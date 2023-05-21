13 комментариев

Рафинья прошел по полю «Камп Ноу» на коленях в субботу вечером.

Каталонцы проиграли всего четыре матча Ла Лиги в этом сезоне 2022/23 и досрочно завоевали свой первый за четыре года кубок чемпионата Испании.

Вчера подопечные Хави отпраздновали свой успех перед болельщиками на «Камп Ноу», продемонстрировав заслуженный трофей, хотя и уступили «Реал Сосьедад» со счетом 1:2.

После матча, когда трибуны «Камп Ноу» опустели, Рафинья на коленях прошел по знаменитому газону — видео сразу же завирусилось в сети.

Бразилец никогда публично не раскрывал сути своего ритуала – он повторял его когда «Лидс» пережил вылет из Премьер-лиги в прошлом сезоне. Но считается, что в Южной Америке верующие клянутся встать на колени, чтобы отплатить Богу за исполнение желания.