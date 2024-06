Хорфорда из «Селтикс» уважают даже хейтеры. В 38 лет идет за первым чемпионством

Герой нации, наставник, семьянин.

Однажды президента «Бостон Селтикс» Брэда Стивенса попросили одним предложением охарактеризовать Эла Хорфорда и его пользу для «Селтикс». Стивенсу хватило трех слов. Al is all (Эл – это все), – сказал тогда еще тренер «Бостона». Подобная краткость легко объяснима. Доминиканского ветерана нельзя не уважать. Эл спокоен, мудр, рассудителен, и даже зарвавшихся соперников и журналистов ставит на место столь тактично и снисходительно, что тем остается лишь недоуменно почесывать затылок.

Но достоинства Хорфорда не ограничиваются его отеческими назиданиями и личностными характеристиками: Элу даже в его 38 могут доверять на площадке тренеры и одноклубники. И это далеко не все причины любить Эла.

Эл – национальное достояние и хранитель традиций

«Эл – удивительный. Не то чтобы он не любил комплименты. Он очень воспитанный и всегда дает понять собеседнику, что ценит его мнение, даже если в чем-то с ним не согласен. Но я несколько раз был свидетелем ситуаций, когда его хвалили, отмечали его способности, а он внимательно слушал, после чего аккуратно резюмировал словами: «Спасибо, все это вы могли бы сказать моему отцу». А затем выкатывал эту свою улыбку», – президент «Селтикс» знает доминиканца как никто.

Стивенс впервые столкнулся с Хорфордом еще в NCAA, когда был еще ассистентом в университете Батлер, игравшем против Флориды Хорфорда. Уже тогда было ясно, что Эл превзойдет достижения своего отца-первопроходца. Тито Хорфорд – первый доминиканец в истории НБА. На драфте-1988 его под 39-м пиком взяли «Милуоки Бакс», за которых Тито отыграл два сезона. Затем был совсем коротенький отрезок в «Вашингтоне» и выступления во Франции, Италии, родной Доминикане.

По словам Эла, он внимательно наблюдал за тем, насколько внимательно отец относился к мельчайшим нюансам каждодневной рутины. И Эл тоже выработал собственный распорядок дня, который называет «скучным и простым»: сон по 7-9 часов в сутки плюс короткий дневной, преобладание полезных протеинов в рационе, растяжка перед тренировкой, работа с весами и обязательная корректировка интенсивности работы в зале.

«Ни один тренер не подскажет, насколько часто и усердно вам стоит работать. Только ваше собственное тело», – считает Хорфорд.

Именно это и помогло Элу продолжить династию Хорфордов в НБА и вывести ее на новый уровень. Сначала стать первым доминиканцем на Матче звезд (в «Атланте» в 2010-м – всего будет пять вызовов), затем – в символической сборной сезона НБА (2011), а в 2022 году Эл стал первым доминиканским игроком, сыгравшим в финале.

«У всех есть кумиры, звезды с большими именами и карьерами, но есть люди, на которых ты хочешь равняться, хочешь быть равным им. Я хотел быть новым Элом Хорфордом. Хотел, чтобы на родине обо мне говорили так же, как и о нем. И момент, когда я сказал ему об этом лично, один из самых важных не только в моей карьере, но и в жизни», – родившийся в США, но выступающий за Доминиканскую республику, откуда родом его мама, Карл-Энтони Таунс.

Эл никогда не переставал учиться баскетболу

За свои первые семь сезонов в НБА центровой Хорфорд реализовал всего 29 трехочковых. В восьмом сезоне он лихо перекрыл это достижение, забросив 36 дальних бросков, и в третий раз отобрался на Матч звезд. В следующем – и вовсе выдал стахановская норма в 256 трехочковых. В то время как стремительно ворвавшийся тренд на «больших» с дальним броском выкашивал карьеры олдскульных тяжелых форвардов и центровых, привыкших кучковаться под кольцом, Хорфорд с распахнутыми объятиями принимал все новое.

«Наши ассистенты вечно ошарашены тем, что именно Эл подходит к ним с вопросом — когда будет разбор видео? Это в каком-то смысле ненормально. Лига во многом строится на традициях, ритуалах и определенной иерархии. Ему 38 лет. Понимаете о чем я? Ему уже не нужно ничего этого делать. Но таково его воспитание, отношение к профессии, его ход мыслей. Если он видит возможность стать лучше, он стремится сделать это. И верит, что его пример может помочь остальным членам организации стать лучше. Наличие в команде человека с такой фундаментальной рабочей этикой – не просто пример для молодежи, это заявление на уровне клубов», – считает Стивенс.

Так считает не только президент клуба, но и люди, которые отстаивают его честь непосредственно на паркете.

«Никогда не опаздывает, всегда приходит вовремя, относится к своему телу как к рабочему инструменту. Массаж, разминка, растяжка, большое количество воды, он как будто настраивает фортепиано для концерта. Это гипнотическое зрелище. Я многому научился у него с точки зрения процесса подготовки. По мере того как я становился старше, наши отношения становились все более тесными. Все основано на взаимном уважении. Эл никогда не даст тебе понять, что он опытнее, мастеровитее, мудрее, он всегда на равных с тобой и это только упрощает процесс общения. Он всегда спрашивает, как я себя чувствую, интересуется, почему сыграл в том эпизоде именно так. Поэтому в самолете я всегда сижу рядом с ним. Эл – мой любимый одноклубник из всех, с кем я когда-либо играл», – Джейсон Тейтум.

Считаете, что так о Хорфорде думают только одноклубники?

Эла уважают соперники и «самые жалкие фанаты»

От Джимми Батлера комплиментов не дождешься. Особенно, когда называешь его «чертовым неудачником» и обмениваешься с ним взаимным троллингом.

Но когда Джимбо попросили прокомментировать его перебранку с Элом, он высказался предельно ясно: «Это часть игры, и Эл достаточно давно в лиге, чтобы знать, как в нее играть. Важно уметь не просто что-то сказать или сделать, а сделать нужный шаг в нужный момент. Он ничего не делает просто так. Он умный человек и игрок, и я ценю это. Игра против таких, как он, делает меня лучше».

Худший отрезок в карьере Хорфорд провел в в сезоне-19/20 «Филадельфии», куда перешел как свободный агент из «Бостона», соблазнившись обещаниями команды задействовать его на позиции форварда рядом с Эмбиидом. Связка не сработала, Эл впервые с дебюта в лиге узнал, что такое скамейка запасных.

Активная в соцсетях сестра Эла, Анна, называла болельщиков «Сиксерс» самыми «жалкими во всей лиге», а сам Хорфорд не понимал свою роль в той команде, не играл в концовках, редко получал возможность показать свои сильнейшие стороны. Когда Эла обменяли в аутсайдера «Оклахому», он не скрывал своего облегчения. Но даже «самые жалкие фанаты» не метали ему вслед тухлые помидоры. Крупнейшее местное СМИ «Philadelphia Inquirer» провело опрос, и почти половина респондентов сошлась на том, что подписание Хорфорда было ошибкой руководства, а самого игрока винить не в чем.

«Правильный игрок в неправильный момент»; «Только наше руководство так и не додумалось, как распорядиться столь универсальным игроком»; эти и многие другие комментарии сопровождали отъезд Хорфорда из «Филадельфии».

Транзитом через самую молодую команду лиги Эл вернулся в главный город своей карьеры, и теперь представляет Бостон в финале НБА во второй раз за три года, а «Сиксерс» все еще топчутся на месте, переминаясь с одной больной ноги Эмбиида на другую.

Почему главный – Бостон, а не Атланта, где Хорфорд дебютировал в НБА и провел самые звездные годы карьеры за «Хоукс»? Что ж…

Эл хорош не только в том, что касается игры в баскетбол

Супруга Эла – Мисс Вселенная-2003, а ныне мать пятерых детей Амелия Вега. Она тоже родом из Доминиканы, пара познакомилась в 2007 году на Latin Pride Awards – церемонии вручения наград самым заметным латиноамериканцам. Хорфорд был приглашен на мероприятие как двукратный чемпион NCAA, 3-й номер драфта НБА, новая звезда «Атланты Хоукс».

Церемония Latin Pride Awards-2007 проходила… в Бостоне.

Эл и Амелия быстро подружилась, так же быстро дружба перетекла во что-то большее, и уже в 2011-м возлюбленные решили узаконить отношения. Амелия не просто экс-Мисс Вселенная и жена спортсмена-домохозяйка: она по образованию медик, участвует в работе фонда по борьбе со СПИДом, а аще написала детскую книгу «A Day in the Life of Pichín». И, конечно же, поддерживает любимого супруга и воспитывает детей.

«Я всегда хотел быть отцом... Когда я дома и когда у меня есть время, я стараюсь уделять как можно больше времени детям и жене. Я безумно благодарен Амелии за то, что она появилась в моей жизни. С первого момента я понял, что она тот самый человек. Мы просто начали встречаться как хорошие приятели, а потом для нас обоих стало очевидно, что мы подходим друг другу. Все случилось очень естественно, без драм и долгих раздумий», – рецепт от Хорфорда, как заполучить в жены Мисс Вселенную.

Этот плей-офф – особенный для Хорфорда

Элу очень хочется отмежеваться от соседства с Карлом Мэлоуном и Джоном Стоктоном. Да, такая компания, как оказывается, не всегда может быть привилегированной. «Почтальон» лидирует по количеству матчей плей-офф среди игроков, так и не взявших титул (193), за ним следует Хорфорд (183), а замыкает тройку Джон Стоктон (182). При 2-0 в серии против «Далласа» шансы на заветный у доминиканца неплохие.

Важный стимул для доминиканца, по его словам, – благодарность. Возвращение Хорфорда в «Селтикс» стало одним из первых решений Брэда Стивенса после перехода на новую должность в команде. Как только тот покинул тренерский мостик три года назад и вошел в кабинет с табличкой «Президент по баскетбольным операциям», он сказал, что ему необходим такой ветеран, каким был в 2016-2019 Эл Хорфорд. А лучше – сам Эл Хорфорд.

«Я никогда не скрывал, что хотел вернуться в Бостон. Здесь нравится мне и моей семье, у меня налажено взаимодействие с местным сообществом. Мне нравится эта организация и город, и я знаю, что могу быть здесь полезен. Когда Брэд позвонил мне, я был в машине с супругой. Когда я услышал «мы хотим тебя вернуть», я остановился на обочине и кричал как ненормальный. Доверие очень многое значит для меня, и я хочу его оправдать. Лучший способ это сделать – 18-й чемпионский баннер», – расставляет приоритеты Хорфорд.

Как не подтапливать за такого человека? Оказавшись в «своей» команде, личным примером развивает молодежь, приносит пользу на площадке и вне ее, хочет отблагодарить руководство и город, выиграв чемпионство. Хорфорд не самый яркий участник финала, но совершенно точно тот, кто руководствуется не тщеславием, а благими намерениями.

Фото: Gettyimages /Maddie Meyer, Chris Coduto, Jason Miller, Chelsea Lauren