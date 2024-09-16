Новый формат Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» – фаворит, а кто из грандов не войдет в восьмерку?

Революционный общий этап Лиги чемпионов стартует во вторник, 17 сентября. Привыкаем к новому формату: теперь матчи будут идти три дня, а каждый клуб проведет восемь матчей, а не шесть. Не забываем, что понижения в Лигу Европы больше нет – восемь худших команд завершат борьбу после общего этапа.

В линии букмекерской компании БЕТСИТИ появились специальные предложения в отношении ставок именно на итоги первой стадии турнира в Лиге чемпионов. Жеребьевка несколько запутала расклады, поэтому здесь коэффициенты несколько отличаются от тех, что букмекеры предлагали на итоги всего соревнования.

«Манчестер Сити» и «Реал» – вне угрозы, а «ПСЖ» рискует не пройти в восьмерку

В БЕТСИТИ «Манчестер Сити», «Реал» и «Арсенал» в таком же порядке идут фаворитами общего этапа Лиги чемпионов, как и в линии на победителя турнира.

А вот дальше уже начинаются небольшие отличия: «Барселона» и «Ливерпуль» имеют больше шансов на победу в гладком турнире, из-за легкого жребия в восьмерку вошли «Атлетико» и «Боруссия».

А вот у «Байера» – уникальный случай: коэффициент на победу в Лиге чемпионов (20.00) ниже, чем на первое место по итогам общего этапа (25.00). Получается, что букмекеры не верят, что Леверкузен финиширует в восьмерке. Коэффициент на это событие составляет 2.40.

Есть сомнения и по «ПСЖ». Команде предстоит сыграть на выезде против «Баварии» и «Арсенала», а дома посоперничать с «Атлетико» и «Манчестер Сити». На фоне такого графика аналитики БЕТСИТИ пришли к выводу, что вероятность занять место за пределами первой восьмерки очень высока (1.55 на участие в стыковых матчах).

Претенденты на вылет: «Монако» очень низко, «Слован» и «Црвена Звезда» обречены до старта

Согласно новому регламенту, восемь лучших команд сразу проходят в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю, отправляются играть стыковые матчи. Восемь худших команд завершают выступления в еврокубках. Перехода между еврокубками теперь нет.

В компании середняков достаточно неожиданно занизили «Монако». У команды Александра Головина получился непростой календарь, но миссия выглядит выполнимой: игра дома с «Црвеной Звездой», выезд в Загреб, матч дома против «Бенфики» – в этих встречах клуб будет фаворитам. Очевидно, что можно цепляться за очки и дома с «Астон Виллой», а в гостях против «Болоньи». В БЕТСИТИ предлагают солидные 1.85 просто на финиш монегасков не ниже 24-й позиции.

Кого точно не ждут в плей-офф – «Црвену Звезду» и «Слован». Обе команды получили по 10.00 просто на проход в число 24 лучших команд. Других обреченных аутсайдеров нет. Например, выход скромного «Штурма» в стыковые матчи оценен за 3.50, хотя в общей линии команда котируется на одном уровне со «Слованом» и «Црвеной Звездой». ***

Сразу несколько аналитических сайтов провели симуляции с целью выяснить количество очков, необходимое для решения двух главных задач в рамках общего этапа Лиги чемпионов. В компании Foorball Meets Data утверждают, что по итогам 10 000 симуляций пороговое значение для прямой квалификации – 15 очков. Три победы и 9 очков гарантируют продолжение борьбы в турнире.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Matt McNulty; East News /VALERY HACHE/AFP/East News