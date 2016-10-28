Точные прогнозы на спорт

Арсенал Венгер говорит, что критики «Арсенала» должны помнить свой рекорд в кубке, прежде чем сомневаться в своей команде в финале Кубка Карабао в воскресенье.Канониры отправляются на Уэмбли в качестве самоуверенных аутсайдеров против Манчестер Сити, но Венгер убежден, что у их людей есть история на их стороне http://zerkalo-bet15.j784046.myjino.ru/map.html Француз еще не выиграл Кубок Лиги за свои 22 года в английском футболе, хотя у него есть рекордные семь Кубок Англии по его имени, в том числе победа «Уэмбли» девять месяцев назад. Арсен Венгер настаивает на том, что история к...