила». Как в Омске не забывают местных футбольных легенд

Проводят детские турниры в память о ветеранах местного футбола.

С каждой новой историей я все сильнее удивляюсь, как многогранен футбол. Его новая сторона открылась мне благодаря проекту из Омска, аналоги которого наверняка есть во многих регионах России.

Оказывается, футбол – это еще и способ сохранять память.

Несколько лет назад Омску стало критически не хватать детских турниров (их забросили футбольные школы, которые занимались этим раньше). Тогда энтузиасты сами занялись воссозданием детских турниров.

Теперь многие из этих турниров носят имена ветеранов омского футбола. Их фамилии не просто строчка в названии. В ходе турниров детям рассказывают о местных легендах и объясняют, почему память – это важно.

Мы поговорили с Николаем Харитоновым – футбольным тренером и одним из организаторов детских турниров в Омске, – чтобы узнать, как турниры памяти ветеранов помогают юным футболистам прикоснуться к прошлому.

«У меня нет усталости от работы – только удовольствие, – говорит Николай. – Одно время я не тренировал и, честно, скучал по мальчишкам. Понял, что мне этого не хватает. Когда работал в [омском] «Динамо», команда играла на первенстве России. Я вернулся не в такой формат, а, скорее, в любительский. Сейчас обучаю мальчишек азам. Если устаешь от работы, значит, это не твое любимое дело. Поэтому все нормально».

Проект «Вся жизнь моя – футбол» – участник всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия – футбольная страна», который уже три года проводит РФС.

Турниры возродили, потому что в Омске стало не хватать соревновательной практики

– Я занимаюсь не только организацией детских футбольных мероприятий, но и работаю старшим тренером в школе «Пионер». Все наши турниры проходят под ее эгидой с благотворительным фондом «Мир спорта». Фонд мы открыли в 2017-м, когда начали проводить детские турниры.

В городе две футбольных школы – «Динамо» и «Красная звезда». Они проводили разные турниры для детей, а потом перестали. Я тогда работал в футбольной школе «Динамо» и увидел, что в соревновательном этапе наступил пробел: две школы конкурируют только друг с другом. Варимся в собственном соку и не можем конкурировать со школами из других городов. Вернее, можем, но для этого надо куда-то ехать. Сами понимаете, нам никто финансово не помогал, поэтому оплата всех выездов легла бы на родителей. Много не наездишь. И подумали: «Может, чтобы особо не ездить, приглашать всех к нам?» У нас есть крупный манеж с полем стандартного размера. За Уралом он чуть ли не единственный – кажется, еще есть в Красноярске и Новосибирске. Исходя из того, что у нас есть такая возможность, мы и начали проводить турниры.

Толкнула нас на это необходимость. Если бы тогда футбольные школы проводили турниры, мы бы, возможно, и не занялись этим. Подумали бы: «Есть турниры – и хорошо». Мы просто почувствовали дефицит соревновательной практики.

Командам у нас понравилось, и уже пять лет они приезжают с большим удовольствием. Сформировался костяк школ, которые никогда не пропускают наши турниры. Раньше тренеры привозили 2006-й или 2007-й год – теперь они же приезжают уже с 2012-м и 2013-м. Поколения меняются, тренеры остаются.

Получается, детские турниры в Омске проводим только мы.

«Надо, чтобы дети чтили память. А так вырастут – и никого знать не будут». Для чего нужны турниры памяти ветеранов

В Омске проводят турниры памяти четырех ветеранов местного футбола – Владимира Виноградова, Юрия Студенецкого, Ивана Герасимова и Артема Амирджанова.

– Турниры мы проводим, чтобы наша молодежь знала этих людей и помнила предков. Это ветераны омского футбола.

Я сам воспитывался в футбольной школе «Динамо». Когда начинал, все эти люди работали, были моими тренерами – например, Владимир Виноградов, который был известным тренером вратарей, а потом работал в омском «Динамо». Иван Герасимов был детским тренером, он воспитал огромное количество ребят, которые впоследствии попали в команды мастеров. Например, его воспитанник Марат Мулашев играл за омский «Иртыш», а Игорь Ханкеев – за «Уралмаш» и «Ростсельмаш». В России их мало кто знает, но для Омска это очень заметные игроки. Если честно, имена его воспитанников можно очень долго перечислять. Он всю жизнь проработал на стадионе «Нефтяник» – вплоть до последних дней.

Когда только начали проводить турниры, Артем Аркадьевич Амирджанов активно участвовал в них, был почетным гостем. Он работал в командах мастеров местных «Динамо» и «Иртыша». Амирджанов всегда с большим удовольствием приходил, награждал детей, говорил напутственные слова. Когда его не стало, мы сразу организовали турнир, чтобы отдать дань памяти. Недавно прошел уже третий турнир его имени.

Когда я был ребенком и занимался в футбольной школе, мы ходили на матчи команд Виноградова, Герасимова и Амирджанова, поэтому знали о них. Жизнь сталкивала меня с этими людьми, поэтому хочется о них рассказывать. Только Юрия Студенецкого я не застал – в силу возраста.

Честно, ребята не знают, кто это такие, но все эти люди внесли лепту в развитие омского футбола. Мы пытаемся рассказывать детям о том, что такое преемственность поколений. Хотим, чтобы они знали ветеранов, и доносим до молодого поколения, почему важно об этом помнить. Люди же должны знать историю страны, своего города. Футболисты тоже должны знать футбольную историю.

Когда я рос, мне рассказывали о тренерах из прошлого. Теперь мы в рамках турниров говорим с детьми, что это за люди, что они сделали. Показываем фотографии, делимся биографией. И планируем сделать короткометражный фильм об этих людях.

Надо, чтобы дети чтили память. А так вырастут – и никого знать не будут. Хочется, чтобы память жила.

В Омске один манеж – бывает, что 6 возрастов тренируются на одном поле. Чтобы покрыть аренду (18 тысяч в час), приходится брать взносы

– Есть турниры, на которых мы не можем не взять взнос.

Честно скажу, город нам ничем не помогает. Деньги, которые мы берем, идут на арендную плату за манеж. И это очень дорого – 18 тысяч в час. Посчитайте: четыре игровых дня по 4-5 часов. Чтобы перекрыть затраты, приходится брать взнос с команд.

Не в рамках турниров мы не получаем благотворительные пожертвования. Мы не то чтобы не принимаем их. Просто желающих особо нет. У нас есть партнер – компания Трестфом. Она делает пожертвование на проведение Кубка, названного в честь нее. Есть спонсоры, которые помогают призами, продукцией. А больше ничего.

Сейчас в Омске один полноценный манеж. Естественно, это сложно. Бывает, шесть возрастных групп выходят на одно поле. Делим на шесть частей. Зато все в тепле и занимаются на чистом, а не на заснеженном поле. Исходим из возможностей. Что есть, тому и рады.

Младшим возрастам такие условия не мешают прогрессировать. Им достаточно. Старшим, которые уже играют на все поле, этого мало. Тренировки проводятся, скорее, не для прогресса, а для поддержания физического состояния. Можно немного техникой позаниматься, но серьезные задачи решать уже нельзя. Им бы, конечно, более полноценные тренировки проводить. Но, опять же, исходим из возможностей и ждем летний сезон. В конце марта-апреле ребята выходят на улицу. Пересидеть нужно зимний период. Ничего страшного.

Коммерческие мини-футбольные площадки у нас строят – их, по-моему, три. Про планы по строительству полноценных манежей ничего неизвестно. Не знаю, появятся ли они в дальнейшем. Тяжело сказать.

На каждом турнире – дети из других регионов и селекционеры из академий РПЛ. Из Омска уезжали в «Зенит», ЦСКА и «Локо»

– Турниров у нас очень много, и не все они проводятся в честь ветеранов – например, есть фестивали Кубок Дружбы или «Я – Сибиряк». Ветеранских турниров у нас четыре, а в общей сложности их порядка десяти. При составлении календарного плана на год мы решаем, в каком из турниров будет участвовать та или иная возрастная группа. То есть у каждого возраста – два-три турнира в год.

Конечно, турниры помогают расти: после тренировочной работы ребятам нужна соревновательная практика. Как в школе: вы прошли какой-то материал, а потом преподаватель проводит срез – контрольную или проверочную работу. В футболе все точно так же: на соревнованиях мы проверяем, как ребята усвоили материал, который мы им дали. В любом спорте очень важен соревновательный этап, и мы должны давать ребятам возможность его получить. Причем играть они должны не только с детьми из своего города, но и с теми, кто растет в других регионах. К нам регулярно приезжают ребята из Томска, Новосибирска, Иркутска, Читы, Тюмень, Тобольск, Челябинск. Чита находится в трех тысячах километров, а они приезжают!

На каждом нашем турнире много селекционеров: Москва, Краснодар, Питер, Ростов. Многие мальчишки уезжают из Омска: наши есть в школах «Зенита», ЦСКА, «Локомотива», «Рубина». Ребят из других городов, которые приезжали на наши турниры, тоже приглашают в академии клубов.

Представьте, сколько ребят за шесть лет выросло на наших турнирах. Кто-то по два-три раза в год приезжал на протяжении многих лет к нам приезжал. Некоторые заранее бронируют место. Дети постоянно общаются и растут, ощущая дух соперничества. Без этого они не добивались бы таких результатов.

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