«Лос-Сантос Шримпс» – из НБА или GTA? Тест на знание североамериканских команд

Отличите реальную команду от вымышленной?

Сезон НБА вот-вот начнется – будем снова следить за «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз» и «Голден Стейт Уорриорз». Какие все звучные названия!

А сможете отличить действительно игравшую в НБА команду от той, что мы выдумали (или взяли откуда-то еще)? Отвечайте на вопросы и забирайте бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ для новых клиентов.