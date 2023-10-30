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Корнеры «Ростова», ничья ЦСКА и фора «Авангарда» в этот четверг

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Продолжаем «Ставку дня», сегодня от Раздела «Ставки» на Sports.ru – три матча: хоккей и два футбола. Как всегда лучшие тренды и линии только у нас.

Ничейный ЦСКА

ЦСКА встретится с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России. Московский клуб сыграл вничью в 9 из 11 последних матчей. В игре с «Оренбургом» такой исход идет с коэффициентом 4.50. На победу ЦСКА в основное время дают 1.62, на успех «Оренбурга» – 5.50. Обе команды уже вышли в плей-офф Пути РПЛ. Федотов, не подкачай.

Суперматч в КХЛ

«Авангард» не уступил СКА в основное время с разрывом больше чем в одну шайбу в 7 из 10 последних личных встреч в КХЛ. При этом с аналогичной разницей в счете команда не проиграла в 5 из 7 предыдущих выездных поединков в текущем чемпионате. «Авангард» с форой (+1,5) идет за коэффициент 1.55.

«Ростов» в углу

«Ростов» примет «Урал» в рамках Фонбет Кубка России. Клуб из Ростова-на-Дону подал больше пяти угловых в четырех последних домашних матчах.

В сегодняшней игре поставить на тотал угловых «Ростова» больше 5,5 можно за 2.13. На тотал больше 4,5 дают 1.61.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: pfc-cska.com

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