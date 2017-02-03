24 февраля 20:21 | Автор Автор Даниил Плюта «Синие» бомбардиры Диего Коста кошмарит «Суонси», забив 7 мячей в 4 матчах. Есть в «Челси» и другие «забиваки» Рейтинг +10

16 февраля 16:25 | Автор Автор Даниил Плюта Клубный журнал Интервью с Педро Родригесом в новом выпуске Рейтинг +20