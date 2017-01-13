Блог о голландском футболе и не только.
Всё самое интересное из Эредивизи
Всё самое интересное из Голландии
Рекорд «Фейеноорда», промах года, 19-летний агрессор и умилительные дети Схакена в традиционном обзоре игрового уик-энда.
Всё самое интересное из чемпионата Голландии
Первая отставка, дубль Погба за пару минут, Анелька в «Роде», чудо «Хераклеса» и торжество красного света. Сумасшедший игровой уик-энд в Голландии.
Голландский чемпионат, как всегда, не даёт скучать! Всё самое интересное о минувшем туре читайте в еженедельном обзоре.
ПСВ оформляет камбэк в стиле «МЮ», Шёне выдаёт шедевр, а Погба забивает дебютный гол. Всё самое интересное из Голландии.
К вопросу об индивидуальном мастерстве...
Пора начать следить за искромётным футболом в Эредивизи!
Вы не следили за голландским чемпионатом и не смотрели ни одного матча? Не беда! Всё самое значимое, что случилось в первой части сезона, вы найдёте в этом материале!
8 марта 11:36
Провал «Фейеноорда», фатальная ошибка кипера «Аякса», страсти по Эдегору и другие события 25 тура чемпионата Голландии
28 февраля 16:24
ПСВ исключается из чемпионской гонки, эластико от Элиа, первый ассист Эдегора и другие события 24 тура Эредивизи
21 февраля 18:42
«Я играю лучше своего папы, поэтому выступаю за «Аякс». Самые яркие моменты 23 тура чемпионата Голландии
14 февраля 16:07
«Это самый спортивный поступок, который я видел в своей жизни!» Самые яркие моменты 22 тура Эредивизи
7 февраля 15:55
«Косово - это Сербия!» Самые яркие моменты 21 тура Эредивизи
31 января 17:19
«Даже Луи ван Гал бессилен помочь этой команде». Самые яркие события 20 тура Эредивизи
23 января 17:46
«У нас нет денег. Можем предложить игровое время». Самые яркие события 19 тура Эредивизи
22 января 18:55
Чумовой гол Лассе Шёне
17 января 17:32
Дубль за 64 секунды, дебют Клюйверта и возрождение ПСВ: лихой старт второй части сезона в Голландии
13 января 16:31
11 главных событий первого круга чемпионата Голландии
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