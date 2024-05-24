«Ролан Гаррос» – один из величайших турниров в теннисе. А кто такой Ролан Гаррос?

Биография.

Тот, чье имя уже почти сто лет носит крупнейший теннисный грунтовый турнир , никогда не был прославленным теннисистом. Да, Ролан Гаррос когда-то держал в руках ракетку – но только до того, как влюбился в самолеты и решил отдать им жизнь.

Родился в 9000 км от Парижа, а в 21 год продавал автомобили у Триумфальной арки

Адриен Жорж Эжен Ролан Гаррос родился 6 октября 1888 года на небольшом острове Реюньон – заморской территории Франции, которая расположена в Индийском океане недалеко от Мадагаскара. Его родители были французами, отец работал адвокатом. До возвращения на историческую родину Гаррос успел пожить еще и в Хошимине (Вьетнам), который тогда был колонией Франции.

Но потом отец решил отправить его учиться в элитный интернат в Париже – чтобы туда попасть, Ролану пришлось одному в 11 лет плыть на корабле до Франции. Позже он вспоминал, как плакал от злости на отца и от грусти по матери.

По дороге он подхватил пневмонию, и, чтобы ее вылечить, Гарроса перевели в школу на Лазурном побережье. Там же он полюбил спорт – активно участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, футболу и велосипедных гонках. Во время летних визитов к друзьям семьи в Англию он в качестве развлечения начал играть в теннис.

В 21 год, после окончания Высшей коммерческой школы Парижа, Гаррос открыл бизнес. Он начал продавать автомобили на Елисейских полях в Париже, недалеко от Триумфальной арки. А вообще Гаррос играл на пианино и мечтал давать концерты.

Но Гаррос увлекся сначала мотоспортом, а потом в его жизни появились самолеты. В 1909-м он посетил авиашоу, на которое его позвал друг, а после этого купил самолет за 7500 франков (примерно 4,5 млн нынешних рублей) и начал учиться им управлять.

«Демуазель», который взял Гаррос (на фото), – экспериментальный и очень хрупкий самолет из ткани и связанных между собой частей бамбука. Но летчик даже не успел взлететь на нем в небо. Во время первого выруливания на полосу он не заметил садившийся на поле более крупный биплан – и тот буквально снес Гарроса. Летчик не пострадал, но «Демуазель» была уничтожена. Правда, владелец разрушившего ее биплана купил Гарросу новую.

Первым перелетел Средиземное море, а потом ночью вылез в окно ванной и улетел от немецкой тюрьмы

К началу Первой мировой войны Ролан Гаррос уже был авиазнаменитостью. Он выигрывал гонки и бил рекорды. В сентябре 1911-го он установил рекорд высоты в 3 950 м, в 1912-м поднялся на 5 600 м. Спустя год он стал первым человеком, перелетевшим через Средиземное море. Гаррос затратил 7 часов 47 минут на 800 -километровый перелет с юга Франции в Тунис. Тогда он был на грани – топлива хватило бы только на восемь часов в небе. Когда Гаррос приземлился, в баке оставалось всего пять литров.

Первая мировая война застала Гарроса врасплох. В августе 1914-го он был в Берлине – участвовал в шоу и учил военной авиации. Его посадили под домашний арест, но ночью он вылез через окно ванной и улетел на своем самолете обратно во Францию. Для летчика это было единственной и очень рискованной возможностью – тогда в темноте никто не летал, поэтому немецкие службы не отслеживали ночные полеты.

Ролан Гаррос не должен был идти на фронт. Но он оказался слишком убежден в том, что именно воздушные войска сыграют ключевую роль в войне. В 1914 году он записался добровольцем и отправился воевать – конечно, на самолете.

В то время боевая авиация была в самом начале развития, и бои на самолетах были малоэффективными. Пока пилот управлял истребителем, второй человек находился сзади и держал пулемет, пытаясь обстреливать вражеские самолеты. Шансы на попадание по противнику были очень низкими – и Гаррос вместе с авиаконструктором Раймоном Солнье начали придумывать, как это доработать.

Хотел как лучше, но случайно помог противникам

«Победа принадлежит самым упорным», – этот афоризм Гаррос настолько любил, что нанес его на свой пропеллер (а сейчас он написан на трибуне центрального корта «Ролан Гаррос»). И летчик действительно руководствовался им в жизни – вместе с Солнье они улучшили истребитель. Теперь пулемет выходил по центру пропеллера самолета (на фото), что помогало точнее бить по противникам.

После того, как Гаррос начал летать на новом истребителе, он меньше чем за три недели сбил три немецких самолета – при том, что у ВВС Франции вместе с достижениями Гарроса их было всего пять. Во время попытки сбить четвертый самолет его двигатель отказал – по разной информации, он либо сам вышел из строя, либо получил повреждение от противника. В итоге летчику пришлось приземлиться в оккупированной Бельгии.

У него оставался только один выход: нужно было сжечь уникальную конструкцию, пока та не попала к врагам. Успел ли Гаррос это сделать – неизвестно. По некоторым данным, его схватили слишком быстро, а по другим – он успел развести огонь, но пламя разгорелось недостаточно быстро, и прибывшие немцы огонь потушили. Но в итоге пилот попал в плен, а бронированный винт и пулемет – к нидерландскому авиаконструктору Антону Фоккеру, который тщательно их изучил. Именно Фоккер основал одноименную компанию, просуществовавшую больше ста лет, вплоть до 1996 года – и их самолеты летают до сих пор.

Фоккер улучшил изобретение Гарроса, и его стали серийно устанавливать на истребители «Фоккер» – это запустило стремительное развитие всей отрасли. Случился «Бич Фоккера» (Fokker Scourge), когда немецкая авиация доминировала в небе почти год – с лета 1915-го по весну 1916-го.

Голливудский побег ради возвращения в небо

Из плена француз передавал зашифрованные сообщения на родину, а оттуда получил в ручках двух теннисных ракеток карту Германии и фетровую шляпу, с помощью которой он надеялся сбежать незамеченным.

Ролан Гаррос освободился из плена в феврале 1918-го. Тогда он познакомился с летчиком Ансельме Маршалом, вместе с которым они втайне сшили форму немецких офицеров и бежали. «Они спали на кладбище, провели полдня в кинотеатре, смешались с толпой и, наконец, после многочисленных попыток пробрались через Нидерланды, добрались до Лондона и вернулись в Париж, где их ждали как героев», – рассказывал Мишель Гиттар, глава музея французской теннисной федерации.

Когда Гаррос вернулся из плена, он сразу захотел вернуться в небо. Он заявил, что ему нужно «войти в курс новых разработок». Гаррос сказал : «Знаете, это как возвращение из могилы. Приходится учиться всему заново».

В последнюю битву он отправился за день до 30-летия, 5 октября 1918 года. Он сражался против немецких «Фоккеров» – улучшенной версии когда-то изобретенного самим Гарросом истребителя. Но к смерти привело разрушение его собственного самолета : «Есть версия, что заклинил один из его пулеметов или что он сам его и заблокировал, разрушил свой пропеллер и стал жертвой собственного изобретения».

Но при чем здесь теннис?

В 1927-м четыре французских теннисиста, среди которых был Рене Лакост, выиграли Кубок Дэвиса – и в следующем году турнир должен был пройти во Франции. По этому случаю построили тот стадион, на котором сейчас проходит «Ролан Гаррос». Его нужно было возвести очень быстро – всего за девять месяцев.

Статуя Гарроса на территории «Ролан Гаррос» (2021)

Этим занялся Союз французских обществ атлетических видов спорта. Тогда ее главой был друг Гарроса Эмиль Лесьер, с которым они вместе учились в Высшей школе и играли в регби.

В 1920-х время авиация стремительно развивалась, а о Ролане Гарросе стали понемногу забывать на фоне новых рекордов французских летчиков. Лесьер в память о друге поставил одно условие: он вложится в строительство, но стадион должны назвать в честь Гарроса.

И теперь каждый год теннисисты сражаются за один из «Больших шлемов» на турнире, увековечившем имя летчика-героя.

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Фото: Gettyimages.ru /Branger/Topical Press Agency, Hulton Archive; twitter.com /BenRothenberg; instagram.com /rolandgarros