С детства работал над психологией, всегда везло с тренерами. Как Кэйл Макар стал лучшим защитником НХЛ

«Очень тихий, скромный парень, ну просто соль земли. Забавно наблюдать за ним в НХЛ. Когда он забивает, ему почти не нравится то лишнее внимание, которое это привлекает», – рассказывал про Кэйла Макара товарищ по колледжу Джейк Годе.

Спустя несколько месяцев Макар также скромно добавил в свое резюме победу в Кубке Стэнли и пару личных трофеев – «Норрис» и «Конн Смайт», знаменующие его роль в этом достижении.

И хоть сегодня многие согласятся с тем, что уроженец Калгари был рожден для хоккея, сам Кэйл не всегда так считал. В начальной школе он собирался стать инженером.

«Когда я стану старше, хочу стать инженером, потому что это связано с творчеством, рисованием и математикой. Мне все это нравится, но в основном мне нравится наука и творческий подход. Чтобы стать инженером, мне придется получать хорошие оценки за школьную работу, потому что инженеры очень умные и много знают», – такое будущее он себе представлял.

Но, как это часто бывает, все планы бесцеремонно нарушил случай. Когда Кэйлу было около девяти, а его брату Тэйлору семь, с их молодежной хоккейной ассоциацией пришел поговорить Сол Миллер — ментальный тренер, который работал с элитными спортсменами. Он автор книги «Хоккей суров» (Hockey tough), и в ней говорится, что лучшие игроки не просто одарены. Они психологически устойчивы. Миллер подписывал книги для Кэйла и Тэйлора.

Отец мальчишек Гэри, прочитав книгу, сказал им держать при себе цитату, написанную заглавными буквами, в качестве напоминания: «ПОСМОТРИ В ЗЕРКАЛО. ЭТО ТВОЙ КОНКУРЕНТ».

Похоже, с этого все и началось.

Маленький и легкий, но любил кататься

Первым тренером, который обратил серьезное внимание на потенциал Макара был Райан Папаиоанну из «Брукс Бандитс» из AJHL (юниорская лига провинции Альберта). «Впервые мы увидели его на разминке одного из матчей «Флэймс» («Калгари Флэймс» U18 из AMHL – еще одна лига в провинции Альберта). И я сказал своему ассистенту, что в этом парне что-то есть. Маленький и легкий, но любил кататься, и мне понравилось, как он обращался с шайбой».

В том сезоне до последних матчей было неизвестно, попадет ли команда Макара в плей-офф, и даже в случае успеха шансы на продвижение там стремились к нулю. Папаиоанну решил воспользоваться возможностью, чтобы заполучить перспективного игрока и через некоторое время позвонил Макару узнать, не хочет ли тот играть в плей-офф? Кэйл особо и не рассчитывал, но ему захотелось посмотреть, что такое жизнь вдали от дома, и как он с этим справится.

Папаиоанну вспоминал: «Он был атакующим парнем. Может быть, немного рисковал, но в том сезоне нам нужна была помощь при игре в большинстве. Мы не хотели использовать еще одного форварда. Так что мы наблюдали за «Флэймс» и немного болели против них в хорошем смысле. В итоге поставили Кэйла в состав прямо на конец регулярки и знали, что он сможет нам помочь».

Расчет на атакующий потенциал Макара оправдался: «бандиты» дошли до финальной серии, где уступили 2-4.

«Навыки Кэйла отличались от тех парней, что были у нас до него. Думаю, ноги – это то, что его выделяло. Он довольно проворный парень. А потом, очевидно, руки и голова следуют за тем, куда он движется на льду», – давал характеристику Папаиоанну.

Прилично отыграв за «Брукс Бэндитс» два с небольшим года, Кэйл неизбежно попал под пристальное внимание скаутов.

На драфте Макара могла забрать «Филадельфия», а не «Колорадо»

Перед самым драфтом-2017 генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл и скауты расходились в оценках игроков. Хекстолл, имея второй выбор, искал центрального нападающего, а скаутам нравились Миро Хейсканен и Кэйл Макар. Оба защитника приглянулись им больше, чем нападающий Нолан Патрик, и они настоятельно рекомендовали Хекстоллу взять одного из них.

Однако тот размышлял иначе: «Флайерс» уже набрали защитников на предыдущих драфтах – Роберта Хагга (2013), Трэвиса Сэнхайма (2014) и Ивана Проворова (2015), команде хватало глубины в обороне. Менеджер принял единоличное решение потратить пик на нападающего и взял Патрика. Хейсканен и Макар были выбраны 3-м и 4-м соответственно.

На условиях анонимности один из скаутов позже признался инсайдеру Эллиотту Фридману, что Макар не был первым защитником в их списке. Сначала они нацеливались на Хейсканена.

Но то, что Хекстолл проигнорировал мнение скаутского отдела, не понравилось старшему вице-президенту «Филадельфии» Бобби Кларку, который в подкасте другого инсайдера Энди Стрикленда в январе 2022 года заявил: «Хекси совершил несколько огромных ошибок». Это стало одной из причин его увольнения.

Что ж, Хекстолл больше не работает на «Флайерс», «Флайерс» от кубка еще дальше, чем прежде. А Макар прошел мимо «Филадельфии» совсем близко.

А что же «Колорадо»? Хуже «лавин» в сезоне-2016/17 не было никого, и они рассчитывали получить один из первых двух пиков драфт-лотереи.

Выпал только 4-й.

Иногда худший вариант развития событий оказывается лучшим в перспективе. На лотерее драфта Джо Сакик пытался скрыть разочарование полученным пиком, но заметно, что это далось ему с трудом. После «Далласа», который забрал Хейсканена, «Колорадо» выбрал Макара. Сакик пытался сохранить информацию в секрете, но и ему был нужен финн, а не канадец.

Это позволяет осветить построение будущей чемпионской команды в несколько ином свете.

В итоге «Эвеланш» были готовы подписать Макара после завершения его первого сезона в NCAA. Не получилось. В возрасте, когда большинство молодых игроков хотели бы оказаться в НХЛ, парень решил поработать над собой еще.

«Когда вас сравнивают с Эриком Карлссоном, вы получаете сравнение с кем-то похожим на бога», – так оценивали игру Макара перед драфтом-2017.

Это, конечно, воодушевляет, но все же в течение преддрафтового сезона позиция Макара в различных рейтингах варьировалась. В февральской версии Боба Маккензи он был на 10-м месте, а в июне уже входил в топ-4.

Почему это важно?

Потому что Макар стал игроком с самым высоким номером драфта, пришедшим прямо из AJHL, и всего лишь третьим в первом раунде после Джо Колборна (16-й выбор «Бостона» в 2008-м) и Дилана Олсена (28-й выбор «Чикаго» в 2009-м).

Он поделился своим волнением с журналистами во время драфта, отметив, что колледж даст ему шанс вырасти физически и улучшить свою игру. «Они пригласили новых тренеров: Карвела, ДеМишеля и Барра, и это исключительный выбор, — сказал Макар. – Я думаю, там будет совершенно другая культура, и я просто взволнован вызовом и возможностью начать что-то новое».

«Меня не удивляет, что он выбрал не самый легкий путь, — сказал позже Джаред Беднар. – Он учился в колледже, и мы хотели, чтобы он ушел оттуда к нам, а он сказал: «Я не готов. Я хочу вернуться и провести еще один год».

Тренер Макара просчитал ситуацию на два года вперед

Новые тренеры университетской команды Массачусетса – «Амхерст Минитмен» – действительно создали культуру победителей. Мощный импульс карьере Кэйла придал именно тренер Грег Карвел. Он пришел в команду в 2016 году, когда «минитмены» достигли дна.

И хотя в хоккей в университете играли с 1908 года, команда не могла похвастаться какими-либо успехами. Правда, в первые 9 лет своей истории они вообще выходили на лед без тренера. Любопытно, что именно тогда они установили рекорд по проценту выигранных матчей. А начиная с 1922 года и до прихода Карвела, команда ни разу не смогла одержать больше половины побед в играх чемпионата.

Новый тренерский штаб придал импульс не только карьере Макара, но и всей клубной культуре, изменив ее в корне – «UMass» (сокращенное название команды) станет чемпионом NCAA в 2021 году.

История знакомства Карвела с Макаром точь-в-точь повторяет сюжет с Папаиоанну. «Я думаю, что он был довольно маленьким, около 5 футов и 8 дюймов. Я вылетел в сентябре на наш первый сезон, он вышел на лед для разминки. И меня просто унесло , когда я увидел, как он катается, держит шайбу, бросает, – вспоминал Карвел. – После чего я позвонил двум своим ассистентам и сказал, что Эрик Карлссон будет в нашей команде».

Такой эпитет от Карвела означал, что Макару предстоит серьезно поработать над собой.

«Я сел с ним и поговорил. Два года – это наше окно для работы. Я не хочу, чтобы ты оставался таким, как сейчас, потому что «Колорадо» думает, что ты не готов».

Вот так это и происходит: разные люди говорят молодым игрокам противоположные по смыслу вещи.

Карвел объяснил свою позицию так: «Мы ориентировались на Чарли Макэвоя, который играл в университете Бостона два года и к концу второго вышел в плей-офф за «Брюинс». И это был очень эффективный игрок. Так что два года это та временная шкала, которую мы установили для прогресса Кэйла».

Благодаря этому разговору с тренером Макар решил продолжить свое развитие и, несмотря на желание «Колорадо» забрать его в НХЛ, вернулся на второй сезон в «UMass».

Основная проблема в развитии молодых игроков заключается не в построении правильных тренировок, плана питания и физических нагрузок. На каждом следующем этапе роста все сложнее определить в каком направлении двигаться дальше. Молодой игрок словно флюгер на башне. Вокруг него постоянно дуют разнонаправленные ветра. Остановиться и зафиксировать вектор подчас бывает слишком трудной задачей даже для тех, кто имел опыт игры в НХЛ.

Из-за такой ментальной болтанки большое количество молодых игроков теряется при переходе из юниорских лиг в студенческий хоккей и далее в профессионалы. Вполне возможно, что и карьера Кэйла Макара ушла бы в сторону, будь он психологически неустойчив. Но в этой ситуации важную роль сыграло воспитание отца, который в студенческие годы специализировался на маркетинге и психологии в Университете Калгари.

«Никто не может заставить вас чувствовать себя хорошо, плохо, счастливо или грустно, если вы сами этого не позволите, — говорил Гэри Макар. – И если у вас есть такой своего рода фундамент, это как бы дает тебе суперсилу, способность справляться с трудностями».

Профессор университета помог прокачать психологию

Хорошо развитому интеллектуально Макару было бы скучно заниматься в университете только хоккеем. Инженерное дело его уже не интересовало, и он выбрал направление «Спортивный менеджмент». А в довесок к основной программе курса пополнял багаж знаний по психологии.

Кэйл начал брать уроки у Ричарда Халгина по патопсихологии на первом курсе. Ему так понравилось, что он попросил пройти программу для самостоятельного изучения из первого семестра второго курса. Программа называлась «Психология лидерства». Потом Макар попросил еще один самостоятельный курс со второго семестра. Это была «Психология самопонимания».

Он никогда не пропускал встречи с Халгином, по крайней мере, пока не присоединился к «лавинам», даже однажды утром, когда университет был закрыт.

«Я подумал: «Может быть, он почувствует, что ему не нужно приезжать, — рассказывал Халгин. – Без десяти восемь Кайл стучит в дверь. Он прошел одну милю по снегу от своего общежития… Даже не моргнув».

Халгин и Макар обсуждали психологию в хоккее. Однажды Халгин уговорил его выступить в качестве альтернативного капитана. Вероятно, для отработки лидерских качеств и правильного понимания ответственности. В одном из матчей, после того как на скамейке запасных Макар высказал претензии первокурснику за ошибку в игре, он извинился, потому что обычно так себя не ведет.

«Был один матч, который мы проиграли, а должны были победить, — рассказывал Халгин. – Я встретился с ним через несколько дней после этого и сказал: «Кэйл, как ты думаешь, что пошло не так?» – Он ответил: «Это была моя вина. Я часто задавал темп команде и временами ошибался, и я беру на себя ответственность за это». На льду были и другие игроки, но он никогда ни на кого пальцем не показывал».

Уроки от профессора психологии придали ту самую устойчивость ментальности Кайла, о которой рассказывал на страницах своей книги Сол Миллер.

Два факта:

Сборная Канады планировала использовать Макара на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Особенно в большинстве. Но Кэйл посчитал, что для его развития будет лучше получить большую игровую практику в любых ситуациях за «UMass».

А «Колорадо» ждал его в НХЛ…

«Никто его не поколебал, — отмечал после Грег Карвел. – У него было очень четкое понимание того, на что он способен и где ему нужно стать лучше».

Макар довольно спокойно и уверенно оценивал свои альтернативы в тот период: «Думаю, молодым игрокам просто нужно взвесить оба варианта. Я получил много знаний в студенческом хоккее. Я был маленьким парнем в то время и чувствовал, что для меня нужен более длинный путь развития».

Кэйл всегда высоко оценивал работу Карвела и не забывает подчеркивать его вклад, когда отвечает на вопросы о развитии своей карьеры.

Эти истории – ключи к пониманию успешности Макара.

Макар был готов к НХЛ, но не понимал, что происходит на льду

Усилия тренеров и профессора университета не прошли даром.

12 апреля 2019 года Макар был удостоен приза Хоби Бэйкера, вручаемого лучшему игроку студенческого хоккея. Набрав 49 очков в 41 игре, он обошел в голосовании будущего обладателя «Норрис Трофи» Адама Фокса, игравшего тогда за Гарвард. Весомый вклад Кайла помог привести команду Массачусетского университета к первой в истории игре за национальный титул против действующих чемпионов.

«Очевидно, что лучшего способа завершить карьеру в колледже на национальном чемпионате и, надеюсь, поднять трофей, не придумаешь», — сказал герой вечера.

Поднять трофей не получилось. Юмасс проиграл Миннесоте Дулут 0:3.

А через три дня Макар вышел на лед в первом матче раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Калгари», забросив первую шайбу в лиге с передачи Маккинонна. И сразу вошел в историю, став первым защитником, дебютировавшим в НХЛ и забившим гол в матче плей-офф одновременно. Эта же шайба оказалась победной. В том розыгрыше плей-офф Макар набрал 6 очков в 10 играх при среднем игровом времени более 17 минут. О дефиците доверия новичку говорить не приходилось. Он был готов играть на самом высоком уровне.

«Когда он вышел в плей-офф, для него это была просто еще одна игра, — сказал тренер по развитию «Эвеланш» Бретт Кларк. – Он не смотрел на это как на НХЛ. Он просто вышел на лед. Как вы видели, он впечатляюще играет на синей линии, вот что делает его таким особенным».

Самое смешное в этой истории – Макар тогда сказал, что для него тренерские системы новые, и он не совсем понимает, что происходит, особенно в зоне защиты. «Оглядываясь назад, я действительно не был там, — сказал Кэйл. – Я был просто в отключке все время и плыл по течению. Все произошло очень быстро».

Помимо перфомансов на льду Макар успевал удивлять партнеров и в повседневной жизни. Перед серией второго раунда против «Сан-Хосе» у «лавин» был выходной. Макар переехал к товарищу по команде Мэтту Калверту и его семье, чтобы облегчить переход в НХЛ. Калверты устроили Макара в гостевом подвале.

«Ночью они запирали дверь, которая вела вниз, потому что их [13-месячный] сын Бо стал достаточно высоким, чтобы он мог схватиться за ручку двери и попытаться спуститься, — рассказывал Макар. – И лестница была довольно крутой. Когда я проснулся, то решил позавтракать — и тут понял, что дверь заперта снаружи. Я подумал: «Мой бог, мне же нужно что-нибудь поесть».

Макар не хотел беспокоить Калверта или его жену Кортни, поэтому когда заметил маленькое окно в подвале, полез в него.

«Мы его вообще не слышали, — сказал Калверт. – Но он вылез из окна, чтобы выбраться. В этом весь Кэйл. Слишком вежливый, он не хотел беспокоить нас».

Неочевидные факторы успеха: простой технический прием плюс концентрация

За два первых сезона в НХЛ Макар прокачал навыки нападения настолько, что стал лидером лиги по соотношению ожидаемых забитых голов к незаблокированным броскам. И когда по окончании второго сезона Джо Сакик выдал ему контракт на 54 млн за 6 лет (по 9 млн в год), то, вероятно, ориентировался и на такую статистику.

И здесь кроется один из ключевых факторов успеха Макара при игре на синей линии. Он работает ногами и клюшкой так, чтобы вероятность блокировки броска была минимальной. Сначала Кэйл избавляется от защитника и только тогда наносит бросок. Неудивительно, что тепловая карта бросков «Колорадо» раскалена именно зоне синей линии и ближе к кругам вбрасывания.

Макар демонстрирует зрелый и отлично сбалансированный хоккей с первых дней в НХЛ. Он защитник, а в этой позиции требуется дисциплина и надежность. И здесь у канадца весомое преимущество – ментальная устойчивость. Он сосредоточен и не хватает глупые удаления. За те три года, что он в «Колорадо», по штрафным минутам лучше него только Ничушкин (среди тех, кто отыграл не менее 120 матчей).

При этом Кэйл не делает на льду каких-то фантастических вещей по типу тех, что мы видим у креативных и дерзких нападающих. Он не кладет лакроссы, как Свечников или Зеграс, и не летит в дриблинге на трех-четырех соперников, как МакДэвид. Ему достаточно обыграть одного, чтобы получить позиционное преимущество.

Но работает это убийственно эффективно. В победном плей-офф «Колорадо» нанес наибольшее количество бросков по воротам соперника, когда Макар был на льду.

Попутно Кэйл установил рекорд НХЛ по набранным очкам для защитников в ХХI веке. Его атакующие навыки хорошо известны, именно поэтому фамилию Макар часто упоминали рядом с фамилией Карлссон. Но игра в обороне прокачана не столь впечатляюще.

Перед стартом прошедшего сезона защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов в двух абзацах очертил философию игры канадского защитника.

– Кто лучший защитник мира прямо сейчас?

– Я бы выделил Кэйла Макара. Он очень хорошо катается, хорошо двигается с шайбой, видит площадку и создает очень много [опасности]. Но при этом я бы не сказал, что он тоже очень хорошо играет в защите. Да, он здорово катается, может подстроиться, но он не такой прям «защитник-защитник». Да и таких в принципе нет сейчас.

Чем дальше ты играешь от зоны обороны, тем лучше для тебя и твоей статистики. Чем быстрее ты отобрал шайбу и перевел ее нападающему, либо сам с ней вышел из зоны, тем большую ценность ты имеешь в НХЛ».

Лучше и не скажешь.

Действительно, по данным Natural Stat Trick, по итогам сезона-2021/22 Макар только 89-й месте среди всех защитников по показателю xGA – 54,05 (ожидаемые пропущенные голы, минимум 900 минут игрового времени или не менее 62 игр). И на 4-м месте по xGF – 71.79 (ожидаемые забитые голы). Очевиден перекос в сторону нападения.

Кроме того, клюшка Макара короче, чем это принято у защитников, он играет клюшкой, типичной для нападающих. Его стиль изначально заточен на атаку. Но Макар компенсирует недостаток оборонительных качеств высочайшим уровнем взаимодействия с партнерами. Он играет сверхпрагматично и расчетливо. И в этом смысле он ближе к стилю, например, Сидни Кросби, чем Эрика Карлссона.

К тому же оба канадца активно пользуются «корабликом» с тем лишь отличием, что играют на разных позициях. «Кораблик» позволяет продвинуть шайбу в нужном направлении, укрыть ее от соперника и при этом не потерять контроль. Это открывает сразу ряд опций: обостряющий пас, бросок, комбинация, что делает игру Макара столь эффективной.

Что определило успех Макара: везение или ментальная подготовка?

История успеха Макара неоднозначна. С одной стороны, он без сомнения талантлив и с юности выделялся яркой игрой. С другой, на его пути произошло столько удачных совпадений, что закрадывается мысль: а если бы что-то пошло не так?

Смог бы Кэйл столь ярко и эффективно играть в лиге, если бы Массачусетский университет не пригласил Грега Карвела ровно в тот год, когда в команду пришел Макар? Или если бы Джаред Беднар не сменил Патрика Руа на тренерском посту в «Колорадо»? Или если бы скаутам «Филадельфии» удалось убедить Хекстолла забрать Макара на драфте? Или если бы «Колорадо» получил первый пик в лотерее? Слишком много «если» для одной истории успеха.

И все-таки, кажется, дело здесь не только в «если».

Хоккей в Северной Америке сегодня – это индустрия с четко выстроенной структурой, мощной медиаподдержкой и отлаженной системой подготовки игроков. Все это построено на устойчивом коммерческом фундаменте и плотно склеено средствами массовой информации.

Несмотря на прогресс в области спортивных технологий, психологическая составляющая игры усложняется пропорционально конкуренции. А конкуренция, в свою очередь, это продукт развития тех самых технологий. Круг замыкается, давление на игроков растет, и каждый из них ищет свои пути, чтобы избавиться от лишнего прессинга.

Кевин Маккарти, с высоты своего внушительного опыта в НХЛ (с 1999 года работает ассистентом главного тренера) подчеркивает важность ментальной подготовки в хоккее: «Это область, которая недостаточно отмечена, так как много времени тратится на достижение кондиций на льду и вне льда. Мы делаем одни и те же упражнения и вариации снова и снова, и почти ничего не делается для улучшения ментальной стороны игры. И все же, когда мы говорим о снижении эффективности игроков, редко, если вообще когда-либо, это происходит из-за физического состояния. Почти всегда это связано с психологическими пробелами. Хоккеисты не готовы играть. Они не сфокусированы. Нужно учиться мысленно готовиться, учиться прогнозировать, учиться воспроизводить матч в голове. Это важно для получения преимущества и неизменно хорошей реакции в игре. Это особенно верно в плей-офф».

Кэйл Макар – идеальный образец современного игрока с точки зрения психологии. Воплощение ментальной устойчивости. Хорошо образованный и трезво смотрящий на вызовы в карьере.

Его путь в хоккее не был историей преодоления полной драмы, борьбы с самим собой и обстоятельствами. Во многом он сам не позволял этим обстоятельствам влиять на себя и просто оставался в текущем моменте.

«Я думаю, что главная причина, по которой он остается очень хорошим игроком, заключается в том, что он с детства был эмоционально зрелым, — подтверждает тренер Университета Массачусетса Грег Карвел. – У него было огромное преимущество в том, что у него есть отец, который всю свою жизнь учил его важности процесса, пребывания в настоящем, эмоциональной стабильности и всем этим неосязаемым вещам».

Когда в 2021 году «Норрис Трофи» отдали Адаму Фоксу, похоже, Кэйла это только раззадорило. И даже теперь, когда он выиграл Кубок Стэнли, а на полке красуются «Конн Смайт» рядом с тем же «Норрисом», есть ощущение, что этот успех не выбьет его из колеи.

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