«Нанял ЧОП, чтобы сопровождать арбитров от судейской до поля». В Дагестане растет лучшая любительская лига России
Как они это делают?
Зимой 2022-го завирусилась пресс-конференция дагестанского тренера Шамиля Магомедова, который обаятельно разнес футболистов за проигранный матч «команде, с которой в жизни так легко не было играть, жи есть».
Легендарный спич случился в Любительской футбольной лиге Дагестана – турнире, который зародился как междусобойчик фанатов «Анжи», а сейчас собирает тысячи просмотров в ютубе и заманивает местных селебрити создавать собственные команды.
Недавно проект победил в конкурсе «Россия – футбольная страна!» (проводит РФС при поддержке платежной системы «Мир») в номинации «Лучшая любительская лига».
Отправляемся в Дагестан, чтобы погрузиться в колоритную кавказскую лигу!
Дагестанский ЛФЛ начался с благотворительного турнира – сейчас лигой интересуются букмекеры (в пандемию даже принимали ставки!)
«В 2011 году мы провели двухдневный благотворительный турнир, – рассказывает президент ЛФЛ Рамазан Газиев. – Собранные средства пошли на операцию Маграму Абдуллаеву – 20-летнему парню, у которого обнаружили острый лимфобластный лейкоз (злокачественное заболевание крови и костного мозга – Sports.ru).
Со всей республики приехали 55 команд. Играли в формате 5х5 на четырех полях. Несмотря на жуткую жару, организаторам и командам идея понравилась, поэтому запустили регулярный турнир. Через несколько лет выиграли грант, купили камеры, оборудование и организовали Любительскую футбольную лигу Дагестана. Взяли все лучшее из большого футбола: интервью, трансляции.
Команды из чемпионата Дагестана переходили в нашу лигу одна за другой. Коллективы болельщиков вытеснили более качественные футболисты, но для фанатов мы создали отдельный дивизион.
Со временем у команд появились спонсоры. Сейчас в нашей лиге около 80-100 ребят получают зарплату: 3-5 тысяч за игру плюс столько же за победу. У топовых игроков гонорар доходит до 10 тысяч. Есть ребята, которые приезжают на игры с Астрахани, Краснодара, Нальчика и даже Москвы – Гамид Шахбанов и Заур Икоев. В 2020 году в составе сборной России по любительскому футболу они выиграли чемпионат мира в Италии, а у нас играют за «Алиф».
Сейчас у нас три дивизиона в формате 8х8: Премьер-лига, Первая, Вторая (делится на две зоны). А также Кубок, где играют все вперемешку. Есть дивизион в формате 5х5. Время от времени проводим детские турниры.
Стоимость участия зависит от лиги: 90, 85 или 80 тысяч рублей за 17 матчей сезона плюс Кубок. Каждый дивизион играет раз в две недели, кроме месяца Рамадан.
В ЛФЛ часто играют звездные дагестанцы. Али Гаджибеков («Пять звезд») собрал ребят, с которыми раньше тренировался и играл. Шамиль Асильдаров выступал за «Порт-Петровск» вместе с другими экс-футболистами «Анжи» и [махачкалинского] «Динамо». [Боец UFC] Ислам Махачев и серебряный призер Олимпийских игр в Токио [борец] Магомедхабиб Кадимагомедов тоже играли в нашей лиге.
Есть своя команда и у Хабиба [Нурмагомедова] – The Eagles ни разу не проиграли за 11 туров и сейчас первые. По слухам, создать команду Хабиба подбил Ислам [Махачев]. Вообще, Хабиб разбирается в футболе получше многих участников нашей лиги.
На матчах присутствуют человек 200-300. В конце апреля поставили вторую трибуну и ждем, что зрителей будет больше. Время от времени заманиваем людей пловом: готовим казан на 200-250 порций. На центральные матчи приглашаем детские ансамбли, лазерное шоу, проводим конкурсы.
У нас хорошая статистика в ютубе: с января по март было 450 тысяч уникальных пользователей. География большая: Россия, США, Турция, Казахстан. Возможно, смотрят даже не матчи, а смешной контент, который у нас рождается. Неплохо зашел ролик про слепого вратаря-окулиста, с выбежавшей собачкой, с предсказанием на финал ЧМ-2022.
Уверен, все видели интервью Шамиля Магомедова. После него аудитория выросла в полтора раза. Мы получили много новых зрителей за пределами Дагестана. Писали даже, что хотят переехать в Махачкалу, чтобы играть в нашей лиге.
В сотрудничестве с местным телеканалом делаем передачу «ЛФЛ жи есть». Смотрели на трэш-ток UFC, Медиалиги, но решили, что это не наша история – поэтому ушли в юмор, который у нас хорошо получается. В Дагестане все друг друга подкалывают, шутят. Дагестанские выражения многим заходят. Мы сами от них кайфуем.
У лиги есть титульный спонсор – завод безалкогольных напитков «Денеб», одна из крупнейших компаний Северного Кавказа. Плюс несколько мелких партнеров. Сейчас ведем переговоры с парочкой крупных спонсоров, но называть их пока рано.
Букмекеры предлагали солидные деньги – от 10 миллионов рублей за сезон («Денеб» дает в несколько раз меньше), но мы так не работаем.
«Вести себя как бык уже не модно». Как в Дагестане побороли хамство и драки на поле
«Что меня привлекает в ЛФЛ? – объясняет легенда махачкалинского «Динамо» Анзур Садиров. – Формат 8х8 дает чувство, что ты еще что-то можешь в большом футболе.
Дагестанский ЛФЛ если не на первом месте в России, то точно на ведущих ролях: и по организации, и по качеству участников. Команды сделали существенный шаг в развитии: экипировка, медийность, подход.
Уровень судейства тоже прибавил, появился ВАР. Если вначале были панибратство, драки, стычки, то сейчас правила одинаковые: и для олимпийского чемпиона, и для бывших звезд дагестанского футбола. В воздухе стала витать справедливость, поэтому доверие к организаторам возросло».
«На первом турнире я отсудил несколько матчей и понял, насколько это неблагодарная работа, – подхватывает тему судейства Газиев. – Решил, что никогда больше не буду арбитром. Поэтому в нашей лиге мы бережем судей – в их сторону даже нельзя косо посмотреть.
В Дагестане был тренд – пренебрежительно относиться к арбитрам: могли ударить, оскорбить. Это портило и нашу репутацию. Ввели жесткие санкции для футболистов – вплоть до бессрочного отстранения от игр. Это подняло престиж лиги: теперь лучшие команды и футболисты играют у нас.
Как мы подняли авторитет судей? Во-первых, используем аргументы исламского права: нельзя быть высокомерным, оскорблять, материться – вести себя как бык уже не модно. Быков дисквалифицировали на год-два. Во-вторых, придумали «банный лист» – туда можно попасть за неподобающее поведение или высказывание, даже если ты не нарушил регламент.
Для нас нет авторитетов: заслуженный спортсмен или местная шишка – без разницы. Конечно, люди возмущаются: «Да кто вы такие, чтобы меня банить?» Но мы последовательны, поэтому с серьезным и продолжительным недовольством не сталкивались. Разбаниться можно, объяснившись с людьми, которых игрок задел».
«Когда я пришел в ЛФЛ, на судей оказывали физическое воздействие, оскорбляли, унижали – вспоминает экс-глава КДК и судейского корпуса ЛФЛ Ахмад Магомедкамилов. – С арбитрами никто не считался. Играть хотели все, а судить – никто.
Я начал жестко чистить лигу: нанял ЧОП, чтобы сопровождать арбитров от судейской до поля. Одна дисквалификация, вторая – ситуация исправлялась. Доставалось даже самым крутым, в том числе прославленным чемпионам. Один из них набрал меня: «Я буду играть, несмотря на дисквалификацию!» Я ответил: «Окей, тогда я сниму всю команду».
В итоге люди поняли, что со мной лучше не шутить. Когда навели порядок на поле, дисциплина распространилась на трибуны – люди сидели как спички в коробке. Когда я ушел [из ЛФЛ] – порядок остался. Считаю это важным достижением».
«У дагестанских судей неплохой уровень, но им еще есть, в чем прибавить, – говорит игрок сборной России 6х6 и 7х7 Рустам Рамазанов. – В первую очередь – в уверенности принимаемых решений. Пока некоторые из них колеблются под давлением. Второе – успевать за скоростью игры».
«В этой лиге все друг другу братья, поэтому судьям неважно, кто на поле: ко мне такие же требования, как и к любому футболисту, – подтверждает строгость Али Гаджибеков. – Раньше в лиге участвовало много нефутбольных людей, поэтому было много драк, в том числе с судьями. С каждым годом к этому относились жестче, появился КДК, ВАР. Сейчас за мат или агрессию в адрес арбитра последует минимум дисквалификация, максимум бан».
Из ЛФЛ можно попасть в Первую лигу – вратаря продали в «Акрон» за 40 тысяч евро
«Минимум два футболиста ЛФЛ катапультировались в проффутбол. Ахмад Магомедкамилов забрал их в «Легион» (клуб Второй лиги – Sports.ru), где он старший тренер, прокачал и продал. Алила Магомедова – в «Акрон» (за 40 тысяч евро по данным Transfermarkt – Sports.ru), Исламитдина Абдуллаева – в «Ротор».
Я рад, что мы становимся мостиком к проффутболу. Если раньше молодые пацаны не попадали во Вторую лигу, они терялись. А здесь они набираются жирка, за ними смотрят. [Президент «Легиона»] Шамиль Лахиялов выкладывал у себя, как он на беговой дорожке отсматривает игроков из ЛФЛ», – делится радостью Газиев.
«В «Легионе» уже было четыре вратаря, но мне понравились прыжки Магомедова – взял пятым, – рассказывает Магомедкамилов. – Со временем он стал лидером, капитаном и лучшим голкипером ПФЛ. Абдуллаева раскачали практически с нуля и продали в «Ротор» за миллион рублей. Из свежих примеров – Темирхан Битаров 2001 года. Показывает серьезный уровень, скоро мы его тоже продадим.
Нужно отметить, что у всех этих футболистов была какая-то школа, но они даже не были звездами по меркам ЛФЛ.
Чаще бывало, что я приглашаю игрока в «Легион», а он отказывается. К проффутболу нужно быть готовым, в том числе ментально: тренировки, игры, сборы. Если мы видим перспективу, то объясняем: нужно поработать, чтобы уехать в лучшую команду и зарабатывать футболом. Но не все готовы пахать».
Дагестанская ЛФЛ быстро разрослась на 25 городов РФ, но в прошлом году открыли всего один филиал
«Сейчас ЛФЛ WORLD представлена в 25 городах. – хвастается географией Газиев. – В какой-то момент пиар нашей лиги вышел за пределы Дагестана. Писали из других городов, как открыть такую же классную лигу. На основе этих запросов мы масштабировались. В прошлом мае провели в Сочи большой турнир, куда приехали команды со всей страны.
Первый филиал открылся в Рязани в разгар коронавируса. Дальше мы за полтора года увеличили число филиалов до 24, но в прошлом году открыли всего один – сказалась политическая обстановка. Одни наши потенциальные покупатели уехали за рубеж, другие вложились в более скоротечные бизнесы.
Для солидных результатов футбольную лигу нужно или развивать поступательно несколько лет, или вкладывать большие ресурсы в маркетинг. Недостаточно просто купить франшизу, получить брендбук и кинуть мяч.
Наше главное преимущество – медийная раскрутка турниров. У нас солидные спонсоры, качественный контент – это приносит зрителей, которых можно монетизировать. Еще транслируем наши ценности. Например, в дагестанской лиге часто собираем игрокам на лечение, да и вообще помогаем в трудной жизненной ситуации. Недавно комментатор без ОСАГО ударил дорогую машину – скинулись ему.
В планах – увеличить представительство в России и выйти на международный уровень. Возможно, когда-нибудь Дагестан станет мировым центром футбола 8х8».
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На Sports.ru пройдет народное голосование среди проектов, участвующих в конкурсе «Россия – футбольная страна!». Его победитель получит специальный приз зрительских симпатий от платежной системы «Мир».
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Фото: VK/lfl05; Instagram/shamil77007, magomedov__98, lfc_eagle, lfl_05
Реклама, «РФС», erid: Kra23bfSx
В любом случае спасибо всем кто там участвует и развивает эту лигу и дает возможность играть простым пацанам👍🏻