Тер Стеген теряет награду лучшему вратарю Ла Лиги: его обошел вратарь «Атлетика»

Тер Штеген уступил Унаи Симону из «Атлетика» в номинации «Лучший вратарь Ла Лиги».

Теперь Симон имеет неоспоримое преимущество после того, как зафиксировал ничейный результат в последней игре сезона Бильбао против Райо Вальекано. Хотя «Бильбао» заменил своего вратаря на 60-й минуте, чтобы гарантировать, что он не потеряет свой рекорд «сухих матчей».

Помимо сухих матчей, Симон может похвастаться лучшим средним показателем пропущенных мячей за игру в Ла Лиге - 0,91. В этом сезоне испанец зафиксировал 18 сухих матчей в 36 играх.

Если Тер Стеген не пропустит в последней игре сезона «Барсы» против «Севильи», это будет его 16-й гол без голов в сезоне.

Однако средний показатель пропущенных мячей Тер Стегена за игру составит 0,92, что меньше, чем показатель Симона (0,91).