Ностальгия или давление на «ПСЖ»?

По данным каталонского радио Tot Costa, форвард «ПСЖ» Лионель Месси попросил отца вновь поговорить с Лапортой. Игрок настроен на возвращение в «Барселону».

Со своей стороны аргентинец с той же целью общается с Хави. Похоже, что он уже получил одобрение раздевалки и технического персонала. Это значит, что форвард как будто бы стал на шаг ближе к «сине-гранатовым».

Отец Месси и Лапорта уже встречались в этом году. Основная цель встречи называлась не переговоры по вероятному возвращению, но кто знает, может быть тогда также обсуждалось будущее игрока.

Самым большим препятствием на пути к возвращению называют финансовые ограничения, установленные в соответствии с правилами ФФП Ла Лигой. Клубу приказано сократить лимит своей зарплаты на 200 млн евро и еще неизвестно, сможет ли клуб позволить себе такое возвращение.

По некоторым данным, «Барселона» может предложить Лионелю Месси зарплату плюс акции клуба.