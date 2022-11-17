Четыре игрока, которые должны уйти из «Барселоны» в следующем году

«Барселона» уверенно выступает в Ла Лиге, перед международной паузой каталонцы расположились на первой строчке турнирной таблицы. А вот в еврокубках дела подопечных Хави идут плохо. Команда вылетела из ЛЧ, а в Лиге Европы вышла на не самого простого соперника – «Манчестер Юнайтед» Тен Хага.

«Барселоне» необходимо обновление, если клуб хочет в следующем сезоне побороться в главном клубном турнире Европы. Для начала каталонцам нужно попрощаться с несколькими футболистами. Давайте попробуем вместе определить главных претендентов на вылет. Вот наш вариант:

Четыре игрока, которые должны уйти из «Барсы» в 2023 году

Эктор Бельерин

Защитник пока не дотягивает даже до скамейки запасных «блауграны». Хави предпочитает Бельерину Алекса Бальде, а это говорит о многом.

Серджи Бускетс

Ветеран и легенда клуба становится уязвимым местом «Барселоны» в матчах с сильными и энергичными соперниками. Возможно, команде пришло время расстаться с Серджи и двигаться дальше?

Мемфис Депай

Голландец подвержен травмам, Хави просто не может полностью на него рассчитывать. Мемфиса трудно назвать идеальным вингером или первоклассным нападающим, кажется, он почти ничего не может предложить клубу.

Серджи Роберто

Выпускник Ла Масии в некоторых матчах невероятно впечатляет, а в некоторых – ужасно разочаровывает. Он безусловно талантливый игрок, но Серджи слишком часто травмируется, а его зарплата несопоставима с его уровнем.

А что думаете вы?

Согласны ли вы с тем, что «Барселоне» пора расстаться с этими футболистами? Возможно, кто-то попал в список несправедливо, а про кого-то мы забыли?

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