Чудеса в Первой лиге: «Арсенал» – лидер, Морено мучается, Кононов удивил букмекеров

В Первой лиге футбол не останавливается во время международного перерыва. Самое время – оценить промежуточные итоги во втором эшелоне.

До начала чемпионата сезон казался очень предсказуемым: «Сочи», «Балтика» и «Урал» выглядели значительно богаче и увереннее старожилов лиги. На текущий момент никто из предполагаемых грандов не попадает в заветную двойку, а сенсационный тандем лидеров вообще идет без поражений.

«Торпедо» Кононова – открытие сезона

Во главе таблицы расположились «Арсенал» и «Торпедо». В черно-белых настолько не верили перед стартом, что ставили на седьмое место – зря! Олег Кононов плодотворно поработал летом. Настолько, что:

● «Торпедо» не имеет поражений. ● Устояло против «Сочи», «Урала» и победило «Балтику». ● Атака – вторая по результативности в лиге.

У «Торпедо» в нынешнем сезоне нет дорогих звезд, но зато средний уровень – один из самых высоких в лиге. Любопытно, что лучшим бомбардиром является некогда перспективный армеец Равиль Нетфуллин (3 гола).

Букмекеры отреагировали на стартовый рывок «Торпедо», сбросив коэффициент на победу в лиге с 20.00 до 6.50.

Успех «Арсенала» – более ожидаемая история. Туляки котировались пятыми до начала чемпионата. Здесь также зеленый свет для любителей ностальгии: ключевой игрок в атаке – 35-летний Сергей Ткачев, а на левом фланге пытается ожить экс-динамовец Данил Липовой.

Самый большой сюрприз со стороны аутсайдеров – оперативный прогресс «Черноморца». До старта чемпионата Новороссийск был среди худших в линии с коэффициентом 1000.00 на победу. После тринадцатого тура котировки рухнули до диапазона в 30.00-35.00. С южанами пока успешно работает экс-тренер «Урала», «Сочи» и еще десяти команд только в России Олег Василенко.

Гранды загрустили: из «Сочи» ушли звезды, «Балтика» сменила тренера, в «Урале» – перебор ветеранов

«Сочи» до разгрома «Чайки» (5:0) умудрился сыграть четыре матча подряд вничью. Точно не таких результатов ждали от экс-тренера сборной Испании Роберто Морено.

Испанец пока держится, но колоссального превосходства по составу у наставника над конкурентами уже нет. «Сочи» входил в сезон с самой дорогой заявкой, однако иностранных звезд все же пришлось отпускать: Ваня Дркушич теперь играет в Лиге чемпионов за «Црвену Звезду», Сауль Гуарипа осваивается в ЦСКА, а защитник сборной Марокко Яхья Аттийят-алла уехал в Египет на фоне странного скандала, предварительно исчезнув во время сборов.

«Балтика» в сентябре уволила тренера Александра Грищенко. Замена на Андрея Талалаева сработала – штаб клуба был признан лучшим в Первой лиге в октябре. Правда, голы даются с трудом – результативность меньше одного мяча за игру.

Не впечатляет и «Урал». В Екатеринбурге собралась компания солидных ветеранов: Алексей Ионов, Тимофей Маргасов, Артур Юсупов, Сильвие Бегич, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич и, конечно же, Эрик Биквалфи – всем уже за 30, а кто-то уже и пересек критическую для футболиста отметку в 35 лет.

«Урал» потерпел три поражения в тринадцати матчах, но пока остается фаворитом сезона у букмекеров. Аналитики ставят бригаду ветеранов значительно выше, чем «Сочи» или «Балтику»: 2.50 против 5.00 и 6.00 соответственно.

В подвале – еще одна компания для ностальгии

После тринадцатого тура группа аутсайдеров состоит из некогда значимых представителей высшей лиги российского футбола: «Тюмень», «Уфа», «Шинник», «Алания» и «Сокол» – таков низ таблицы.

«Тюмень» оставила свой памятный след в высшем дивизионе в сезоне 1998 года. Тогда клуб набрал 8 очков и пропустил 89 голов. Сейчас график точно лучше: 6 баллов и еще есть шансы на спасение.

Разочарование сезона для букмекеров – «Алания». Владикавказ входил в шестерку фаворитов, котировался почти на одном уровне с Тулой, а в итоге уже пережил отставку тренера и занимает пятнадцатое место. Коэффициент на победу в лиге взлетел с 15.00 до 400.00. Не убеждает даже возвращение Спартака Гогниева.

Результативность – традиционная беда

Первая лига остается одним из самых малорезультативных чемпионатов в Европе. Только Александр Юшин из «Родины» и Матео Крамарич забили больше четырех голов.

Лишь три команды чаще играют на тотал больше, а средняя результативность семи клубов не превышает отметку в два гола за матч; «Алания» и «Арсенал» уже четыре раза умудрились сыграть 0:0.

Как раз стиль туляков характеризует лигу: разница мячей 11:5, но при этом первое место. В четырнадцатом туре в гости к лидеру приезжает «Сочи» – один из главных матчей осени в турнире. Встреча состоится 13 октября. Букмекеры предлагают ставить на южан за 2.80 – самый большой коэффициент на клуб Морено после противостояния с «Уралом» в первом туре.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев; ФК «Алания» ; ФК «Сочи»