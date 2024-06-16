Главное в третий день Евро: уникальный рекорд Джуда, удивительная серия Словении, Польша – одна из худших в истории

Только одна непобеда фаворита.

За три дня сыграли уже семь матчей Евро-2024, по-прежнему ни одной большой сенсации. Чуть удивили по букмекерским коэффициентам только словенцы.

В остальном – строго победы фаворитов по линии: шесть матчей из семи. Уже сложилось несколько любопытных трендов, но многие из них вряд ли переживут понедельник.

Польша – Нидерланды: команда Кумана лидирует в любопытном рейтинге и продолжает серию ТБ

Нидерланды оформили волевую победу над Польшей, но молодую и зрелищную команду пришлось спасать относительному ветерану Вауту Вегорсту. Его чудо-история здесь .

А для Польши продолжается грустная серия без побед на Евро – с 2016-го не выигрывают в группе. Четыре года назад было одно очко.

● Нидерланды все матчи в 2024-го играют на тотал больше 2,5 (уже шесть).

● Команда Кумана забила 21 гол в шести последних играх.

● Это первая волевая победа «оранжевых» на Евро с 2000-го, тогда так обыграли Францию.

● Нидерланды подтвердили репутацию самой результативной сборной в истории Евро (в среднем за матч). Теперь 67 голов в 40 играх.

● Польша провела 15-й матч на Евро – только две победы (обе в 2016-м). Из команд с десятью и более играми хуже только у Румынии – одна победа за 16 матчей.

Словения – Дания: словенцы напомнили о своей легенде, Эриксен вернулся и забил

Красивое возвращение Кристиана Эриксена на Евро: три года назад у него прямо на поле остановилось сердце, теперь он вышел и забил.

Кристиана не ждали в стартовом составе, но он оформил быстрый гол. А словенцы ответили в концовке чудным мячом после рикошета, напомнив о своем походе в 2000-м.

● Словения – андердог в любом матче турнира. В 2000-м у них было 6.75 против Югославии; 7.45 давали на победу в игре с Испанией; с Норвегией – 4.10; сейчас против Дании – 6.17. 24 года назад царил Златко Захович (три гола).

● 1100 дней – ровно столько прошло после страшного момента с Кристианом Эриксеном на прошлом Евро.

● Команды в пятый раз подряд обменялись голами – мимо тренда только первая встреча в 2001-м.

● Словения забила в 13-м матче подряд. Последний раз уходили без гола против Финляндии в июне 2023-го.

● Словения – второй раз на Евро, но у нее только одно поражение в четырех матчах.

Сербия – Англия: Беллингем выдал новый рекорд, сухая серия после Бэйла устояла

Англия в классической манере обыграла Сербию. Статистика ярче счета: меньше 1.00 xG, три удара в створ, один угловой – Гарет Саутгейт должен быть доволен.

● Англия не пропускает на групповом этапе Евро после гола Бэйла в 2016 году (5 матчей подряд).

● Англия никогда не выигрывала у Югославии или Сербии и Черногории со счетом 1:0. Первый раз за 16 матчей.

● Беллингем – первый футболист, забивший за Англию на Евро и чемпионате мира, не выступая в АПЛ.

Ставки на Спортсе

Англия Саутгейта – гарант тотала меньше. Сбой в системе на Евро был только раз

Фото: Grant Hubbs/Global Look Press