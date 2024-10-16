Лига наций после четырех туров: пять явных фаворитов, Холанд отдалился от чемпионата мира, 70% на триумф Англии до Тухеля

В Лиге наций позади четыре тура. Турнир c 2024 года проходит по новой схеме – больше команд выходят в плей-офф, поэтому очень много интриг остается на ноябрь.

Второй, но не менее важный сюжет – квалификация на чемпионат мира. Это больше актуально для участников Лиги B и Лиги C. Здесь свои интриги – они выйдут на первый план осенью 2025 года.

Пять фаворитов – Испании дают преимущество в плей-офф

Букмекеры глобально не изменили расклад сил в линии. Обращает на себя внимание только рывок Италии. Команда Лучано Спаллетти существенно подтянулась к фаворитам на фоне солидного выступления в группе с Францией и Бельгией. Коэффициент на титул опустился до 7.00.

Испания стоит выше Германии, Португалии и Франции. На действующих чемпионов Европы и Лиги наций предлагают 4.00. В рамках нынешнего розыгрыша две команды по классической схеме выходят из групп, а не по одной, как это было ранее.

Главное разочарование – Бельгия. Доменико Тедеско оказался в беде, разругавшись с Тибо Куртуа. Вслед за вратарем пока временно отказался от сборной и Ромелу Лукаку. Бельгийцев на 99% оставят за бортом плей-офф – придется играть стыковые матчи за право выступать в высшей лиге. Кстати, не исключено, что с Англией.

Последняя задача Ли Карсли – избавить Томаса Тухеля от Лиги наций

Сборная Англии – самый звездный участник Лиги B, но пока сенсационно идет только второй. Греция, словно празднуя 20 лет своей главной победе, вернула соотечественникам чувство гордости за футбольную сборную после провала в квалификации на Евро. Греки не остановились, обыграв Англию, – легко убрали со своего пути и Ирландию.

Главный творец успеха – сербский тренер Иван Йованович. Экс-главный в «Панатинаикосе» убедил футболистов, что они способны не только держаться в обороне: больше греков в двух сильнейших дивизионах забили только Италия и Германия, а в последнем матче с ирландцами сборная нанесла аж 21 удар по воротам – аномалия для привычной Греции.

Против такой горячей команды предстоит мучиться именно Ли Карсли, а не Томасу Тухелю. Немецкий тренер официально приступит к работе только с 2025 года. То есть Тухель может стартовать со стыковых игр в Лиге наций. Букмекеры дают коэффициент 1.40 на то, что Англия финиширует в группе выше греков и избежит такой участи. Необходимо побеждать в рамках сложного выезда.

Скрытая борьба: Норвегия снова рискует остаться без ЧМ, редкий шанс для Северной Ирландии и Северной Македонии

Нынешний розыгрыш Лиги наций – часть квалификации на чемпионат мира от Европы. От УЕФА на турнир попадут 16 сборных: 12 из них – триумфаторы отборочных групп, а вот еще четыре определятся в стыковых играх, куда точно квалифицируются четыре победителя групп в Лиге наций.

Здесь важная сноска: место в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира получат победители групп, но, естественно, из числа тех, что не прошли квалификацию через отборочный турнир. На текущий момент свои группы выигрывают Португалия, Италия, Германия и Испания.

Отсюда – повышенное значение побед в Лигах B и С. Как раз очень хороший шанс был для Эрлинга Холанда и Норвегии. Сборная в четвертом туре крупно уступила Австрии (1:5). Теперь в квартете все запуталось окончательно – ясен только статус Казахстана Станислава Черчесова.

Вполне реален шанс пробраться в стыковые матчи к чемпионату мира через стыки и у представителей Лиги C. Здесь, например, в одной из групп идет яростная борьба между Северной Ирландией, Беларусью и Болгарией. А вот Северная Македония свою задачу уже выполнила – дважды обыграла Армению. Теперь балканская сборная поднимется в Лигу B и получит шанс попасть в стыковые встречи.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Fran Santiago, Christian Bruna, Julian Finney, Alexander Hassenstein