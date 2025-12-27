Соболенко о ремейке «Битвы полов»: «Мне нравятся вызовы, которые двигают наш спорт вперед»

Соболенко: Кириос – один из самых талантливых и непредсказуемых игроков тура.

Арина Соболенко поделилась настроем на выставочный матч с Ником Кириосом . Они проведут «Битву полов» 28 декабря в Дубае.

«Я в большом предвкушении. Ник – один из самых талантливых и непредсказуемых игроков тура: он приносит ту интенсивность и зрелищность, которую так ценят болельщики. Мне нравятся вызовы, которые двигают наш спорт вперед. Этот матч обещает быть конкурентным, ярким и пройдет на большой сцене – я действительно его жду».

Также белоруска прокомментировала то, что проводит 70-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

«Первая строчка рейтинга означает, что ты делаешь что-то правильно. Я научилась принимать это давление, а не бояться его. Я доверяю своей подготовке, команде и игре – это помогает сохранять концентрацию, когда ожидания особенно высоки», – сказала Соболенко.

