С Левандовски и Торресом. Заявка «Барселоны» на матч с «Бетисом»

Сегодня «Барселону» ждет поездка в Севилью на матч с «Бетисом». Если «сине-гранатовые» победят, то у них будет 50 очков в Ла Лиге.

Хави определился с заявкой на игру.

На поле вернутся Роберт Левандовски и Ферран Торрес, в Севилью также отправится юный нападающий Анхель Аларкон, который ранее уже сыграл несколько минут против «Сеуты» в Кубке Короля.

«Барселоне» не поможет Усман Дембеле, который получил травму в матче с «Жироной» и полтора месяца будет вне игры.

Вот заявка Хави на матч с «Бетисом»: