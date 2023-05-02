Знакомьтесь, Андрей Куклин.

Футбол слепых – довольно молодой вид спорта, он появился в 1986 году. Уже в 1998-м прошел первый чемпионат мира, а в 2004-м футбол слепых вошел в программу Паралимпиады. Спортсмены выступают в двух категориях: тотально слепые и слабовидящие.

Это сочетание большого футбола и мини-футбола. Матчи проходят на искусственном газоне, а размеры площадки – 40 на 20 метров (как в мини-футболе). Она ограничена бортом – и чтобы мяч не уходил, и чтобы проще ориентироваться. Недавно для зрелищности увеличили ворота: вместо 3 на 2 метра (как в мини-футболе) стало 3,66 на 2,14 (как в хоккее на траве). В футбол для слепых играют специальным мячом – он гремит, когда катится. Игроки выступают в светонепроницаемых очках, чтобы те, у кого есть остаточное зрение, не подглядывали.

Андрей Куклин – 21-летний игрок сборной России по футболу слепых. Футболом он занялся в Йошкар-Оле, где родился, а профессионалом стал в Москве. Проект «Мини-футбол с тотально слепыми людьми», частью которого является Андрей, участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна!», который проводит РФС при поддержке платежной системы «Мир».

Мы записали рассказ Андрея о кайфе от жизни, мечтах и адаптации к любым условиям.

Андрей потерял зрение в 6 – после неудачной операции. В футбол слепых он попал в 13 и уже через три месяца играл против 30-летних

– Когда мне было три, зрение стало ухудшаться, но до 6 лет один глаз видел на 70%. Я мог писать, читать и собирался в обычную школу. Но тогда мне сделали операцию. Хотели улучшить зрение, но только его ухудшили. Глаз, который видел, вообще ослеп. Так что с 6 лет я вижу только свет.

Я всегда любил футбол. Помню, однажды в 5-6 лет пришел к дедушке в гости. По телевизору шел матч «Зенит» – «Спартак», кто-то бил пенальти. Этот момент мне почему-то очень запомнился. С тех пор я начал смотреть футбол.

Играл в футбол я всегда. У нас был такой двор – там всегда гоняли мяч. Я играл с парнями, даже когда уже не видел. Мне очень нравилось. В 13 лет я узнал про футбол слепых, что существует сборная, что есть возможность поехать на Паралимпиаду.

В футболе слепых не так много команд. Ведущие – Йошкар-Ола, Московская область, Дагестан. Сначала я тренировался с молодежкой [в Йошкар-Оле], через 2 месяца меня подключили к основной команде. Из-за этого было две тренировки в день. Уже через 3 месяца я поехал на первый турнир с основой. Мне было 13, а там бегали мужики, которым по 30. Я был еще маленький и худенький, но не боялся. В 2018-м меня позвали играть за Москву. Я всегда хотел переехать в большой город – тут движуха, возможности, интересно. И я принял этот вызов, поступил в колледж, а потом – в университет. Организовалась команда – до этого в Москве ее не было. Мы все приехали из разных регионов и не знали, куда ехали. Но все не зря: в июле этого года стали чемпионами России, а до этого несколько лет подряд выигрывали молодежное первенство.

Чтобы лучше узнать Москву, Андрей работал курьером. Однажды доставлял урну для праха

– Со мной из Йошкар-Олы в Москву переехала мама. Она устроилась работать в колледж соцпедагогом и помогала нам с адаптацией в первые два года. Показывала, где что находится, чтобы мы освоились. Когда началась пандемия, мама уехала. Дальше уже сами.

Поначалу совмещать учебу и спорт было тяжело. Когда мы поступали, в колледже не открыли бюджетные места. Учеба стоила около 120 тысяч, но нам помогали ее оплачивать. По итогам первого полугодия я сдал сессию на отлично и перевелся на бюджет. Было сложно: мы приходили на пары в 8:30, уходили оттуда в 17:00, а уже в 17:30 шли на тренировку. И еще я как-то успевал брать гитару, ехать куда-то и выступать на улице. Мне нравилось ходить по Москве. Благодаря гитаре я завел много знакомств. Когда днем не было пар, я подрабатывал курьером, чтобы изучить метро. Мне нравится передвигаться самому. Ездить просто так скучно, а так ты и доставляешь кому-то что-то, и зарабатываешь, и узнаешь местность.

Я работал через приложение: регистрируешься, вводишь паспортные данные и номер карты. Так что с работодателем даже не нужно встречаться – они по сути не знают, видишь ты или нет. В приложении указан адрес: ты туда приходишь, забираешь товар, а потом относишь на другой адрес. Тогда навигаторы в телефонах не особо озвучивались. Я подходил к людям и спрашивал все: как дойти до метро, как оттуда дойти до той или иной улицы. И получалось так, что кто-то проводил меня до одного перекрестка, кто-то – до следующего. Если ты спрашиваешь, люди всегда помогают. Я работал не каждый день – раза 3-4 в неделю на протяжении пары месяцев. Через месяц я знал уже практически все метро.

Клиенты часто были в шоке, когда меня видели. Говорили: «Как так?» Помню, как-то раз вез штаны куда-то в область. Я ехал сначала на метро, потом на автобусе. На дорогу я тогда потратил часа три. Вот это было весело. Когда ты идешь уверенно и не боишься, то тебе вселенная и люди помогают. Однажды я доставлял урну для праха. Вот это жесть, было не по себе.

В жизни Андрея всегда была музыка – он играл на улицах Москвы, а потом стал писать песни сам

– Я закончил музыкальную школу по классу баяна и понял: это хорошо, но хотел бы что-то другое. На гитаре я научился играть сам – смотрел ютуб, слушал, как зажимать аккорды.

Когда я перестал работать курьером, мы с друзьями впервые пошли играть на Арбат. Пели, вокруг собрались люди. Было часов девять, и к нам подошли какие-то ребята: «Вам надо валить, а то мы вас сами выгоним, потому что это наша точка». Люди из толпы за нас заступились, и они ушли, но потом вернулись и говорят: «Вы что, тупые? Не поняли?» Мы подумали, что споем последнюю песню и уйдем. Начали петь «Сансару». И вдруг слышу сквозь песню голос какой-то низкий: «Парни, спасибо, мне очень приятно, молодцы». Думаю: «Что-то знакомое». Но решил, что это попрошайка опять какой-то подошел. Поем дальше, а потом мне сказали: «К вам Баста подходил». Я говорю: «А где он?» Мне отвечают: «Вы допели, и он ушел». По-моему, он тогда нам 5 тысяч оставил.

Сначала я делал каверы, выкладывал их на ютуб. Потом все чаще стали говорить, что мне нужно писать свои песни. Впервые я это сделал на сборах в Сочи. Мы приехали туда в разгар пандемии, поэтому сидели 6 дней по одному в номерах. Ты сидишь, утром тебе оставили еду в коридоре. Проснулся, забрал еду, поел, вынес тарелку. И вот так проводишь весь день. На третий я уже не знал, чем заняться, и попробовал что-то сочинить. Почти сразу у меня в голове возник припев. Потом я нашел бит и решил, что поеду на студию, когда вернусь со сборов. Сейчас у меня больше 10 песен. Хочу выпустить их через лейбл, но это не так-то просто, потому что сначала лейбл тобой интересуется, а потом начинает: «Тебе надо лирику писать». Сейчас я коплю материал.

Андрей – популярный тиктокер (около 200 тысяч подписчиков!). Его видео – о жизни и футболе слепых

– Я много ходил с гитарой по Москве, знакомился с людьми. И как-то в парке Горького познакомился с ребятами, среди которых был тиктокер. Он сказал: «Мне кажется, было бы круто, если бы ты рассказывал про свою жизнь». Я подумал: «Возможно». Снял какое-то видео, и под ним люди стали писать: «А как ты это делаешь? А как то?» Были те, кто вообще не верил.

Так и получилось, что практически каждый мой шаг в жизни превращался в видео. Я показывал, как мы готовим, покупаем вещи и так далее. У меня в телефоне есть озвучивающая программа, она позволяет монтировать видео самостоятельно. Раньше мы с пацанами из команды жили в одной общаге (сейчас я живу в другой): я снимал видео и просто показывал нашу жизнь, и эти ролики набирали миллионы просмотров.

Я рассказывал не только о жизни, но и о футболе. Просто как-то странно, что про Кокорина с Мамаевым, которые напились, рассказывают по всем новостям, а про незрячих футболистов, которые стали чемпионами Европы, вообще нигде ничего нет. Несправедливо. Я понимаю, конечно, что про них интереснее, потому что они медийнее. Я хотел, чтобы через мои тиктоки о футболе слепых узнали, чтобы у нас появились поклонники, которые ходили бы на матчи.

Я хотел разрушить стереотипы о слепых людях. Часто считают, что мы ничего не можем, ничего не делаем. Своим примером я хотел мотивировать. Многие же ничем не занимаются, прокрастинируют, и я хотел заставить их что-то делать. А еще есть много незрячих людей, которые ничем не занимаются, потому что они боятся или не уверены в себе. Мои видео смотрели мамы незрячих ребят. Они писали, задавали вопросы, а я отвечал, что ребенку нельзя ничего запрещать. Нужно, чтобы он сам себе шишки набивал и все узнавал.

Когда я вел тикток, то инстаграмом почти не занимался, у меня там было около 500 подписчиков. Перед блокировкой тиктока у меня было около 200 тысяч подписчиков. Потом я стал выкладывать видео в инстаграм. Пару месяцев назад у меня было около тысячи подписчиков, сейчас – 10 тысяч. Я уже научился сам монтировать видео для инстаграма. Иногда прошу кого-нибудь выбрать цвет текста, чтобы хорошо видно было.. Может, даже и хорошо, что я теперь веду инстаграм. В тиктоке тебе написали комментарий, ты ответил и забыл. А в инстаграме есть директ, и ты как будто теснее контактируешь с аудиторией. Я стараюсь всем отвечать.

В соцсетях важно показывать все так, как есть. Если ты выложишь какую-то кривую фотку, люди поймут, что тебе никто не помогает. Это ценят. Смысл показывать фотки, где все отфотошоплено? Это же уже, получается, не ты будешь? Если я записываю видео, а у меня на фоне бардак, то ничего страшного. Мне кажется, это во мне и нравится людям.

Конечно, в соцсетях бывают разные комментарии. Многие пишут: «Да это все пранк, ты видишь!» Я отвечаю им что-то прикольное, люди лайкают мои комментарии, и за счет этого просмотров становится еще больше.

В Москве все еще нет площадки для футбола слепых. Из-за отстранения непонятно, на каком уровне сейчас Россия

– У нас нет полей. Базы, на которых мы тренируемся, можно пересчитать по пальцам. Размеры поля – 40 на 20, как в мини-футболе. Также нужны борты высотой 1,20 метров и ворота для хоккея на траве. В Москве нет площадки, на которой мы можем тренироваться. Когда нет снега, мы, команда Москвы, действующий чемпион России, тренируемся на коробке около «Пятерочки» у нас тут на районе. Это странно. Все сборы в основном проводим в Раменском, там есть адаптивная площадка. Но хотелось бы, конечно, чтобы в Москве была.

Думаю, благодаря РФС все развивается. Стало больше турниров – сейчас нас никуда не допускают, а играть-то надо. Хотя бы между собой. Например, появился кубок «Стальная воля». Там на неделю собираются все: глухие, незрячие, люди с ДЦП, ампутанты и так далее.

Естественно, когда ты тренируешься в Италии и готовишься чемпионату Европы, у тебя немножко другое настроение, но мы верим, что скоро нас куда-то допустят. Неизвестно же, в какой момент отстранение закончится. Поэтому нужно регулярно играть и быть готовыми. Когда ты играешь с Испанией, твой уровень растет. Игры против топ-сборных – совсем другой уровень. И непонятно, где мы находимся сейчас. Не с кем сравнить. Сейчас нет сильных соперников. Но думаю, что примерно на равных будем с европейскими командами, когда вернемся.

Андрей считает, что «главное – называть вещи своими именами», а «самое стремное – когда ты вызываешь чувство жалости»

– У меня суперактивная жизнь. Я люблю на скейте покататься. Например, мы с подружками ходили в парк. Она едет на скейте впереди, а я слышу ее и еду сзади. Конечно, надо, чтобы не так много народу было. Еще самокат люблю. Вдвоем же можно – кто-то рулит, а я просто стою сзади. Обожаю гулять по паркам, наслаждаться природой. Покупать яркие, прикольные вещи. Я не стесняюсь. Было бы странно, если бы я в жизни был таким веселым, а одевался при этом не круто. Плюс артист должен выделяться, быть ярким. Сейчас моя жизнь – это учеба, футбол и студия.

Многие видео я записал спонтанно. Например, мы с незрячим другом идем по улице, ищем кафешку. Подходишь к людям, спрашиваешь, как пройти, а они махнут рукой и скажут: «Вот туда». А ты не понимаешь, куда он рукой показывает. И это очень смешно. Человек не понимает, что не так. Ты говоришь: «Туда – это куда?» Тут он уже понимает и начинает с тобой смеяться.

У меня есть девушка – мы познакомились в общаге. Есть стереотипы, что ты слепой, и из-за этого у тебя нет девушки. Но у меня никогда не было таких проблем. Я раньше много гулял, постоянно знакомился с девушками на улицах, мы классно проводили время. Плюс сейчас из-за тиктока меня довольно часто узнают. Еще я заметил, что, когда иду с девушкой, ко мне не подходят фоткаться (смеется). Когда я иду один с тростью – подходят. Вообще, я стараюсь не афишировать, что у меня есть девушка, потому что меня много девчонок смотрят (смеется).

Страшно мне только тогда, когда я по МЦК иду. И даже не из-за того, что упаду: там скамейки и столбы, и я постоянно о них бьюсь, врезаюсь. Вот это неприятно. А такого, что я боюсь куда-то идти или что-то делать, нет.

Большинству сложно справляться с такой проблемой. Люди боятся и переживают, как общество отреагирует на них. Главное – называть вещи своими именами. Ты реально слепой. Ты не видишь. Что в этом такого? Надо просто себя принимать таким, какой ты есть, жить с этим, стараться этого не замечать. Самое стремное – когда ты вызываешь чувство жалости. Нужно всего добиваться самому, потому что никто ничего за тебя делать не будет, а даже если и будет, то это уже не так интересно, как если бы ты это сам сделал. Не надо бояться. Надо ошибаться, делать, пробовать, изучать, развиваться.

Многое зависит от детства и от родителей. Как они тебя воспринимают, так ты себя и чувствуешь потом. Мама всегда меня поддерживала и отпускала гулять. Не было такого, что я не вижу и из-за этого сижу дома. Наоборот, я звал всех пацанов гулять. Я не ходил в садик, со мной занималась мама. Когда после четырех часов все приходили домой, я бегал и всем в домофоны названивал, звал гулять, доставал их родителей. Я всегда был вот таким активным.

Конечно, не бывает все гладко. Как правило, дети многое не понимают. Они могут оскорблять, если ты не такой, как они. Поначалу обидно, но это же делали не все, а только некоторые ребята. Что теперь? Такое бывает. Много невоспитанных детей, но большинство – все равно хорошие.

***

– Я очень хочу мотивировать людей намного масштабнее, чем сейчас. Поехать по России со своими песнями, чтобы люди увидели это вживую. Хочется собрать целый стадион и в перерыве между песнями пробежаться с мячом по полю, чтобы все подумали: «Вау, он еще и в футбол играет». Но, конечно, если они придут на мой концерт, то и так будут это знать. Я мечтаю выступить на футбольном стадионе. Хочу, чтобы люди пели мои песни.

Мне нравится тренировать, что-то объяснять. Возможно, в будущем я этим займусь. Сейчас мы еще молодые, мы играем, а подрастающего поколения нет. Никто не знает про футбол слепых. О нем многие реально узнают из тиктока, пишут: «Вот, я незрячий, я из Сургута, есть ли у нас такая команда?» Стараемся таким ребятам помогать.

***

А здесь можно посмотреть небольшой фильм о жизни Андрея.

Sports.ru проведет народное голосование, в котором среди участников конкурса «Россия – футбольная страна!» можно будет выбрать наиболее понравившийся. Проект «Мини-футбол с тотально слепыми людьми» тоже будет там. Победитель голосования получит специальный приз от платежной системы «Мир».

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Фото: РФС ТВ; Андрей Куклин