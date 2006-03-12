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    Благотворительный матч Федерера с Соком и Гейтсом собрал 2,5 миллиона долларов

    Теги Роджер Федерер видео бизнес Джек Сок

    Очередной благотворительный «Матч для Африки», проведенный фондом Роджера Федерера, в калифорнийском Сан-Хосе собрал 2,5 миллиона долларов. Вырученные средства пойдут на реализацию детских образовательных проектов в Африке и Швейцарии.

    36-летний Федерер, впервые выступавший в Области залива Сан-Франциско, сыграл показательный одиночный сет против американского №1 Джека Сока, а также в паре с основателем Microsoft Биллом Гейтсом – против Сока и тележурналистки Саванны Гатри.

    Добавим, 20-кратный чемпион «Шлемов», на прошлой неделе получивший две награды спортивного фонда Laureus, в благодарственной речи сказал, что надеется, что «однажды будет известен своей благотворительной, а не теннисной работой».

    Jack Sock chasin’ Roger Federer around the court in San Jose. 😍🎾😇 pic.twitter.com/bil0lmbkAq

    — TennisNow (@Tennis_Now) 6 марта 2018 г.

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