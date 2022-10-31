Круче Месси и Де Брюйне: Педри – лидер в Европе по ключевому показателю статистики

Со старта сезона Педри записал в свой актив пять ключевых пасов (пас перед ассистом) – это лучший показатель среди представителей топ-5 лиг в Европе, согласно статистике Opta.

Юный талант «Барселоны» опережает таких мастеров, как Лионель Месси («ПСЖ») и Кевин де Брюйне («МанСити», сделавших пока по четыре ключевых паса. В топ-5 также попали Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Лео Леруа («Монпелье») и Энцо Ле Фе («Лорьян»).

Любопытно, что при этом у Педри на счету пока нет ни одной голевой передачи. Пока он забил два мяча в 17 матчах «Барселоны» в сезоне 2022/23.