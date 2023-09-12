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Второй период хоккейного «Динамо», офсайды «Пари НН» и фолы «ПСЖ»

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Перерыв на сборные в прошлом, клубный футбол возвращается (КХЛ тоже никто не отменял). Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает три интересных тренда, плюс разобрал «Баварию» и «Байер» в отдельном посте. 

Опять двойка от «Динамо»

В КХЛ классный матч СКА против «Динамо» и не менее классный тренд на москвичей: «Динамо» не проигрывает второй период на выезде в пяти матчах подряд, СКА, не ломай серию! На продолжение сегодня дают 1.57.

«Пари» в игре!

А не вне игры. 

Тренд перед матчем уже футбольного «Динамо» и «Пари» на космическом уровне. Нижний не пробивал тотал в 3,5 офсайда уже 21 матч подряд. На 22 игру дают 1.70.

В Париже без нарушений

Дома «ПСЖ» играет в джентльменов, вот и в матче с «Ниццей», скорее всего, этот тренд продолжится. Какой? Ах, да, «ПСЖ» получает меньше 10,5 фолов дома в 18 из последних 20 игр, на продолжение – 1.62.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

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