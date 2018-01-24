Футбольный телевизор

Ночные просмотры кубкового противостояния Бристоль Сити и лидера английской Премьер-Лиги вряд ли заставят меня смотреть британский футбол в большем объеме. Просто потому, что я его недолюбливаю за излишнюю простоту и минимальное желание заниматься на поле креативом. Но совершенно точно, просмотренные игры дают мне, простому телевизионному зрителю, надежду на то, что не весь футбол, не все игроки и тренеры зависят исключительно от количества денег. Во всяком случае пока клуб находится не в элитном дивизионе...