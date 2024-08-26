62% на переход в «Зенит»: букмекеры определили будущее Соболева

История Александра Соболева – главная интрига на финишной прямой российского трансферного рынка. Окно переходов официально закроется пятого сентября – времени для ключевого решения в карьере остается все меньше.

В букмекерской компании Tennisibet появилась специальная линия на будущее Александра Соболева. Аналитики предлагают коэффициент 1.60 (или 62%) на то, что форвард забьет свой первый гол в сезоне за «Зенит» и только 4.00 на мяч в составе «Спартака». Есть еще два варианта: гол в любом иностранном клубе (7.00), на иную российскую команду, за исключением двух грандов, можно заключить пари за 4.00.

Важное уточнение: российские букмекерские компании не могут принимать ставки на именно факт трансфера. Это запрещено законом. С 2020 года в легальном поле остались пари только на спортивные события. В связи с этим больше недоступны линии на новых тренеров, классические трансферы и выбегающих на поле болельщиков.

Переход в «Зенит» возможен, но много слухов о другом форварде

Соболева связывают с «Зенитом» уже два месяца. Сам нападающий никак не комментирует происходящее, но если выделить главное из нескончаемой движущейся массы слухов, то выходит следующее:

● Торги идут вокруг суммы в районе 10 млн евро; ● Сергей Семак поддерживает идею трансфера (подтверждал сам); ● «Спартак», по крайней мере, через официальных лиц допускал возвращение Соболева к тренировкам; ● В «Зените» просто очень много нападающих.

Трансфер Соболева в Санкт-Петербург вряд ли возможен без сделок в обратном направлении. Основным нападающим клуба остается Матео Кассьерра – слухи о его уходе поутихли после начала сезона. Ивана Сергеева связывали как с «Локомотивом», так и с «Крыльями Советов», но и здесь пока никакой определенности.

Относительно неожиданный бонус – переход Лусиано Гондоу. Аргентинец фактически подтвердил сделку в интервью на родине. Гондоу теоретически может сыграть на правом фланге в атаке, но основное амплуа – центральный нападающий.

Забить гол за «Спартак» будет сложнее: Зобнин и Чернов открыто гневаются

Первые лица клуба ранее публично мягко высказывались о Соболеве, а вот у футболистов уже все отчетливее даже через показной официоз просачивается обида. Роман Зобнин никогда не отличался яркими цитатами в прессе, а здесь уже в интервью «Матч ТВ» во второй раз дает понять, что точно не все в порядке.

«Я не знаю, что с ним, и не знаю, где он », – совсем не та добрая риторика, что была в адрес Квинси Промеса.

Никита Чернов так вовсе подтвердил, что был бы не прочь услышать извинения из уст Александра Соболева, но сомневается в подобном развитии событий.

Трансфер в Европу: Турция или Греция

Иван Карпов утверждает в своем телеграм-канале, что сам «Спартак» ориентирован на продажу футболиста в иностранный чемпионат. Якобы даже условия для претендентов из Турции и Греции значительно мягче, нежели для «Зенита». Трансфер могут закрыть за сумму в диапазоне 6-8 млн евро .

Интересно, что букмекерские компании считают такой вариант маловероятным (7.00), да и сам Соболев никогда не выражал особого энтузиазма в контексте продолжения карьеры за пределами России. Например, год назад даже не захотел рассуждать о гипотетическом варианте в Саудовской Аравии.

Трансфер Соболева в другой российский клуб: трудно даже представить претендента, если не «Зенит»

Заключительный вариант продолжения карьеры у букмекеров – «иной российский клуб». В нынешних реалиях нельзя исключать трансфер даже в ЦСКА, но позиция центрального нападающего у грандов закрыта, а середняки просто не смогут соответствовать финансовым запросам бомбардира.

В «Динамо» нет вопросов по Константину Тюкавину, так еще и приобрели в качестве страховки марокканца Эль-Мехди Маухуба; в «Краснодаре», похоже, остается Джон Кордоба; ЦСКА подписал Секу Койта и может рассчитывать на прогресс Тамерлана Мусаева; в «Локомотив» нападающий явно не вписывается по стратегии развития, да и там позиция плотно закрыта. Ну, а все кто ниже – в другой финансовой лиге.

До развязки детектива осталось всего несколько дней. Интересно, что букмекеры до сих пор допускают победу Александра Соболева в гонке бомбардиров (30.00). Нападающий остается в десятке. А в линии Бетсити даже прогнозировали результативность бомбардира в «Зените». На форварда предлагали скромный тотал в 7,5 голов.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Александр Нестеров; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press