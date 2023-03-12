9 комментариев

«Мы стали жертвами кампании против нас». Лапорта попытался успокоить болельщиков «Барселоны»
Клубу предъявили обвинения в коррупции.
Вчера стало известно о том, что каталонской «Барселоне» были официально предъявлены обвинения в коррупции. Кроме самого клуба по делу проходят бывшие президенты Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.
Сегодня в своем аккаунте в одной из социальных сетей действующий президент клуба Жоан Лапорта попытался успокоить болельщиков:
«Кулес, успокойтесь. «Барса» невиновна в том, в чем ее обвиняются. Клуб стал жертвой кампании против его чести, в которую сейчас вовлечены все. Неудивительно, что мы будем защищать «Барсу» и доказывать невиновность клуба. Многим придется очищаться #totsUnitsFemForça»
Среди вариантов наказания клуба назывались денежные штрафы и даже исключение на сезон из еврокубков. Однако на данный момент не ясно, насколько серьезны обвинения и какие доказательства есть у правосудия.
Они как дети мажутся и не могут обосновать за что конкретно платили.