В пятничной программе «Ставки дня»: гол Кузяева, бременский тотал и фолы «Аль-Хилаля»

Раздел «Ставки» на Sports.ru ждет возобновления клубного футбола, поэтому в пятницу весь фокус на рестарт чемпионатов.

Кузяев может забить

Новый лидер «Гавра» сыграет против «Ланса». Обе команды неудачно начали сезон и идут во второй половине таблицы – на 13-м и 14-м местах соответственно. Гости считаются фаворитами встречи с коэффициентом 1.88. Победа хозяев оценивается в 4.70, ничья – в 3.60.

На гол полузащитника «Гавра» Далера Кузяева дают коэффициент 10.00 . У россиянина уже есть два мяча в 8 матчах Лиги 1.

Фолим?

Один из саудовских суперклубов – «Аль-Хилаль», прнимает «Аль-Халидж». Игра обещает быть спокойной, ведь тотал меньше 27,5 фолов сыграл в 9 из 10 последних матчей хозяев в чемпионате. Сегодня – 1.88 на продолжение серии.

«Вердер» – голевой

«Боруссия» сыграет с «Вердером» в матче 8-го тура Бундеслиги. У дортмундцев четыре победы в четырех последних матчах и они идут явным фаворитом с коэффициентом 1.35. Победа с форой (-1,5) принимается за 1.85.

При этом клуб из Бремена забивает более одного гола в пяти матчах подряд. В сегодняшней игре ставка сыграет за 3.60.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press