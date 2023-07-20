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Феликс, Ленгле, Бернарду. У «Барсы» быстро меняются трансферные цели, собрали главные имена, над которыми работает Лапорта

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Идет середина четвертой недели трансферного окна, и вот как выглядят трансферное дела «Барселоны».

Приобритения

Жоау Феликс – 40% вероятности перехода. Португалец открыто заявил о желании перейти в «блауграну». Некоторые источники утверждают, что между «Барсой» и мадридским «Атлетико» действительно есть договоренность о переходе игрока, хотя более надежные источники говорят, что сделка слишком сложна для осуществления.

Бернарду Силва – 25%. Жоан Лапорта подтвердил, что хотел бы приобрести атакующего полузащитника этим летом. Однако горькая правда заключается в том, что «Барсе» сейчас не под силу удовлетворить запросы «Ман Сити», если только они не договорятся о переходе в аренду.

El dato que revela que Bernardo Silva está cerca del PSG

Джовани Ло Чельсо – 15%. Аргентинец рассматривается в качестве альтернативы Бернарду. Однако на данный момент ничего не известно.

Расставания

Алекс Кольядо – 95%. Объявление об уходе Колладо – лишь вопрос времени. Ожидается, что он перейдет в «Реал Бетис» на правах свободного агента.

Нико – 85%. Полузащитник не поехал с командой в предсезонное турне. В ближайшее время станет известно, куда он отправится на правах аренды – на данный момент «Порту» является фаворитом претендентом на его приобретение.

Клеман Ленгле – 70%. Процент вероятности трансфера немного снизился, так как француз отправился вместе с командой в США. Его будущее будет определено после окончания поездки, и «Тоттенхэм» остается единственным претендентом на его приобретение.

Абде – 45%. Марокканец намерен остаться в «Барсе» и на следующий сезон, даже сократив свой отпуск на неделю, чтобы поехать в предсезонное турне.

Франк Кессиэ – 35%. Сообщается, что «Ювентус» сделал предложение по ивуарийцу, которое лучше, чем то, что «Барса» предлагает ему сейчас. Тем не менее, полузащитник больше заинтересован в том, чтобы остаться в Каталонии.

Ферран Торрес – 15%. «Атлетико Мадрид» заинтересован в подписании нападающего, особенно на фоне последних событий с Феликсом. Но испанец хочет остаться в команде.

Рафинья – 10%. «Манчестер Сити» интересуется бразильцем, но игрок хочет остаться в «Барсе».

1 комментарий

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спорт спорт
Все хотят остаться, почему?
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