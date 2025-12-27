  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о настрое на Australian Open: «Две победы придают уверенность, но каждый год – это новый вызов»
0

Соболенко о настрое на Australian Open: «Две победы придают уверенность, но каждый год – это новый вызов»

Соболенко: Australian Open – особенный для меня турнир.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, с каким настроем подходит к старту нового сезона. 

«Приоритет – сохранить здоровье, добавить стабильности и продолжать эволюцию своей игры. Я постоянно ищу небольшие аспекты, в которых могу стать лучше – как физически, так и ментально. Подготовка идет хорошо, и я мотивирована развивать тот уровень, которого достигла в этом сезоне.

Австралия? Безусловно, Australian Open для меня особенный. Две победы придают уверенность, но каждый год – это новый вызов. Я с нетерпением жду возвращения и хочу увидеть, чего смогу добиться», – сказала белоруска.

Соболенко брала титул в Мельбурне в 2023-м и 2024-м, а в 2025-м дошла до финала, где уступила Мэдисон Киз.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: gulfnews.com
