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    baltika

    Футбольный телевизор
    Мысли, пришедшие в голову автора, по итогам просмотра футбольных баталий
      Автор berlucci777

      О Бристоле и не только

      Ночные просмотры кубкового противостояния Бристоль Сити и лидера английской Премьер-Лиги вряд ли заставят меня смотреть британский футбол в большем объеме. Просто потому, что я его недолюбливаю за излишнюю простоту и минимальное желание заниматься на поле креативом. Но совершенно точно, просмотренные игры дают мне, простому телевизионному зрителю, надежду на то, что не весь футбол, не все игроки и тренеры зависят исключительно от количества денег. Во всяком случае пока клуб находится не в элитном дивизионе...
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