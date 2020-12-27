Денис Романцов пишет письмо Деду Морозу: хочет больше уважения к профессии тренера и чтобы в РПЛ менялось все, кроме «Спартака»

Вы читаете блог онлайн-кинотеатра ivi, где обычно рассказывают о лучших спортивных фильмах. Под Новый год мы решили сделать вам подарок – вернули на Sports.ru нескольких легендарных авторов сайта и попросили их написать письмо Деду Морозу о том, каким они хотят видеть 2021 год. Ниже – письмо Дениса Романцова, который с 2006 года отвечал на Sports.ru за человеческие истории и душевные интервью, а сейчас работает на «Матч ТВ».

Прочитав текст до конца, вы и сами сможете сделать подарок – оформить сертификат на покупку в онлайн-кинотеатре ivi , где можно смотреть и кино, и спорт. Подарочный сертификат можно потратить на просмотр кино, РПЛ и ЛЧ – что бы вы ни выбрали, это станет отличным подарком на Новый год.

В новом году мне бы хотелось новой глубины понимания футбола.

Вот есть, например, «Спартак». По моим ощущениям, управленческое творчество Федуна оказалось по ту сторону добра и зла еще в 2012-м. Чудом заманить лучшего молодого тренера Европы и тут же уволить его из-за примитивных интриг – было в этом что-то дореволюционно-барское: так Паратов-Михалков в «Жестоком романсе» уводил бесприданницу от жениха, пел на «Ласточке» про шмеля, а наутро объявлял: «Вам надобно ехать домой».

Вопросы к спортивному руководителю Федуну у меня закончились в 2015-м, когда, переувольняв всех кого можно, он уволил сам себя (потом, естественно, передумал). С тех пор «Спартак» в моем представлении – это даже не сериал или реалити-шоу, а нечто более глобальное. Какой-то психологический эксперимент в формате бесконечного документального фильма. Что-то вроде «Дау» Хржановского, хотя по длительности съемок ближе к «Трудно быть богом» Германа, а по затратам – к финалу «Мстителей».

Самый популярный клуб огромной страны в руках человека, имеющего только одно управленческое умение – тратить деньги. С такой завязкой и сценарист не нужен: новые герои и сюжетные коллизии рождаются сами собой – брат, зять, вторая жена, агенты, консультанты, серые кардиналы, травля, прослушка, угрозы, слежки, кражи, разоблачения.

Уверен, это идеальное зрелище для любителей современных сериалов, но мне бы хотелось, чтобы в 2021-м другие наши топ-клубы не пытались копировать неповторимый оригинал. И не следовали непревзойденной логике Леонида Арнольдовича: если что-то пошло не так – нужно кого-то уволить (а если вдруг все наладилось и за несколько месяцев одиннадцатое место сменилось первым – надо насторожиться и на всякий случай снова кого-нибудь уволить). Хочу, чтобы в 2021 году наши футбольные клубы стали мудрее и кадрово стабильнее. А «Спартак» оставался «Спартаком».

Кстати, о мудрости и копировании. В новом году я очень рассчитываю на то, что профессию тренера снова начнут уважать. После успеха Гвардиолы в «Барсе» многим в Европе показалось, что достаточно поставить тренером своего бывшего игрока – и титулы сами полетят в клубный музей. Особенно преуспел «Милан», который перетренировала примерно половина золотого состава Анчелотти – Зеедорф, Индзаги, Брокки, Гаттузо.

К середине десятых эта мода вроде как стихла, но успех Зидана в «Реале» (3 ЛЧ за 29 месяцев) снова ее актуализировал. В истории Андреа Пирло это веяние, мне кажется, достигло дна абсурда. Человек, ни дня не работавший тренером (в отличие от Гвардиолы-2008 и Зидана-2016), в одном из главных клубов мира – это и есть неуважение к тренерской профессии.

Представьте, что вместо Буффона «Юве» поставил бы массажиста, который в мечтах видел себя вратарем. Этот массажист – замечательный человек, давно в клубе, все его обожают и, говорят, он даже около года посещал кружок начинающих вратарей. Короче, красивая истории, но все бы удивились – при чем тут клуб, который мечтает выиграть Лигу чемпионов и находится в одном-двух шагах от цели? Да ни при чем, поэтому вместо Буффона «Юве» взял одного из лучших вратарей Серии А Шченсного, а не популярного массажиста.

Почему же тренерская позиция ценится настолько ниже вратарской? Я бы с удовольствием смотрел, как Пирло набивает шишки в «Брешии» или «Монце», болел бы за него, в случае успеха ждал бы повышения, но в «Ювентусе», который летом 2020-го зачем-то стал его учебной площадкой, он иногда вызывает странные эмоции – как Кевин в «Один дома-2», случайно попавший в Нью-Йорк с кучей кэша и папиной кредиткой. То смешно, то страшно.

Не знаю, возможно, Аньелли с Паратичи любят казино и со скуки решили рискнуть по-крупному. А может быть, эта какая-то акция по возвращению интриги в серию А. В любом случае, я бы хотел, чтобы в 2021-м «Юве» с Пирло повезло, но как-нибудь так, чтобы это не обнулило ценность тренерского ремесла.

Просто если опять все кинутся назначать бывших игроков, то это обернется новой волной разочарований в кумирах – сравните, например, отношение болельщиков «Спартака» к Аленичеву весной 2015-го и ровно через год. К тому же убежденность, что тренером может стать кто угодно, ведет к уверенности, что и убрать можно любого тренера – невелика потеря. Так я плавно перехожу к «Локомотиву».

Меня как болельщика другого московского клуба вполне устраивают результаты «Локо» при югославских тренерах, но от этого не становится менее обидно за Семина. Которого снова – без внятных объяснений – разлучили с «Локомотивом». Клубом, который не был ему родным, но стал – как Бусыгин Сарафанову в «Старшем сыне».

Очень хочу, чтобы в 2021-м Семин вернулся в РПЛ и проучил всех, кто списал его в дом престарелых (а реваншироваться он умеет – резервист «Мордовии»-14/15 говорил мне: за победу над «Локо» Палыч заплатил такие премиальные, что хватило на квартиру в Москве). Тогда, возможно, кто-то поймет, что эйджизм – не меньшая проблема современного мира, чем расизм.

…Мое странное письмо Деду Морозу слегка затянулось, так что финиширую. Последнее пожелание – сторонникам лимита на легионеров. Пожалуйста, не оскорбляйте российских футболистов своей уверенностью, что после снятия ограничений все 16 клубов РПЛ будут на 100% состоять из иностранцев.

Наши футболисты не так плохи, а с иностранцами слишком много мороки, чтобы сбылась ваша фобия. Но даже если она вдруг сбудется – кроме РПЛ, я слышал, на свете есть еще несколько футбольных турниров, и никто не мешает непризнанному родиной таланту получить игровую практику в «Дукле», «Витессе» или «Зандхаузене».

А если талант не в силах заиграть ни в «Уфе», ни в «Витессе», ни в «Дукле», то зачем он сборной России, ради которой вводили лимит?

Меня всегда веселит, когда сотрудники клубов или агенты, перечисляя достоинства игрока, на второе-третье место (или даже первое) ставят гражданство РФ. Нет, ясно кому выгоден этот искусственно созданный спрос, но все же. Если игрок быстро бежит, то он быстро пробежит и в Краснодаре, и в Ренне. Если обводит один в один, то обведет и в Москве, и в Загребе. А российский паспорт – это какой-то очень местечковый плюс. За границей он часто приводит к 0:5 в Белграде, 1:5 в Разграде и 0:5 в Базеле.

Жаль, что из-за этой законсервированности мозгов Россия, потратившая в этом веке на футбол сотни миллионов евро, остается тем же середняком, что и в девяностые – точно не Лихтенштейном, но и точно не Германией. Увлекательно, конечно, каждую неделю слышать от очередного паспортиста вроде Канунникова, что в 19 лет он покупал футболки за 30 тысяч, на премиальные за сидение в запасе в игре с «Москвой» купил Opel Insignia и платил за всех в ночных клубах, откуда ехал на утреннюю тренировку, но вот какое дело.

Эти деньги не получил тренер в Барнауле, который вырастил на снегу и в полуразрушенном зале Соболева, Ерохина и Дюпина, а потом плюнул на это дело и занялся чем-то более прибыльным. Эти деньги из 19-летнего талантливого футболиста Канунникова сделали пресыщенного мажора. Эти деньги не принесли пользы никому, кроме владельцев ночных клубов и автосалонов.

Я уже много лет мечтаю, чтобы мы как-то расконсервировались. Это и сейчас мое главное новогоднее пожелание.

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Фото: РИА Новости/Александр Ступников, Рамиль Ситдиков; REUTERS/Massimo Pinca; globallookpress.com/imago-images.de; instagram.com/maxkanun