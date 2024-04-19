Ждем выходных, но и про пятницу не забываем: фора в матче «Аль-Насра», «Краснодар» и ТМ, удобный «Ювентус»

Сегодня рассмотрим три матча, в которых все сводится к одному – малорезультативной игре.

«Аль-Насру» нужно победить. Уверенно

Команде Криштиану играть с «Аль-Фейхой» в чемпионате, которая не проиграла с форой (+1) в 17 из 20 последних выездных матчей в Про-Лиге (13 побед, 4 возврата). Плюс обе команды забивали в шести последних домашних матчах «Аль-Насра Эр-Рияд» в Про-Лиге и в 11 из 13 последних выездных матчей «Аль-Фейхи» в Про-Лиге. А значит – Обе забьют за 1.70 и фора «Фейхи» за 2.78.

Проверка «Факелом»

«Краснодар» остается лучшим домашним клубом в РПЛ-2023/24. Поэтому набирать очки в предстоящей игре подопечные Мурада Мусаева обязаны.

Воронежцы выиграли всего в одной из девяти последних встреч в чемпионате (5 ничьих, 3 поражения). Сейчас у самой малозабивающей команды турнира еще сильнее видны проблемы с атакой: в трех подряд матчах в РПЛ подопечные Сергея Ташуева наносили лишь по одному удару в створ ворот соперников. Хотя все оппоненты на этом отрезке не отличались надежной игрой в обороне. Но добавим, что сам «Факел» в защите все еще хорош: меньше него пропустили лишь «Зенит» и «Краснодар».

«Краснодар» не проиграет и ТМ 3,5 за 1.59.

«Ювентус» пропустит?

За последние 12 домашних игр в Серии А «Кальяри» сумел набрать 22 очка (6 побед, 4 ничьи) и поразить ворота соперников 21 раз – больше забитых на аналогичном отрезке лишь у четырех команд лиги. У «Ювентуса» же в последнее время не клеится с игрой на выезде: туринцы за пять предыдущих гостевых встреч пропустили 6 мячей и набрали всего два очка.

«Кальяри» дома активен и умело цепляется за шансы, а вот «Ювентус» былой надежности не показывает, так что «Кальяри» ИТБ 0,5 за 1.67.

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Фото: eastnews.ru /FAYEZ NURELDINE