Снимался со звездами Голливуда, учился на экономиста, начинал с вольной борьбы, а стал самым популярным данкером России

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Интервью с самым популярным данкером России.

Мирослав Елецкий – идеальный пример, как можно и нужно сочетать в себе качества крутого спортсмена и блогера. За бросками сверху игрока ГУТиД следят даже в НБА, а на недавнем данк-контесте в Калуге чемпион Европы Никита Моргунов назвал его заслуженным данкером страны. Делимся удивительной историей человека, для которого Ассоциация студенческого баскетбола – точно не пустые слова.

5 фолов уже в первой четверти – спасибо вольной борьбе

Будущая звезда бросков сверху вырос в городе Южный в Одесской области. Как это часто бывает в причерноморских районах, мальчишка уже с ранних лет пытался добыть себе монету. «Горячая сахарная кукуруза!», – этой до боли знакомой фразой мы обязаны, в частности, Мирославу. Лакомый деликатес для туристов готовил его отец – сын же брал мопед, ехал до моря и щеголял сутками по пляжам. Заодно и сбывая другую тематическую продукцию – пиво, сухарики и семечки.

Свободное от работы время Мирослав проводил с парнями в поле: брал нитку с пластилином и словно удочкой вытаскивал пауков из норок. Браконьерством не страдал – свежепойманный трофей сразу же отпускал на свободу. Поверим ему на слово.

К спорту Мира (именно так чаще всего зовут его друзья) приобщила мама, приведя сына на плавание. Там он надолго не задержался, после перепробовав еще гимнастику, футбол и вольную борьбу. В итоге остановился на баскетболе, что неудивительно: в Южном была база команды «Химик», дошедшей в свое время до финала Кубка вызова ФИБА. Команду здорово поддерживали фанаты, собирая несколько тысяч на арене – в городе буквально веяло баскетболом.

Начав заниматься новым видом спорта, Мирослав никак не мог отпустить многолетний опыт в вольной борьбе: играл грубо и мог присесть «на банку» за пять фолов уже в первой четверти. О бросках сверху тогда можно было только мечтать – в 12 лет достижением считалось просто дотянуться до щита или дужки. Но вариант поданчить все же находился: нужно было перелезть забор на территорию детского сада, где стояли низкие, но крепкие кольца. Конечно, осознания того, что на них можно еще и выкручивать «мельницу», тогда еще не приходило.

Подглядел за Ходченковой в гримерке

Дебютные данки уже «взрослых дядей» случились по приезде в Москву. Одним из первых уроков в новой школе была физкультура, где играло два параллельных класса. И если одноклассники уже успели познакомиться с Мирославом, то ребята из параллели подумали, что перед ними стоит новый физрук.

Думается, любой учитель мог бы позавидовать новичку – ведь он единственный в школе, кто был способен ставить сверху: « Люди заходили и ахали: «Вау, мы что, попали в зал НБА!? Мы точно в школе находимся?» Это было приятно, но не более того – к значимым событиям я это не относил ».

― А когда же пришла осознанность, что из этого дела можно слепить полноценную карьеру?

― В начале первого курса я только познакомился с данками, начал узнавать, что такая индустрия существует. Начал знакомиться с видосами Smoove (Дмитрий Кривенко, двукратный чемпион мира по слэм-данкам), нашими местными ребятами-данкерами. Потом узнал, что существует Shal. К началу третьего курса я всерьез задумался, чтобы заняться данками, так как это моя детская мечта, которой не удалось сбыться. Перепробовав огромное количество разных подработок и видов спорта, я понял, что меня тянет больше всего к баскетболу.

Кстати, про подработки. К тому времени багаж Мирослава пополнился не только горячей кукурузой. Он, к примеру, успел поработать швейцаром в Michael Kors, где за один день мог унести 10 000, просто встречая гостей и угощая их шампанским и тарталетками с икрой. Или официантом в Кремле на Дне России. А еще были продажи, листовки, строительная компания, мерчандайзинг и даже съемки в сериалах. Например, с Дэнни Трехо в «Максимальном ударе» или в массовке в сериалах «Молодежка» и «Кухня».

Но особенно запомнились Мирославу съемки в комедийном сериале «Вы все меня бесите» со Светланой Ходченковой в главной роли: «У меня была всего одна сцена. Я быстро сказал свою речь – побежал в спешке за вещами в гримерку, забыв, что сейчас начинается обед, на который первыми пропускали девушек. Я врываюсь в комнату, а там Ходченкова переодевается. Секунду стою – не понимаю, что происходит. Она смущается, люди начинают на меня кричать и закрывают дверь. Вот так вот забавно вышло».

Но вернемся к баскетболу. Мирослав Елецкий учился на экономиста в столичном РЭУ им. Плеханова и вряд ли бы стал тем, кем стал, если бы не приглашение посетить город с берегов Невы от Александра Шалыгина, того самого Shal – чемпиона Европы-2009 по слэмданкам. Первый же выезд в карьере Мира стал триумфальным. Пусть и с травмой руки, на турнире BST3х3 он забил все броски с первой попытки. Вышло эффективно и эффектно: смонтированное видео оператором ГУТиДа Игорем Трамбовкиным репостнул к себе даже репер L`one.

На TikTok-мастера клюнула даже PUMA

После этого началась карьера Елецкого в АСБ за петербургскую команду ГУТиД – хотя как началась, так и закончилась. Игрок с тренерами определились, что нужно правильно выстраивать фокус. Комбинировать слэм-данки и игру в баскетбол было иррационально: слишком разная направленность тренировок. Баскетбол – это, прежде всего, выносливость, а для бросков сверху нужны взрывная сила и скорость.

В итоге в АСБ Мирослав Елецкий провел всего два матча, но даже за такое короткое время успел отличиться огненным хайлайтом: « После него парень, через которого я заданчил, убежал в раздевалку, позвонил маме и похвастался, что через него впервые забили данк ». Позже этот момент попал в Overtime Europe.

С тех пор мастер сосредоточился исключительно на своем кунг-фу и представлял интересы ГУТиД только на данкерском поприще. А еще в медийном пространстве: вел аккаунт команды в TikTok. На протяжении года между тренировками, выступлениями и подработками умудрялся творить видео-миллионники и здорово набирать подписчиков на аккаунт: «Я понимал специфику, было нетрудно увеличить охваты в разы. Это было классно, нельзя было назвать какой-то тяжелой работой. Мы просто приходили с ребятами в зал и посвящали время тому, чтобы заснять прикольные видосы и просто получить удовольствие».

Не забывал Мир и про собственный аккаунт в соцсетях. В 2020 году на рынок TikTok залетела компания Puma, их очень интересовал спортивный контент. Данкер из ГУТиД активно делал нарезку своих хайлайтов, собирал статистику – и в итоге через баскетбольного блогера Алексея Янкова вышел на немецкую фирму. На позапрошлом турнире SHTUKA MOSCOW, где Puma выступала одним из главных партнеров, произошло личное знакомство – вскоре Мирослав стал амбассадором известного бренда. «Это был сильный буст для меня. Я показывал, что я не просто общительный парень, но и регулярно выступаю, у меня есть победы в оффлайн-пространстве».

На настоящий момент Мирослава Елецкого знает все мировое сообщество слэм-данка. Достаточно сказать, что в 2021 году он стал первым российским участником мирового тура FIBA Masters Slamdunk Contest в Лозанне, где занял третье место. В том же году был завоеван титул абсолютного чемпиона Единой лиги Европы 3х3 (ULE 3x3).

Про студенческую тусовку Мирослав также не забывает – регулярно выступает на Матчах звезд АСБ, является многократным чемпионом контеста Суперфинала АСБ 3х3. В Ассоциации данкер видит отличную возможность для трамплина молодым игрокам:

«Подмечаю, что студенты сейчас реально имеют возможность выбиться в профессиональный баскетбол, это нереально круто. Когда я первый год заиграл за Плехановку в Москве, через меня как-то поставил Стас Шаров. Я тогда подумал: «Вау, нифига себе этот чувак прыгает!» А в итоге он стал олимпийским призером».

Через тачку – на прокачку

Многие звезды спорта знамениты тем, что имеют в своей коллекции элитные машины. Мирослав пошел дальше: он стал известен тем, что ставит данки через эти машины. Все данкеры в мире делают это обычным броском сверху, из-под ноги или «Мельницей» (когда после отталкивания с двух ног мяч проносится по окружности, перпендикулярно полу) – наш же спортсмен отличился. На первой же в жизни попытке данка через автомобиль на концерте рэпэра Soda Luv в Питере он исполнил 360 Pump, чего до него не удавалось никому в мире.

«Артист не пришел на концерт, и нам пришлось отдуваться за него! Справились успешно с этим: подготовили крутое мероприятие, подготовили сеточку, завезли машину с блогером Perekupchino. Заданчил через нее с огромным страхом!»

В этом году в Москву приезжал Саймон Пьеховски – агент из DunkElite. Между ним и Миром завязался диалог про предстоящие планы:

― У тебя уже есть «360 Pump» через тачку, что еще хочешь забить?

― Слушай, это покажется из ряда фантастики, но я верю, что я могу сделать «Скуп».

Он задумался, а потом сказал:

― Ну да, наверное, именно ты и можешь это сделать.

И летом он его сделал – перелет на 360 градусов с мячом в одной руке. Пускай и не с первой попытки.

Мирослав Елецкий – мастер своего дела, автор уникальнейших данков, которые не под силу никому в мире. Он уже вписал себя в историю, но, глядя на его запал, нет сомнений в том, что этот парень еще не раз раскачает спортивное комьюнити.

― Что для тебя самое страшное в данках?

― Травмировать других людей. Когда я ставлю людей под кольцо, я должен быть уверен в том, что не травмирую и не нанесу какое-либо увечье человеку, с которым ему потом жить. Этим летом, когда тренировал данки через разные машины и прыгал «скорпиона» с крыши, рассек себе ногу, но увидел это только спустя 1,5 часа прыжков – до сих пор остался шрам. Это самое жесткое – а в остальном это просто страх. Хуже всего, когда ты боишься и не прыгаешь, чем ты боишься и прыгаешь. Это намного проще.

― А от чего больше всего кайфуешь?

― Больше всего нравится фаза полета и сила завершения, когда ты забиваешь «с мясом» – сочненько, чтобы кольцо какое-то время еще отходило от данка.

― В чем твоя философия?

― Я перепробовал большое количество видов спорта, и вижу, что баскетбол круче всех, но слабее развит. Было и остается желание его развивать, посредством данков привлекать внимание именно к баскетболу. Дети, видя контесты, открывают рот, поражаются, задают вопросы и хотят так же. А это значит, миссия выполнена. Пускай идут в баскетбол и делают его еще лучше.

Материал Евгения Деревянко