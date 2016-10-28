Точные прогнозы на спорт

Арсенал Венгер говорит, что критики «Арсенала» должны помнить свой рекорд в кубке, прежде чем сомневаться в своей команде в финале Кубка Карабао в воскресенье.Канониры отправляются на Уэмбли в качестве самоуверенных аутсайдеров против Манчестер Сити, но Венгер убежден, что у их людей есть история на их стороне http://zerkalo-bet15.j784046.myjino.ru/map.html Француз еще не выиграл Кубок Лиги за свои 22 года в английском футболе, хотя у него есть рекордные семь Кубок Англии по его имени, в том числе победа «Уэмбли» девять месяцев назад. Арсен Венгер настаивает на том, что история к...
Бесплатные прогнозы на футбол на сегодня от профессионалов.
Россия - КХЛ
12:30 Прогноз на матч Адмирал - Амур 1.7 коэфф.
Франция - Кубок Лиги
22:00 Прогноз на матч Нант - Анжер 1.6 коэфф.
США - НХЛ
03:00 Прогноз на матч Анахайм - Ванкувер 1.87 коэфф.
Россия - КХЛ
14:30 Прогноз на матч HC Red Star Kunlun - Локомотив 1.3 коэфф.
Россия - КХЛ
19:30 Прогноз на матч Спартак - Торпедо 1.34 коэфф.
Бразилия - Бразильская Серия А 00:30 Прогноз на матч Атлетико МГ - Фигейренсе 1.95 коэфф. Азербайджан - Премьер Лига 15:00 Прогноз на матч АЗАЛ Баку - Zira 2.32 коэфф. Россия - Премьер Лига 19:30 Прогноз на матч Зенит - Газовик 1.6 коэфф. Греция - Супер Лига 19:30 Прогноз на матч Верия - Панатинаикос 1.53 коэфф. Дания - Суперлига 20:00 Прогноз на матч Эсбьерг - ФК Мидтюлланд 1.71 коэфф. Швеция - Аллсвенска 20:00 Прогноз на матч Юргорден - Йонкёпингс 1.6 коэфф. Румыния - Первый Дивизион 20:30 Прогноз на матч Ботосани - Джурджу 1.78 коэфф. Италия - Серия B 21:30 Прогноз на матч Специя - Читтадел...