Корнеева и Полина Кудерметова сыграют на турнире WTA 125 в Канберре на первой неделе сезона-2026
Алина Корнеева начнет сезон-2026 в Канберре.
Опубликована заявка турнира WTA 125 в Канберре, который начнется 5 января.
В Австралии планируют выступить:
Алина Корнеева (212);
Полина Кудерметова (104);
Симона Уолтер (87);
Моюка Утидзима (94);
Лючия Бронцетти (108);
Майар Шериф (109).
Полностью список здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
