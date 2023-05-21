FC BARCELONA
Блог

🎥Рафинья прошел через все поле «Камп Ноу» на коленях – видео завирусилось в сети

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Рафинья Диас Рафинья Диас
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Рафинья прошел по полю «Камп Ноу» на коленях в субботу вечером.

Каталонцы проиграли всего четыре матча Ла Лиги в этом сезоне 2022/23 и досрочно завоевали свой первый за четыре года кубок чемпионата Испании.

Вчера подопечные Хави отпраздновали свой успех перед болельщиками на «Камп Ноу», продемонстрировав заслуженный трофей, хотя и уступили «Реал Сосьедад» со счетом 1:2.

После матча, когда трибуны «Камп Ноу» опустели, Рафинья на коленях прошел по знаменитому газону — видео сразу же завирусилось в сети.

Бразилец никогда публично не раскрывал сути своего ритуала – он повторял его когда «Лидс» пережил вылет из Премьер-лиги в прошлом сезоне. Но считается, что  в Южной Америке верующие клянутся встать на колени, чтобы отплатить Богу за исполнение желания. 

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Обещал, сделал. Мужик!
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad Ryzhov
Если Барса захочет продавать такого пахаря, я лоб пробью фейспалмом. Видно что готов отдаваться клубу полностью, сейчас это конечно уже становится редкостью
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манучер Орзуев
Ответ Илья Манахов
Коутиньо тоже полностью отдавался, но толку от этого было..
Чел Рафа в своём дебютном сезоне оформил 22 по гол+пас
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TAGAY
Ответ Илья Манахов
Ты похоже вообще никогда не видел как играет коутиньо, либо мы говорим про разных игроков. Коут всегда был прекрасным дриблером с шикарным ударом, который мог хороший пас. его подвела лишь психологическая часть, но это была общая проблема Барселоны тех лет а не только его
Я уверен ты это говоришь смотря нарезки его игр за лет 5-10) а так у него никогда не было шикарного дриблинга, в среднем набивал 1,5-2.0 дриблинга за 90 минут, а по стате по гол+пас также ничего крутого, 25 его максимум..)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эмиль3979
Как его после такого можно продать 🥺
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Манахов
Ответ Vlad Ryzhov
Если Барса захочет продавать такого пахаря, я лоб пробью фейспалмом. Видно что готов отдаваться клубу полностью, сейчас это конечно уже становится редкостью
Коутиньо тоже полностью отдавался, но толку от этого было..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Манахов
Ответ Манучер Орзуев
Чел Рафа в своём дебютном сезоне оформил 22 по гол+пас
Чел, сколько из них были против хоть не много сильных команд ? Про лч я вообще молчу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ Vlad Ryzhov
Если Барса захочет продавать такого пахаря, я лоб пробью фейспалмом. Видно что готов отдаваться клубу полностью, сейчас это конечно уже становится редкостью
Да это редкость отдаваться на 100% а рвать #опу за эмблему тем более
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TAGAY
Ответ Илья Манахов
Коутиньо тоже полностью отдавался, но толку от этого было..
Коут середняк по скилам! Нет ни одной сильной стороны, пасы, дриблинг и т.д. Мало того что он туп тактически так еще и скорость и выносливость у него как у бабушек, по сравнению с ним даже Гомеш был топом, по крайней мере по самоотдаче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Манахов
Ответ TAGAY
Коут середняк по скилам! Нет ни одной сильной стороны, пасы, дриблинг и т.д. Мало того что он туп тактически так еще и скорость и выносливость у него как у бабушек, по сравнению с ним даже Гомеш был топом, по крайней мере по самоотдаче
Ты похоже вообще никогда не видел как играет коутиньо, либо мы говорим про разных игроков. Коут всегда был прекрасным дриблером с шикарным ударом, который мог хороший пас. его подвела лишь психологическая часть, но это была общая проблема Барселоны тех лет а не только его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maliw Ali
Ответ Vlad Ryzhov
Если Барса захочет продавать такого пахаря, я лоб пробью фейспалмом. Видно что готов отдаваться клубу полностью, сейчас это конечно уже становится редкостью
Дело не в самоотдаче , а в его уровне , непонятно какой он , Но тоже за то , что бы дать ему ещё сезон . Всяко лучше травмированного Дембеля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий