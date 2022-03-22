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«Барса» готова выкупить Траоре при одном условии

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«Барселона» не собирается платить 24 миллиона евро за Адаму Траоре, утверждает Diario AS.

Вингер останется в клубе только в том случае, если «Волки» согласятся на более низкую цену. Адама присоединился к «Барсе» на правах аренды до конца сезона.

«Барселона» предложила обменять его на Франсишку Тринкау, но на данный момент английская сторона в этом не заинтересована. Он не лучшим образом зарекомендовал себя в Премьер-лиге,  он больше не играет в основном составе.

После возвращения в «Барсу» Адама сыграл 10 матчей и отдал четыре голевые передачи.

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