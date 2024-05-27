Ни одного матча в Лиге чемпионов и без отбитых пенальти. Коэффициенты на Матвея Сафонова в «ПСЖ» вас удивят

Лучший голкипер России в ближайшее время будет официально представлен в качестве нового соратника Джанлуиджи Доннаруммы. Еще до перехода в линии компании Бетсити появились варианты по индивидуальной статистике вратаря в новом сезоне. Букмекеры не верят, что Сафонов сыграет больше десяти матчей в первый год.

Один матч в Лиге чемпионов?

Очень интересно выглядит линия на хотя бы один матч Матвея Сафонов в Лиге чемпионов нового формата. Коэффициент на это событие – 2.50. То есть ставка сыграет, при любом участии Сафонова в матче.

В пользу такого пари есть сразу несколько факторов. Во-первых, новый формат Лиги чемпионов. Не исключено, что «ПСЖ» к седьмому или восьмому туру группового этапа просто обеспечит себе попадание в первую восьмерку. Почему бы не дать сыграть россиянину? Во-вторых, плотное расписание. Доннарумма все же летом останется без отдыха, учитывая Евро-2024. Определенная ротация возможна, если, например, в Лиге чемпионов у команды будет проходной матч с аутсайдером, а в Лиге 1 – выезд в Марсель.

В то же время против ставки – статистика нынешнего сезона – итальянец провел все двенадцать матчей.

Будет ли шесть игр в Лиге 1?

Индивидуальный тотал по матчам в Лиге 1 для Сафонова – 5.5. Если сыграет больше пяти матчей, то пройдет котировка 1.60. То есть здесь букмекеры уверены, что определенная ротация будет. За это говорит и статистика: в нынешнем сезоне итальянца задействовали только в 25-ти встречах, дублеры получали шанс в десяти играх (один раз резервист Тенас вышел на замену).

Существенный выигрыш можно получить, если Матвей Сафонов в «ПСЖ» отобьет один пенальти, но именно в рамках Лиги 1. Отраженные удары в Лиге чемпионов не учитываются. Коэффициент на это событие – 7.00. Не сказать, что пенальти – сильная сторона россиянина. За свою уже долгую карьеру вратарь отразил только четыре удара в РПЛ и один в квалификации Лиги чемпионов. Прошло три года с момента последнего успеха.

На попадание в символическую сборную тура коэффициент скромнее – 3.00. В нынешнем сезоне в ней почти прописался Александр Головин, заглядывал и Далер Кузяев. Другой вопрос, что вратарям в «ПСЖ» достаточно сложно в эту символическую сборную попасть, так как в среднем по их воротам наносится значительно меньше ударов. Шансов на яркие подвиги не так много.

Ставки на Спортсе

Промес и Дзюба – 15 голов, Соболев – 12. Какой букмекеры видели гонку бомбардиров РПЛ до начала сезона РПЛ-23/24?

Фото: РИА Новости /Александр Вильф