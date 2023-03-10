А ведь этот судья уже удалял Левандовского.

По данным Diario AS, в случае, если четыре игрока получат желтые карточки в ближайшей игре против «Атлетика», то они автоматически будут дисквалифицированы. Это Франк Кессиэ, Серджи Бускетс, Ферран Торрес и Рафинья.

Все бы ничего, но в следующем после Бильбао туре «Барселоне» предстоит сыграть против «Мадрида». На бумаге кажется, что вероятное отсутствие Кессиэ и Торреса не будет большой проблемой, а вот насчет Бускетса и Рафиньи так сказать нельзя. Оба важные части «Барсы» Хави.

Дополнительная проблема − это то, кто будет судить игру против «Атлетика». В этом сезоне Хесус Хиль Мансано терроризирует каталонцев, выписав им три красные карточки в трех матчах:

− ассистенту Хави Оскару Эрнандесу в игре против «Мальорки»

− Роберту Левандовскому и Жерару Пике (был на скамейке) против «Осасуны».

Вполне вероятно, что до класико доберутся далеко не все игроки. Придется играть максимально осторожно.