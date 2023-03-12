FC BARCELONA
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«Мы стали жертвами кампании против нас». Лапорта попытался успокоить болельщиков «Барселоны»

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Клубу предъявили обвинения в коррупции.

Вчера стало известно о том, что каталонской «Барселоне» были официально предъявлены обвинения в коррупции. Кроме самого клуба по делу проходят бывшие президенты Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

Сегодня в своем аккаунте в одной из социальных сетей действующий президент клуба Жоан Лапорта попытался успокоить болельщиков:

«Кулес, успокойтесь. «Барса» невиновна в том, в чем ее обвиняются. Клуб стал жертвой кампании против его чести, в которую сейчас вовлечены все. Неудивительно, что мы будем защищать «Барсу» и доказывать невиновность клуба. Многим придется очищаться #totsUnitsFemForça»

Среди вариантов наказания клуба назывались денежные штрафы и даже исключение на сезон из еврокубков. Однако на данный момент не ясно, насколько серьезны обвинения и какие доказательства есть у правосудия.

9 комментариев

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Максат Жумагулов
Ответ Charli Luciano
Реал конечно удивительно лицемерное сообщество . Сами покупают а обвиняют других причём без оснований
Покупает офицально барса, причем тут Реал🤣
0
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Barca
Ответ Charli Luciano
Реал конечно удивительно лицемерное сообщество . Сами покупают а обвиняют других причём без оснований
Реал всегда был таким
+1
0
+1
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Charli Luciano
Реал конечно удивительно лицемерное сообщество . Сами покупают а обвиняют других причём без оснований
+1
0
+1
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Barca
Ответ Hella black
Кому-то стали неугодны,клуб и руководство. Возможно пытаются прогнуть Барсу
УЕФА, она пытается задушить создателей суперлиги
0
0
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Kaloyan Yalamov
Ответ Роман
Так 20 лет вы вице-президенту судейского корпуса платили это что? Надеетесь что прокуратура не сможет доказать? Когда есть факт платежей. Они как дети мажутся и не могут обосновать за что конкретно платили.
Вице-президенту Барса не платила ни-че-го.
0
0
0
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Hella black
Кому-то стали неугодны,клуб и руководство. Возможно пытаются прогнуть Барсу
+5
0
+5
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Raindrop Drop Top
Ответ Роман
Так 20 лет вы вице-президенту судейского корпуса платили это что? Надеетесь что прокуратура не сможет доказать? Когда есть факт платежей. Они как дети мажутся и не могут обосновать за что конкретно платили.
Доказывают вину, а не наоборот. Прокуратура как раз ничего не может сделать уже 4 года, так как все голословно. Факт платежей есть, так и обоснования тоже есть. Не понимаю, какие вопросы вообще могут быть. Это твои проблемы что ты в них можешь не верить, сейчас то что мы имеем на бумаге и по ФАКТАМ Барселона кристально чиста
+3
0
+3
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Alexander Sragovich
Ответ Роман
Так 20 лет вы вице-президенту судейского корпуса платили это что? Надеетесь что прокуратура не сможет доказать? Когда есть факт платежей. Они как дети мажутся и не могут обосновать за что конкретно платили.
ОК. Ну тогда объясни мне, что Барса получила за эти деньги кроме судейских отчетов и статистики.
+2
0
+2
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Роман
Так 20 лет вы вице-президенту судейского корпуса платили это что? Надеетесь что прокуратура не сможет доказать? Когда есть факт платежей.

Они как дети мажутся и не могут обосновать за что конкретно платили.
+2
-6
-4
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