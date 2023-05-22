Победителя наградит РФС.

Два месяца на Sports.ru шел проект «Страна, где любят футбол». Мы рассказывали о небанальных и мощных инициативах, которые раньше оставались в тени. Все они участвуют в конкурсе «Россия – футбольная страна!», который проводит РФС при поддержке платежной системы «Мир». Пришло время выбрать сюжет, который понравился вам больше всего. По итогам голосования РФС наградит победителя кубком и денежным призом в 350 тысяч рублей.

Но для начала вспомним все тексты.

В апреле 2016-го в Петербурге появилась команда «Добряки» – сейчас там играют воспитанники и выпускники детских домов. За четыре года проект вырос почти в два раза – с 85 участников в 2018-м до 160 в 2022-м. У «Добряков» есть не только футбольная команда – еще с ними можно заниматься волейболом, баскетболом и фехтованием.

«Во всех любительских командах, где мы играли, была негативная обстановка. Нам это надоело, и мы подумали: «Зачем это терпеть?» И решили, что нужно создать команду, в которой будет приятно находиться. Собрались вчетвером в фудкорте, помолились и сказали: «Бог, если это от тебя, пусть у нас получится. Если не от тебя – пусть разрушится». И так вышло, что все не зря».

В молодости они лихо финтили, со временем окружили тело лишними килограммами, но сохранили любовь к футболу. К счастью, в России развивается отдельный формат «100+» – турниры для игроков весом более 100 килограммов. Он помогает большим людям соревноваться в равных условиях и тоже кайфовать от футбола.

«Главное отличие столичного турнира в жестком контроле веса. Перед каждой игрой участники становятся на весы на глазах у судьи. Не всегда хорошие игроки весят больше 100 кило, поэтому идут на хитрость: надевают несколько штанов, свитер, на взвешивании подкладывают гири в карманы. Ведь даже если не хватает 200-300 грамм – футболиста не допускают».

В Башкирии придумали удивительный турнир: энтузиасты создали чемпионат сельских команд в умирающей деревне и назвали его «Олотау йыйыны». Олотау – это гора в месте, где проводится турнир. «Йыйын» – «народный праздник» в переводе с башкирского. За пять лет проект сильно вырос – на турнир приезжают команды из пяти районов Башкирии, а также из Челябинской области.

«Каждый год хотят заявиться около 40 команд. Мы допускаем не все – только 16. Главный критерий – в команде должны быть только игроки, представляющие эту деревню. То есть деревня, за которую они хотят играть, должна быть либо их местом рождения, либо местом жительства. Во втором случае нужно показать прописку. На других турнирах играют смешанными составами. Приезжают ребята, которых собрали в Уфе и Москве. Нас такое не интересует. Мы хотим играть сборными, чтобы выяснить, какая деревня самая крутая. Если после отбора по этому принципу желающих сыграть на турнире остается больше, чем получается принять, то мы берем те 16 команд, которые подали заявки раньше остальных. Бывало, команды даже ссорились из-за этого. Чтобы вы понимали: «Олотау йыйыны» в Башкирии ждут примерно так же, как финал Лиги чемпионов».

В европейский футбол снег вмешивается нечасто, но вызывает сложности: матчи переносят, судьи не находят одиннадцатиметровую отметку, а форвардам недостаточно обыграть вратаря и покатить в пустые. В Кирицах (село в Рязанской области с населением чуть больше тысячи человек) трансформировали проблему в особенность – в этом году прошел второй чемпионат по футболу на снегу.

«У нас на каждой игре чай, баранки. На финале готовим полевую кухню, варим кашу. Еще у нас звуковое оформление: гимн, футбольный марш, составы. Создаем футбольную атмосферу, чтобы детям нравилось – все это отмечают. Для зимнего футбола главное – теплые раздевалки. Ребята сыграли, переоделись в сухое, прыгнули в валенки и пошли домой с красными лицами. Красота!»

Проект «Ленинградская семья» – это целая сеть любительских команд для многодетных мам в Ленинградской области: они играют в Гатчинском, Киришском, Тосненском, Кировском и Всеволожском районах.

«Мне главное, чтобы мамам было комфортно. Моя задача – обеспечивать их, искать спонсоров, чтобы мамы не нуждались в форме. Даже футболка – это дорого. Я показываю им равенство: «Вы все одинаковые, девчонки». У нас бывали мамы в тяжелом положении: после развода, не могли платить за тренировки. И мы платили за них – девчонки, у которых есть деньги, скидывались. Покупали командой бутсы в качестве подарка на день рождения».

Андрей Куклин – 21-летний игрок сборной России по футболу слепых. Это сочетание большого футбола и мини-футбола. Матчи проходят на искусственном газоне, а размеры площадки – 40 на 20 метров (как в мини-футболе). Она ограничена бортом – и чтобы мяч не уходил, и чтобы проще ориентироваться. Недавно для зрелищности увеличили ворота: вместо 3 на 2 метра (как в мини-футболе) стало 3,66 на 2,14 (как в хоккее на траве). В футбол для слепых играют специальным мячом – он гремит, когда катится. Игроки выступают в светонепроницаемых очках, чтобы те, у кого есть остаточное зрение, не подглядывали.

«Я очень хочу мотивировать людей намного масштабнее, чем сейчас. Поехать по России со своими песнями, чтобы люди увидели это вживую. Хочется собрать целый стадион и в перерыве между песнями пробежаться с мячом по полю, чтобы все подумали: «Вау, он еще и в футбол играет». Но, конечно, если они придут на мой концерт, то и так будут это знать. Я мечтаю выступить на футбольном стадионе. Хочу, чтобы люди пели мои песни».

Любительская футбольная лига Дагестана – турнир, который зародился как междусобойчик фанатов «Анжи», а сейчас собирает тысячи просмотров в ютубе и заманивает местных селебрити создавать собственные команды. Отправляемся в Дагестан, чтобы погрузиться в колоритную кавказскую лигу.

В чемпионате Дагестана по большому футболу был тренд – пренебрежительно относиться к арбитрам: могли ударить, оскорбить. Это портило и нашу репутацию. Ввели жесткие санкции для футболистов – вплоть до бессрочного отстранения от игр. Это подняло престиж лиги: теперь лучшие команды и футболисты играют у нас. Как мы подняли авторитет судей? Во-первых, используем аргументы исламского права: нельзя быть высокомерным, оскорблять, материться – вести себя как бык уже не модно. Быков дисквалифицировали на год-два. Во-вторых, придумали «банный лист» – туда можно попасть за неподобающее поведение или высказывание, даже если ты не нарушил регламент.

В России люди, пережившие трансплантацию, впервые сыграли в футбол в 2011 году – в рамках акции «Люди ради людей». Нерегулярная инициатива переросла в серьезный проект «Трансплант-Футбол», в котором пациенты играют вместе с врачами. Всем руководит некоммерческая организация «Нефро-лига» – благодаря ей люди после трансплантации могут заняться не только футболом, но и волейболом, фехтованием, многими другими видами спорта.

«Меры предосторожности обязательны. Естественно, никто не играет агрессивно. С точки зрения правил мы ориентировались на международный опыт – есть World Transplant Games Federation, на сайте которой прописаны правила для трансплантированных. Игры короче – у нас тайм длится по 15 минут. Нет контактов – все очень аккуратно играют, никто специально никого не пихает. Игроки друг друга берегут, относятся уважительно и понимают, в каком они все статусе. А в остальном – по правилам мини-футбола».

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Голосование продлится до 5 июня .

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