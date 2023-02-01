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С Левандовски и Торресом. Заявка «Барселоны» на матч с «Бетисом»

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Сегодня «Барселону» ждет поездка в Севилью на матч с «Бетисом». Если «сине-гранатовые» победят, то у них будет 50 очков в Ла Лиге.

Хави определился с заявкой на игру.

На поле вернутся Роберт Левандовски и Ферран Торрес, в Севилью также отправится юный нападающий Анхель Аларкон, который ранее уже сыграл несколько минут против «Сеуты» в Кубке Короля.

«Барселоне» не поможет Усман Дембеле, который получил травму в матче с «Жироной» и полтора месяца будет вне игры.

Вот заявка Хави на матч с «Бетисом»:

4 комментария

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Игорь Поляков
Приветствую Кулес!!! Интересно посмотреть будет на Рафинью и Торреса!? Что представляют из себя эти игроки, и достойны ли носить ,, тяжёлую футболку блауграны!", время пришло себя показывать во всей красе! ---все этого очень ждут!, и желают достойной игры!
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Barcelonafun
Ждем победы от команды и, желательно хорошей игры👍🏾 С таким темпом набора очков могут набрать в районе 95 баллов и взять чемпионство!
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прощай Роналду
Надеюсь сегодня Левандовски будет в штрафной ждать мяч а не начинать атаки опорником, впереди итак некому играть а точнее забивать, за редким исключением Гави и Педри и 1.0
+1
0
+1
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Зуев
Наконец-то начали наигрывать нападающих из молодёжки
+3
0
+3
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