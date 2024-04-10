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Что выбрать: деньги шейхов или Лигу чемпионов? Научите звезд футбола принимать верные решения

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В жизни людей из мира футбола регулярно возникают ситуации, в которых нужно сделать выбор – пусть даже иногда максимально очевидный. Такие же выборы приходится делать вам – в жизни, и в бизнесе: уверены, что и здесь вы примете верное решение.

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3 комментария
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ниче не понял, но очень интересно
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Я бы лучше взял деньгами.
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