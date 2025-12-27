  • Спортс
Роддик о Звереве: «Печально, что всю его карьеру будут сводить к одному критерию – сможет ли он выиграть ТБШ»

Энди Роддик: Зверев и без «Шлема» выдающийся теннисист с впечатляющим резюме.

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик считает несправедливыми нападки в сторону Александра Зверева.

«Печально, что всю его карьеру будут сводить к одному критерию – сможет ли он дважды подряд обыграть Алькараса и Синнера на турнире «Большого шлема» и взять титул. Это выдающийся теннисист с уже впечатляющим резюме.

Если говорить о возможных корректировках, то часто звучит совет играть ближе к корту и бить справа более плоско, но с его техникой это не вариант. Зато у него феноменальный бэкхенд, и, возможно, ему стоило бы чаще использовать серв-энд-воллей. В отдельных моментах важно брать инициативу с первого удара», – сказал Роддик.

У Зверева 24 титула, из них семь – «Мастерсы». Он дважды выигрывал итоговый турнир ATP, его лучший результат на «Шлемах» – финал US Open-2020, «Ролан Гаррос»-2024 и Australian Open-2025.

Зверев – олимпийский чемпион Игр в Токио. Самый высокий рейтинг немца – №2. Сейчас он третья ракетка мира.

