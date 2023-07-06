Регби, тренер Адесаньи и стремление к совершенству.

В ночь на 9 июля Алекс Волкановски в пятый раз проведет защиту титула чемпиона в полулегком весе – против временного чемпиона Яира Родригеса.

Очередной нестандартный соперник: после топового боксера Макса Холлоуэя, атлетичного джитсера Брайана Ортеги и сильнейшего самбиста UFC Ислама Махачева ему дают главного представителя тхэквондо в промоушене.

Как Волкановски прошел путь от борца с оверхендом до лучшего бойца в UFC?

На карьеру Волкановски повлияли регби и греко-римская борьба: он стал более выносливым и не боится полулегковесов

Алекс Волкановски начал карьеру в единоборствах с греко-римской борьбы. В восемь лет он пришел на секцию борьбы, а в 12 – выиграл чемпионат Австралии.

Занятия борьбой заметно отразились на дальнейшей карьере. Волкановски создал базу для построения тела: широкие плечи, спина, низкий центр тяжести вместе с силой мышц кора сделали из Волкановски крепкого атлета. Его тяжело завалить, а еще тяжелее – удержать на земле.

В этом помогло регби. Волкановски играл в команде Warilla Gorillas, выступавшую в региональной полупрофессиональной лиге. В 2011-м Волкановски выиграл с командой чемпионат штата и стал лучшим игроком сезона. Тогда он играл нападающего первой линии и развил стойкость против бросков и толчков.

В ММА это проявилось в достаточно необычной статистике. При не самом высоком проценте защиты от проходов (77,8% – десятый в полулегком весе) и 8 пропущенных тейкдаунов за 12 поединков (считаем только полулегкий вес) он провел лишь 1,18% времени в октагоне в позиции снизу. Особенно выделяется бой против Чеда Мендеса.

Волкановски начал бой с прессинга, использовал очень длинные руки (182 см при росте 168 см), держал соперника на дистанции с помощью джеба. Мендес же взрывался многоударными силовыми сериями, во время которых Волкановски не отскакивал назад, а контрил на близкой дистанции, из-за чего достаточно плохо защищался (15 из 27 ударов пропущено в первом раунде). В конце первой пятиминутки Мендес сделал проход в две ноги, но из-за реактивности и взрывной мощи Волкановски вытянул таз из-под Мендеса и быстро встал.

Второй раунд стал настоящей рубкой. Волкановски улетел в нокдаун из-за неосторожности в разменах, но быстро вернулся. После этого перехватил инициативу в стойке – Мендесу снова пришлось переводить. В этот раз тейкдаун получился более глубоким, но был у сетки, из-за чего Волкановски, используя короткую базу, вернул ноги под себя и снова быстро встал. Самым интересным был третий тейкдаун от Мендеса.

Мендес сделал проход в одну ногу скручиванием, но забыл выполнить важную часть этого приема – удержать ногу соперника между ног. Волкановски использовал свободную ногу для избежания бокового контроля со стороны Мендеса и перешел в положение на животе.

Мендес забрал спину, но из-за широкой базы Волкановски не закрыл замок ногами – и они вернулись в стойку. Волкановски дожал и закончил бой техническим нокаутом.

Волкановски считает, что игра в регби помогла и с физической стороной ММА: «Именно лига регби сделала меня тем, кто я есть: сильная и выносливая машина. Потому что на той позиции мне встречались монстры. Я смотрю на бойцов ММА полулегкого дивизиона – они такие мелкие».

Это подтверждается статистикой. Он лидер полулегкого веса по длительности поединков (в среднем его бой длится 18 минут) и четвертый среди самых темповых ударников (у него 6,97 ударов в среднем за бой). У Волкановски больше ударов за бой, чем у кардио-машины Макса Холлоуэя – 125 против 112. При этом бьет тяжелее – 0,5 нокдаунов за бой против 0,32 у Холлоуэя.

Тренерский штаб Волкановски – сильнейший в мире. В нем работает тренер Адесаньи и один из лучших грэпплеров в мире

Волкановски пришел в смешанные единоборства в 22 года к Джо Лопесу, который остается его главным тренером до сих пор. Лопес – опытнейший тренер, который в 80-х и 90-х годах изучал по миру различные виды единоборств. Он был в Англии, Египте, Индии, Малайзии, Франции и Таиланде. «Я поехал в Таиланд в 1988 году и был одним из первых, кто попал туда. Я учил тайцев английскому, а они показывали мне Таиланд и учили тайскому боксу», – говорил Лопес.

Сам Волкановски тоже тренировался в Таиланде в зале Tiger Muay Thai – одном из лучших мест для прокачки ударной техники. Это проявилось в первом бою против Макса Холлоуэя, когда Волкановски нанес 75 лоу-киков, выключив левую ногу соперника и заставив его драться в левосторонней стойке.

Вот один из примеров его сильнейших лоу-киков:

Волкановски зарядился на фирменную комбинацию со сближением, но на последнем шаге сделал заход под лоу-кик.

Пробил тяжелейший внешний лоу-кик под колено Холлоуэя.

Такими ударами Волкановски ослабил Холлоуэя: не только заставил драться в неудобной стойке, но и замедлил, сделав более уязвимым для атак на сближении, на которых строится вся работа Алекса против более высоких оппонентов.

Второй тренер Волкановски – Юджин Бареман, главный тренер зала City Kickboxing. С ним работают Исраэль Адесанья, Дэн Хукер, Брэд Риделл и другие сильнейшие ударники. Благодаря Бареману у Волкановски появились финты, которые часто использовал Адесанья.

Пример одного из классических финтов бедром от Волкановски:

Показал бедром на правый лоу-кик – Ортега поставил блок.

Волкановски воспользовался статичностью Ортеги в этот момент и пробил джеб.

Бой с Ортегой – образцовый в плане работы в стойке. Волкановски показал разницу между активным и скоростным ударником и достаточно медленным джитсером. Волкановски нанес 214 точных ударов (60% попаданий), Ортега – лишь 88 (37% попаданий).

Помимо финтов, стойка Волкановски выделяется футворком. Даниэль Кормье во время комментирования боя с Ортегой сказал: «Он постоянно перед тобой». Волкановски прекрасно отрезает клетку во время прессинга, а когда его прессингуют – уходит от сетки и проваливает соперников.

Самый знаменитый тренер Волкановски – Крэйг Джонс. Джонс – многократный победитель чемпионатов по БЖЖ и автор двух очень провокационных цитат: «Волк разрушил образ непобедимых дагестанских бойцов» и «Самбо – херня». Волкановски особенно много работал с Джонсом перед боем с Махачевым и показал навыки в октагоне.

От одной из попыток тейкдауна Махачева Волкановски защитился с помощью баттерфляй-хука из бразильского джиу-джитсу.

Махачев сделал проход и закрыл замок на торсе Волкановски.

Волкановски оставил ногу между ног Махачева после броска.

Это позволило Волкановски избежать контроля сверху и сделать ролл в сторону Махачева. После этого Волкановски сделал спрол и так защитился от тейкдауна.

Кардио, правильная подготовка и борцовское телосложение позволило Волкановски выжить против Махачева и сделать этот поединок сверхконкурентным. Шесть журналистов на mmadecisions.com отдали победу Алексу, а фанаты на Verdict отдали победу Волкановски 47,84 – 47,17. Его главную проблему в этом бою озвучил Ислам Махачев: «Научите своего парня выбираться из бэк-контроля». 7,5 контроля против 2,5 – это предрешило результат боя.

Сейчас Волкановски – главный боец UFC. Стремление к совершенству и характер сделали его великим

Сейчас Джон Джонс занимает первое место в рейтинге P4P, но эту позицию ему дали за прошлые достижения, а не за навыки. Конечно, Волкановски сильнее как боец. Он один из лучших ударников в UFC, обладает уникальной скоростью, футворком, техникой, хорош на земле, его тяжело удерживать снизу долго и невозможно засабмитить.

Так было не сразу. В 2016 году в статье на mmaoddsbreaker.com он описывался как «хороший контрударник с правым оверхендом и атакующей борьбой». В его карьере были ошибки, после которых он возвращался намного более сильным бойцом. В бою против Чеда Мендеса Волкановски улетел в нокдаун, пропустив 54% ударов. Уже против Жозе Альдо он выдал идеальный защитный перформанс, пропустив лишь 36% ударов.

Во втором бою против Макса Холлоуэя, который многие считают ограблением (это не так), Волкановски был недостаточно активен в первых раундах (39 и 47 попыток ударов в первых двух раундах). В третьем бою он это исправил и сделал 70 и 78 попыток ударов в первом и втором раунде.

Важная часть успеха Волкановски – дух воина. Он всегда бился против оппонентов, превосходящих его в росте. Джо Лопес рассказывал, что на тренировках Волкановски дрался с тяжеловесами, а в первых трех профессиональных поединках побеждал полусредневесов.

Легендарный хайлайт – третий раунд против Брайана Ортеги. «Я сидел и пересматривал этот поединок снова и снова и думал: «Как, черт возьми, этот парень выбрался из этого удушающего?» – говорил Ортега.

Теперь Волкановски встретится с Яиром Родригесом, превосходящим его в росте на 13 см, а в размахе ног – на 15. И это будет топовой перестрелкой двух классных ударников с абсолютно разными стилями.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane; Louis Grasse/Global Look Press