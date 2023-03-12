9 комментариев

Клубу предъявили обвинения в коррупции.

Вчера стало известно о том, что каталонской «Барселоне» были официально предъявлены обвинения в коррупции. Кроме самого клуба по делу проходят бывшие президенты Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

Сегодня в своем аккаунте в одной из социальных сетей действующий президент клуба Жоан Лапорта попытался успокоить болельщиков:

«Кулес, успокойтесь. «Барса» невиновна в том, в чем ее обвиняются. Клуб стал жертвой кампании против его чести, в которую сейчас вовлечены все. Неудивительно, что мы будем защищать «Барсу» и доказывать невиновность клуба. Многим придется очищаться #totsUnitsFemForça»

Среди вариантов наказания клуба назывались денежные штрафы и даже исключение на сезон из еврокубков. Однако на данный момент не ясно, насколько серьезны обвинения и какие доказательства есть у правосудия.