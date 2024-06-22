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За какую сборную на Копа Америка сыграет Джон Кордоба? А Бен Бреретон?

261

Выбьете 10/10?

Этим летом определится не только лучшая европейская сборная, но и лучшая южноамериканская. А знаете ли вы составы команд, участвующих в Кубке Америки? Ваша задача – определить, за какую сборную на турнире сыграет тот или иной футболист.

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12 комментариев
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10/10 , по фамилиям можно догадаться , даже если не знаешь .
+9
-2
+7
10 из 10. Я идеально готов к Копе)))
+5
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+5
Слишком легко, 10/10
+1
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+1
10 из 10 простой тест
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+1
9/10, но я тоже идеально готов к турниру))
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Легкий тест, я бы добавил несколько фамилий посложнее. Например, с тем же Хименесом ну очень сложно не догадаться)
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8/10, фамилии решают
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8 / 10
Вы очень ждете Копа Америка
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Ответ на заголовок: ПА**Ю
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Ни один чел в здравом уме смотреть копу не будет когда параллельно идёт евро.
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9/10. Прости,Майкл Антонио. Предполагал,что Ямайка,но выбрал США)
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