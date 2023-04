12 комментариев

И, конечно, гиганты Пепа и Клоппа.

В этом сезоне в чемпионской гонке Премьер-лиги участвуют «Манчестер Сити» и «Арсенал». И тут все самое интересное еще впереди. А может, и нет.

Но это очень хорошо повод вспомнить лучшие чемпионские гонки в истории АПЛ. Тут хватало и драматичных развязок, и уверенных доездов до титула, и была незабываемая вечеринка андердога.

Поехали!

Сезон-2018/19. «Ливерпуль» Клоппа – лучшая команда среди занявших второе место

В последние пять лет только «Ливерпуль» Клоппа мог навязать конкуренцию «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Команды выдали две выдающихся чемпионских гонки – в сезонах-2018/19 и 2021/22. Оба раза перешагнули за гроссмейстерскую отметку 90 очков. Но если выбирать из двух, то лучшая была в 2019-м.

97 очков – этого результата хватило бы для чемпионства в 27 сезонах АПЛ из 30 (остальные 3 – это «Сити» Пепа). Никогда команда со второго места не набирала больше очков. В тот год не было клубов сильнее: «Сити» идеально прошел чемпионат, а «Ливерпуль» забрал Лигу чемпионов. Возможно, две сильнейших команды эпохи Премьер-лиги.

Как шли по сезону?

Путь команд к такому результату только подтверждает тезис про сильнейшие команды. У «Ливерпуля» всего одно поражение за сезон – 1:2 в гостях от «Манчестер Сити». Возможно, именно тогда и решилась судьба чемпионства, хотя «красные» были близки – не хватило буквально пары сантиметров, когда Стоунз вынес мяч с ленточки.

«Манчестер Сити» в какой-то момент включил режим катка и с 29 января выиграл 14 матчей подряд.

Знаковый момент

На судьбу чемпионства повлиял вынос Стоунза в январе, но самый драматичный момент пришлось подождать до предпоследнего тура. «Сити» принимал «Лестер» – команда Брендана Роджерса упиралась до 70-й минуты. А потом Венсан Компани решил бахнуть с 25 метров.

«Винни, не бей», – кричал Агуэро. Гвардиола отучал команду от дальних ударов. Но капитан принял правильное решение – попал в девятку и принес команде чемпионство.

Сезон-2015/16. Сенсационное чемпионство «Лестера» – все приглашены на вечеринку!

Сама гонка тут не была особенно напряженной. «Лестер» оформил чемпионство за 2 тура до финиша. Но сам факт, что команда, вероятность чемпионства которой в начале сезона оценивали как 5000 к 1, обошла всю топ-6 и затащила титул... Ну как без этого?

Как шли по сезону?

Осенью «Лестер» тащил Джейми Варди – нападающий забил в 11 турах подряд (и установил рекорд). Клаудио Раньери же переживал, что команда много пропускает – и обещал пиццу за сухие матчи. И как мантру повторял про 40 очков, которые гарантируют невылет из АПЛ.

Проблему исправили к весне. Варди чуток подсбавил темп, но теперь «Лестер» штамповал победы со счетом 1:0 – и так дотянул до чемпионства.

Знаковый момент

Тут остановимся на матче, который принес «Лестеру» чемпионство – а ведь команда Раньери в этот день даже не играла. «Тоттенхэм» вел 2:0 на «Стэмфорд Бридж», но умудрился сыграть вничью с «Челси».

Тем вечером «Лестер» собрался дома у Джейми Варди. После того, как Азар сравнял счет, началось дичайшее празднование, вошедшее в историю АПЛ как Vardy Party.

А «Тоттенхэм» так расстроился, что в оставшихся турах пропустил на второе место «Арсенал».

Сезон-2013/14. Ох, Джеррард...

«Ливерпуль» стал претендентом на чемпионство благодаря космическому сезону Луиса Суареса. Уругвайца не отпустили в «Арсенал», а он в ответ включил режим бога – забивал очень много и из любых положений. Рядом был идеально дополнявший его Старридж. Парочка на двоих сообразила 53 гола – больше, чем 11 команд АПЛ в том году.

И все было бы хорошо, если бы в тот год не было «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини с великолепным Яя Туре – полузащитник тогда тоже вытаскивал некоторые матчи в одиночку.

Как шли по сезону?

«Ливерпуль» и «Сити» подрастеряли очков в первой половине, но после Нового года вошли в режим чемпионской гонки и практически не допускали потерь. Перед встречей на «Энфилде» в середине апреля «красные» шли на первом месте с 74 очками, у команды Пеллегрини было 70 и два матча в запасе.

«Ливерпуль» выиграл 3:2 – и, казалось, дорога к долгожданному чемпионству открыта. Но главная драма была впереди.

Знаковый момент

Сложно придумать более трагичную развязку сезона. После победы над «Сити» Джеррард собрал команду в кружок прямо на поле и сказал: «We don’t let this slip, we go again» («Мы не дадим чемпионству ускользнуть», если переводить буквально).

И через 2 недели, в следующем же матче на «Энфилде», сам Джеррард поскользнулся в решающий момент. «Челси», вышедший играть резервным составом, победил 2:0. Настоящая трагедия для капитана и символа клуба.

Уже в следующем туре после падения Джеррарда «Ливерпуль» упустил преимущество 3:0 против «Кристал Пэлас» – рванули улучшать разницу забитых/пропущенных, а в итоге потеряли еще 2 очка (матч закончился 3:3). Суарес после той игры плакал. Все понимали, что упустили практически гарантированное чемпионство.

Сезон-2011/12. Когда Агуэро затащил чемпионство на 93:20

Единственный случай, когда судьбу чемпионства решила разница забитых и пропущенных. В этой гонке было все: героическая победа над прямым конкурентом, отыгранный отрыв и, конечно, самая безумная развязка сезона в истории Премьер-лиги.

Как шли по сезону?

Первая часть сезона вообще не предвещала какую-либо борьбу. «Манчестер Сити» под руководством Манчини покорял АПЛ: к 31 декабря у «горожан» было всего 3 ничьих и одно поражение в 18 турах. Особую уверенность давала победа 6:1 на «Олд Траффорд» с дублем Балотелли.

Проблемы начались весной. У «Сити» наметился спад: в 5 туров уложились поражения от «Суонси» и «Арсенала», ничьи со «Стоком» и «Сандерлендом». За 6 игр до финиша «Ман Сити» отставал от соседей на 8 очков. Манчини не терял оптимизм и верил.

И не зря. «Юнайтед» вдруг растерял очки и проиграл в дерби – все решил единственный гол Венсана Компани. Отрыв испарился, чемпионская гонка снова была в руках «Сити». Но великим тот сезон сделала развязка.

Главный момент:

В любой другой год победный мяч Компани в манчестерском дерби стал бы украшением чемпионской гонки. Но не в этот – слишком уж мощной получилась развязка. «Сити» требовалась победа над аутсайдерами из «КПР». Вместо этого команда Манчини к 92-й минуте проигрывала 1:2.

Джеко сравнял счет, но этого не хватало. И на отметке 93:20 Серхио Агуэро навсегда вписал имя в историю клуба – принес долгожданное чемпионство.

Потрясающий финал великолепной гонки!

Сезон-2008/09. 2 решающих гола 17-летнего итальянца

К 2008 году Фергюсон собрал одну из мощнейших конфигураций «Манчестер Юнайтед» за историю. Команда даже близка ко второй подряд победе в ЛЧ – но в финале напоролись на «Барселону» Гвардиолы.

Впереди разрывали Криштиану-Руни-Тевес, к которым добавился Бербатов (44 гола в АПЛ на четверых). Оборона тоже радовала – праймовый период Видича и Фердинанда. В воротах Ван дер Сар, в том сезоне установивший рекорд сухой серии – не пропускал 14 матчей подряд!

В АПЛ против такого «МЮ» вышел сильнейший «Ливерпуль» эпохи Бенитеса. В атаке Джеррард с Торресом, в полузащите – пара Хаби Алонсо и Маскерано. Сильнейший состав, который в том году размазал «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов (1:0 и 4:0).

Столько звезда, а судьбу чемпионства решили 2 гола 17-летнего итальянца.

Как шли по сезону?

«Ливерпуль» за сезон проиграл всего 2 матча, но команду подкосил бесконечный поток ничьих (11 – это 22 потерянных очка). «Манчестер Юнайтед» плыл ровно и спокойно – зимой съездили на клубный чемпионат мира, весной было много игр в запасе.

Вроде все было схвачено, но весной «МЮ» неожиданно дома проиграл «Ливерпулю» 1:4, а в следующем туре получили 0:2 от «Фулхэма». Перед матчем против «Астон Виллы» отрыв от второго места был всего одно очко (но у «Ливерпуля» было на матч больше). Нужна была победа против очень крепкой банды Мартина О’Нила.

Главный момент:

И вот тут возникли проблемы. К 80-й минуте «Астон Вилла» вела 2:1. Криштиану сравнял счет, но это все еще ничья. Тогда сэр Алекс поставил на дебютанта – 17-летнего Федерико Македу. И на 93-й минуте парень забил победный. Есть +3 очка!

Следующий тур – мучение с «Сандерлендом». Македа вышел на 75-й минуте при счете 1:1. а на 76-й удачно подставил ногу под удар Каррика – снова победный! Два ключевых результата в чемпионской гонке обеспечил юноша, который до этого не провел ни минуты на взрослом уровне.

Потом «Манчестер Юнайтед» еще проигрывал дома «Тоттенхэму» 0:2, но камбэкнул на 5:2. Но come on, lads! It’s Tottenham.

Сезон-2007/08. «Челси» включился в гонку после увольнения Моуринью – все решил последний тур

Два из трех участников чемпионской гонки через 10 дней после заключительного тура АПЛ встретились в финале Лиги чемпионов в Москве. «Юнайтед» контролировал ход гонки, но в конце сезона «Челси» заставил понервничать.

Как шли по сезону?

Очень долго на первом месте шел «Арсенал». Надежды на чемпионство сломал Мартин Тейлор из «Бирмингема» – 23 февраля он страшно травмировал Эдуардо. С этого началась черная полоса «Арсенала» – всего одна победа за 7 туров, поражения от «МЮ» и «Челси».

Когда команда Венгера слилась, на первое место забрался «МЮ» с Криштиану Роналду, уверенно двигавшимся к «Золотому мячу». Эти ребята своего уже не упустили.

Главный момент:

«Челси», уволивший Жозе Моуринью на старте сезона, в конце подобрался к первой строчке уже с Авраамом Грантом. За 3 тура до конца случился момент, предельно обостривший интригу – «синие» обыграли «МЮ» благодаря дублю Баллака.

Перед финальным туром у команд было поровну очков, но «Юнайтед» обходил соперника благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных. «Манчестер» спокойно разобрался с «Уиганом», «Челси» сыграл вничью с «Болтоном».

Сезон-1998/99. Гонка на пути к треблу

«Манчестер Юнайтед» в тот год взял исторический требл – достижение, которое в Англии никто больше не повторил. Но сезон был не самым простым.

Помимо мощного «Арсенала» появился сильный «Челси». Так что парням Фергюсона пришлось попотеть даже на финише сезона.

Как шли по сезону?

«Челси» Джанлуки Виалли выдал впечатляющую серию на старте – 21 матч без поражений. В январе серию оборвал «Арсенал», а в апреле «синие» вляпались в череду ничьих и выпали из гонки.

«Юнайтед» лихорадило до Рождества. Зато потом Фергюсон привел команду в чувство – после 19 декабря «МЮ» не проиграл ни матча.

Главный момент:

Финиш сезона, когда «Манчестер Юнайтед» в трех матчах выиграл 3 трофея. Все началось с камбэка против «Тоттенхэма» в последнем туре АПЛ. Нужна была только победа, но в первом тайме пропустили шальной гол от Леса Фердинанда. И все-таки Дэвид Бекхэм и Энди Коул обеспечили победу и первый трофей из трех.

За следующие 11 дней «Юнайтед» выиграет еще и Кубок Англии, и Лигу чемпионов.

Сезон-1997/98. Первое чемпионство Венгера и 18 матчей без поражений

«МЮ» почти не отдавал домашние титулы, но тут в Премьер-лигу пожаловал Арсен Венгер. Полтора сезона ушло на дополнительные настройки, но потом «Арсенал» взял чемпионство достаточно уверенно. И даже оформил золотой дубль, победив в Кубке Англии.

Как шли по сезону?

К Рождеству «Арсенал» подошел на шестом месте, ни о какой борьбе за чемпионство и разговоров не было. Но потом лондонцы вдруг выдали 18-матчевую серию без поражений, взяв 45 очков из 51.

Титул оформили еще за 2 тура до финиша, а в оставшихся матчах проиграли – это и позволило «МЮ» сократить разрыв до минимума.

Главный момент:

Победа 1:0 над «МЮ» на «Олд Траффорд» в марте.

Марк Овермарс в том матче разорвал левый фланг и забил победный. Алекс Маннингер ликвидировал все опасные моменты, которые создал «Юнайтед».

Сезон-1995/96. «Ньюкасл» шел первым 212 дней – и упустил титул

«Ты не выиграешь ничего с детьми», – сказал про «МЮ» в начале сезона бывший футболист «Ливерпуля» Алан Хансен. И это стало одним из самых плохих предсказаний в истории футбола. Омолодившаяся команда Фергюсона с Гиггзом, Невиллом, Скоулзом и Бекхэмом затащила титул.

Впрочем, очень сильно помогло возвращение Эрика Кантона после дисквалификации за удар фаната. Опытный француз мощно провел важнейшую часть сезона и весной забивал в шести турах подряд.

Как шли по сезону?

Соперник у «Ман Юнайтед» в том сезоне был очень серьезный. «Ньюкасл Юнайтед» Кевина Кигана провел на первой строчке 212 дней (с 1-го по 33-й туры) – это до сих пор рекорд для команды, которая в итоге не стала чемпионом.

В решающий момент в ход пошли игры разума от Алекса Фергюсона. Тренер «МЮ» начал обвинять соперников в том, что они отдают победы «Ньюкаслу». Особенно досталось «Ноттингем Форест» – там провожали Стюарта Пирса, а Киган собирался на прощальный матч друга (в итоге с «Ньюкаслом» сыграли 1:1).

Киган все-таки сорвался. После победы над «Лидсом» в предпоследнем туре тренер «Ньюкасла» выдал одну из самых злых тирад в истории послематчевых интервью АПЛ:

«Я перестал его уважать, когда он обвинил в сливе матчей таких ребят, как «Лидс» и Стюарт Пирс. Мы все еще в борьбе за титул. А Фергюсону надо поехать и добыть победу у «Мидлсбро». И знаете что, я очень кайфану, если мы все-таки обойдем его».

Не получилось: «Ньюкасл» в последнем туре скатал ничью с «Тоттенхэмом», а «МЮ» обыграл «Мидлсбро» 3:0.

Главный момент:

В том сезоне хватало знаковых моментов. Те же злые интервью Кигана или возвращение Кантона на поле (1+1 с «Ливерпулем» в первом же матче).

Но выделяется встреча, после которой «Ньюкасл» потерял первое место. Команда Кигана дважды вела в счете на «Энфилде», но проиграла 3:4 из-за гола Стэна Коллимора на 92-й минуте.

Ту игру признали лучшей в первом десятилетии английской Премьер-лиги. А «Ньюкасл», потерявший лидерство, в оставшихся пяти турах победил, но уже не догнал «МЮ».

Сезон-1994/95. Оба претендента проиграли в последнем туре

За первые пять сезонов «Манчестер Юнайтед» всего раз упустил титул – для этого «Блэкберну» пришлось провести практически идеальный сезон. Но без драматичной развязки не обошлось.

Как шли по сезону?

«Блэкберн» Кенни Далглиша классно шел по дистанции – в нападении решала пара Ширер-Саттон, наколотившая 49 мячей на двоих. А «Юнайтед» в решающий момент подвел Эрик Кантона – ударил фаната и получил дисквал до конца сезона.

К последнему туру «Блэкберн» подошел с отрывом в два очка – «МЮ» нужна была только победа.

Главный момент:

Тот случай, когда оба претендента на титул оступились в последнем туре. «Блэкберн» проиграл «Ливерпулю» на практически родном для Далглиша «Энфилде». Болельщики на гостевом секторе уже прощались с титулом, когда Джейми Реднапп забил победный со штрафного в добавленное время.

Но тут пришли новости из параллельного матча – «Вест Хэм» удержал ничью против «Манчестер Юнайтед». «Блэкберн» оформил первое чемпионство с 1914 года.

«Было полное опустошение. Это тот момент, когда весь сезон вылетел в трубу, – вспоминал Гари Невилл. – Фергюсон тогда сказал, чтобы мы никогда не забывали это ощущение. И, я думаю, это помогло нам год спустя, когда мы оформили золотой дубль».

