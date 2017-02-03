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    Chelsea FC

    Chelsea FC

    блог официального российского сайта

    Лента блога О блоге и авторах
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    |Автор Даниил Плюта

    «Синие» бомбардиры

    Диего Коста кошмарит «Суонси», забив 7 мячей в 4 матчах. Есть в «Челси» и другие «забиваки»

    премьер-лига Англия, Джимми Флойд Хасселбайнк, Суонси, Бобби Тэмблинг, Диего Коста, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба, Керри Диксон, Челси
    Рейтинг +10
    0 комментариев
    |Автор Даниил Плюта

    «Челси» — «Суонси»: превью

    Клемент и Макелеле возвращаются на «Стэмфорд Бридж»

    премьер-лига Англия, Суонси, Клод Макелеле, Диего Коста, Гилфи Мар Сигурдссон, Челси, Пол Клемент, Давид Луиз, Антонио Конте
    Рейтинг +20
    2 комментария
    |Автор Даниил Плюта

    «Вулверхэмптон» — «Челси»: превью

    Суровые «вулвз» в 1/8 Кубка Англии

    Пол Ламберт, Вулверхэмптон, Натан Аке, Кубок Англии, Диего Коста, Миши Батшуайи, Рубен Лофтус-Чик, Франсеск Фабрегас, Челси, Антонио Конте
    Рейтинг +10
    0 комментариев
    |Автор Даниил Плюта

    Клубный журнал

    Интервью с Педро Родригесом в новом выпуске

    премьер-лига Англия, Джон Оби Микел, Бранислав Иванович, Джон Терри, Оскар, Педро, Челси, Антонио Конте
    Рейтинг +20
    3 комментария
    |Автор Даниил Плюта

    Щелкая в рамку: Маркос Алонсо

    Инстаграмный шот-лист от Маркоса Алонсо

    премьер-лига Англия, Маркос Алонсо, Челси, Педро
    Рейтинг +26
    3 комментария
    |Автор Даниил Плюта

    Старина «Терф»

    «Терф Мур» — старейший стадион в АПЛ. После «Стэмфорд Бридж», правда

    премьер-лига Англия, Шон Дайш, Терф Мур, Бернли, Челси, Диего Коста, Антонио Конте
    Рейтинг +13
    0 комментариев
    |Автор Даниил Плюта

    «Бернли» — «Челси»: превью

    7 побед подряд у «Бернли» на «Терф Мур». Тяжело будет «синим»

    премьер-лига Англия, Гари Кэйхилл, Эден Азар, Шон Дайш, Терф Мур, Диего Коста, Челси, Бернли, Давид Луиз, Антонио Конте
    Рейтинг +15
    0 комментариев
    |Автор Даниил Плюта

    Момент истины

    которая вроде бы рядом

    премьер-лига Англия, Энфилд, Арсенал, Эден Азар, Диего Коста, Стэмфорд Бридж, Франсеск Фабрегас, Ливерпуль, Челси, Антонио Конте
    Рейтинг +37
    6 комментариев
    |Автор Даниил Плюта

    Дома и на выезде: Курт Зума

    Курт Зума — о футболе, о родине и об окружающем мире

    Курт Зума, премьер-лига Англия, Челси
    Рейтинг +23
    1 комментарий
    |Автор Даниил Плюта

    «Челси» — «Арсенал»: превью

    Самое амбициозное лондонское дерби на «Стэмфорд Бридж»

    Арсенал, Алексис Санчес, Эден Азар, Диего Коста, Арсен Венгер, Стэмфорд Бридж, Нголо Канте, Франсеск Фабрегас, Челси, Антонио Конте
    Рейтинг +29
    7 комментариев
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