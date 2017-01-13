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    Betislife

    Betislife

    Блог о голландском футболе и не только.

    Лента блога О блоге и авторах
    212019181716
    |Автор Betislife

    Провал «Фейеноорда», фатальная ошибка кипера «Аякса», страсти по Эдегору и другие события 25 тура чемпионата Голландии

    Всё самое интересное из Эредивизи

    обзор тура, ПСВ, Аякс, высшая лига Голландия, Фейеноорд
    Рейтинг +54
    3 комментария
    |Автор Betislife

    ПСВ исключается из чемпионской гонки, эластико от Элиа, первый ассист Эдегора и другие события 24 тура Эредивизи

    Всё самое интересное из Голландии

    обзор тура, ПСВ, Аякс, высшая лига Голландия, Фейеноорд
    Рейтинг +35
    1 комментарий
    |Автор Betislife

    «Я играю лучше своего папы, поэтому выступаю за «Аякс». Самые яркие моменты 23 тура чемпионата Голландии

    Рекорд «Фейеноорда», промах года, 19-летний агрессор и умилительные дети Схакена в традиционном обзоре игрового уик-энда.

    обзор тура, ПСВ, Аякс, высшая лига Голландия, Дэви Классен, Фейеноорд
    Рейтинг +25
    2 комментария
    |Автор Betislife

    «Это самый спортивный поступок, который я видел в своей жизни!» Самые яркие моменты 22 тура Эредивизи

    Всё самое интересное из чемпионата Голландии

    обзор тура, ПСВ, Аякс, высшая лига Голландия, Фейеноорд
    Рейтинг +17
    3 комментария
    |Автор Betislife

    «Косово - это Сербия!» Самые яркие моменты 21 тура Эредивизи

    Первая отставка, дубль Погба за пару минут, Анелька в «Роде», чудо «Хераклеса» и торжество красного света. Сумасшедший игровой уик-энд в Голландии.

    Аякс, высшая лига Голландия, Дэви Классен, Йетро Виллемс, Фейеноорд, обзор тура, ПСВ, Дирк Кюйт
    Рейтинг +39
    14 комментариев
    |Автор Betislife

    «Даже Луи ван Гал бессилен помочь этой команде». Самые яркие события 20 тура Эредивизи

    Голландский чемпионат, как всегда, не даёт скучать! Всё самое интересное о минувшем туре читайте в еженедельном обзоре.

    обзор тура, ПСВ, Аякс, высшая лига Голландия, Фейеноорд
    Рейтинг +21
    4 комментария
    |Автор Betislife

    «У нас нет денег. Можем предложить игровое время». Самые яркие события 19 тура Эредивизи

    ПСВ оформляет камбэк в стиле «МЮ», Шёне выдаёт шедевр, а Погба забивает дебютный гол. Всё самое интересное из Голландии.

    обзор тура, ПСВ, Аякс, высшая лига Голландия, Фейеноорд
    Рейтинг +42
    3 комментария
    |Автор Betislife

    Чумовой гол Лассе Шёне

    К вопросу об индивидуальном мастерстве...

    Лассе Шене, Аякс, высшая лига Голландия
    Рейтинг +10
    4 комментария
    |Автор Betislife

    Дубль за 64 секунды, дебют Клюйверта и возрождение ПСВ: лихой старт второй части сезона в Голландии

    Пора начать следить за искромётным футболом в Эредивизи!

    Аякс, высшая лига Голландия, Фейеноорд, Джастин Клюйверт, обзор тура, ПСВ, Рикки ван Волфсвинкел, Дирк Кюйт
    Рейтинг +26
    4 комментария
    |Автор Betislife

    11 главных событий первого круга чемпионата Голландии

    Вы не следили за голландским чемпионатом и не смотрели ни одного матча? Не беда! Всё самое значимое, что случилось в первой части сезона, вы найдёте в этом материале!

    ПСВ, Аякс, высшая лига Голландия, Дирк Кюйт, Фейеноорд, Джованни ван Бронкхорст
    Рейтинг +30
    3 комментария
    212019181716
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    Свежие записи в блоге

    8 марта 11:36
    Провал «Фейеноорда», фатальная ошибка кипера «Аякса», страсти по Эдегору и другие события 25 тура чемпионата Голландии

    28 февраля 16:24
    ПСВ исключается из чемпионской гонки, эластико от Элиа, первый ассист Эдегора и другие события 24 тура Эредивизи

    21 февраля 18:42
    «Я играю лучше своего папы, поэтому выступаю за «Аякс». Самые яркие моменты 23 тура чемпионата Голландии

    14 февраля 16:07
    «Это самый спортивный поступок, который я видел в своей жизни!» Самые яркие моменты 22 тура Эредивизи

    7 февраля 15:55
    «Косово - это Сербия!» Самые яркие моменты 21 тура Эредивизи

    31 января 17:19
    «Даже Луи ван Гал бессилен помочь этой команде». Самые яркие события 20 тура Эредивизи

    23 января 17:46
    «У нас нет денег. Можем предложить игровое время». Самые яркие события 19 тура Эредивизи

    22 января 18:55
    Чумовой гол Лассе Шёне

    17 января 17:32
    Дубль за 64 секунды, дебют Клюйверта и возрождение ПСВ: лихой старт второй части сезона в Голландии

    13 января 16:31
    11 главных событий первого круга чемпионата Голландии

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