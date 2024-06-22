За какую сборную на Копа Америка сыграет Джон Кордоба? А Бен Бреретон?
Выбьете 10/10?
Этим летом определится не только лучшая европейская сборная, но и лучшая южноамериканская. А знаете ли вы составы команд, участвующих в Кубке Америки? Ваша задача – определить, за какую сборную на турнире сыграет тот или иной футболист.
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