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В «Барселоне» заинтересованы в Кастельяносе, который забил четыре гола «Реалу». Он может перейти, если каталонцы вернут Месси

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Валентин Кастельянос Валентин Кастельянос
Футбол Футбол

Такая новость должна была появиться.

Некоторым в «Барселоне» нравится профиль Валентина Кастельяноса, который вчера забил четыре гола в ворота «Реала», сообщил Тони Хуанамрти в эфире La Porteria. Он может быть одним из вариантов для клуба этим летом, так как каталонцы планируют найти нападающего.

В «Барсе» считают, что, если Лео Месси присоединится к клубу, возникнет потребность в форварде, который много работает и совершает рывки — Кастельянос подходит под это описание.

Сам Валентин вряд ли откажется от перехода на «Камп Ноу», поскольку он признавался, что является большим поклонником Месси: «Мне всегда нравилась «Барса» больше, чем «Реал», из-за Месси. Он мой кумир».

Нападающий также восхищается Хави, который сейчас руководит командой, — у игрока даже есть фотография с тренером каталонцев.

24-летний футболист в настоящее время находится в аренде в «Жироне», а права на него принадлежат клубу MLS «Нью-Йорк Сити». В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 1 результативную передачу в 31 матче.

2 комментария

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Garik Babayan
Утка...
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Андрей Яременко
Ну если еще и фото с Хави есть, то 100%
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