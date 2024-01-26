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Моуринью – букмекерский фаворит на работу в «Барселоне». В списке Клопп, Рафа Маркес и даже Пеп Гвардиола

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«Возвращение Хави – спасение «Барсы». Именно с таким посылом Лапорта, еще не президент, хвастался одним из главных обещаний своей предвыборной кампании. Два года спустя тренер и легенда выгорел, запланировав летний отдых прямиком за Юргеном Клоппом. Раздел «Ставки» на Sports.ru нашел главных кандидатов на пост в «Барсе».

Пеп Гвардиола – 7.50

Букмекеры верят, что главный тренер команды последних лет тридцати вернется и спасет команду. Но есть одно «но», даже два: Пеп тренирует в «Манчестер Сити» и уходить оттуда явно не собирается, хотя опять же отъезд Юргена Клоппа (и конец великого противостояния десятилетия в АПЛ) могут повлиять и на каталонца. У «Барсы» просто нет ресурсов на подписание большого количества игроков. 

Поэтому и в кандидатуру Хосепа и его возвращение в ДНК – миф.

Хавьер Пимента – 7.00

Тренер «Лас-Пальмас» построил свою «Барселону» в отдельно взятом клубе, его сравнивают с Пепом Гвардиолой, главным проводником идей тренера в команде выступает Кириан Родригес, которого уже называют «мини Бускетсом». Да и команда играет ярко и стильно, а в мате с «Барсой» в этом сезоне и того задушила «блауграну». 

Но разве стоит верить в приглашение ноунейма, по сути, не по содержанию, в команду, которая нацелена на победы? Так что 7.00 – скорее аванс, нежели зарплата.

Рафа Маркес – 6.50

Рафаэль Маркес заявил, что готов заменить Хави на посту главного тренера «Барселоны». В настоящее время Маркес возглавляет «Барса Атлетик», вернувшись в Каталонию в 2022 году. Mundo Deportivo сообщает, что бывший защитник не входит в список кандидатов на место Хави в «Барселоне». Однако мексиканец не скрывает желания получить место в первой команде, если ему предложат эту должность.

«Очень жаль, что первая команда потерпела такое поражение. Я думаю, что у совета директоров будет время хорошо подумать, чтобы выбрать тренера. Это в их руках», – сказал Маркес. Отвечая на вопрос о перспективе замены Хави, он сказал: «Кто бы отказался? Но самое главное – продолжать готовиться к такому предложению, потому что это мой второй сезон в качестве тренера здесь. Готовиться на случай, если этот момент наступит. Нельзя отказываться от такой возможности. И если она появится, я постараюсь быть доступным и постараюсь сделать все, что в моих силах».

Но нет, даже за 6.50.

Юрген Клопп – 6.00

Немец теперь будет светиться во всех котировках, как минимум до лета, когда уже точно скажет будет тренировать дальше и возьмет паузу.  Пожалуй, никто в мире не подходит «Барсе» прямо сейчас – оба потухшие и выгоревшие (это лирическое отступление, не ждите немца в команде). Хотя если «Барса» готова пройти очищение и перестройку, причем долгую, то ничто и никто не сможет помочь возвыситься опять. Кроме немца.

Жозе Моуринью – 5.00

Вот это был бы номер! Возвращение легендарного ассистента и переводчика в «родную» команду, особенно после тренерства в «Реале»? Увольте!

Хотя все возможно, не стоит недооценивать. Сетубалец успеет передохнуть, но готов ли он к вызову после работы в середняках и дать качества? Вообще Жозе уже показал, что готов работать с любым материалов, пытаясь построить из него что-то. Когда ты работаешь не с суперзвездами, плюс в среде, где ограничен бюджет – «Барса» для тебя. 

Жозе как раз научился жить в этих реалиях. Может он – идеальный кандидат?

«Барса» отыгралась с 0:2, но проиграла «Вильярреалу» 3:5. Победу «субмарины» можно было забрать за 67.00, на точный счет давали 251.00!

Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency, Gabriel Jimenez Lorenzo/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Paul Terry/Global Look Press; East News/Urbanandsport / NurPhoto via AFP

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